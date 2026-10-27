Hindistonda chaqmoq va kuchli yomg‘irlar 14 kishining umriga zomin bo‘ldi

·2·Dunyo
Hindistonda chaqmoq va kuchli yomg‘irlar 14 kishining umriga zomin bo‘ldi

Hindistonning Tamilnad shtatida musson mavsumi boshlanganidan beri chaqmoq urishi oqibatida 14 kishi halok bo‘ldi. Kuchli yomg‘irlar esa ko‘chkilar, suv toshqinlari va yo‘llardagi xavfli vaziyatlarga sabab bo‘lmoqda. Bu haqda ThePrint nashri xabar berdi.

Shtat daromadlar vaziri K.A. Sengottayyanning 26 oktyabr kuni bildirishicha, halok bo‘lganlarning oilalariga 400 ming rupiydan tovon puli berilgan. U bir kun ichida yomg‘ir bilan bog‘liq hodisalarda 35 kishi halok bo‘lgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Boshqa o‘lim holatlari esa o‘rganilmoqda.

Kuchli yog‘ingarchilik tufayli Nilgiri tumanida yuzaga kelgan 62 ta ko‘chki oqibatlari bartaraf etilgan. Biroq avtobus ustiga tosh tushishi oqibatida haydovchi halok bo‘lgan, konduktor esa suyak sinishi bilan jarohatlangan. Haydovchining oilasiga ham 400 ming rupiy tovon puli ajratilgan.

Xavfsizlik sababli Nilgiri, Kodaykanal va Yerkaud kabi tog‘li hududlarga sayyohlarning kirishi vaqtincha cheklangan. Mahalliy aholi esa maxsus ruxsatnoma bilan soat 06:00 dan 18:00 gacha harakatlanishi mumkin.

Kodaykanaldagi Munjikkal-Dobikana mahallasida 20 dan ortiq uyni suv bosgan. Aholi tun bo‘yi uy-joyi va chorvasini asrashga uringan. Shuningdek, 600–700 oila uchun muhim bo‘lgan 30 yillik ko‘prikda yoriqlar paydo bo‘lgan.

Nagapattinam tumanida esa 3,5 ming akr ekin maydoni suv ostida qolgan. Qo‘shni Txeni tumanidagi Vaygay suv omborida suv sathi to‘qqiz oydan keyin yana 50 futga ko‘tarilgan. Omborning to‘liq sig‘imi 71 futni tashkil etadi.

HindistonTamilnadNilgiriMusson
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldiHindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldi8 oktabr 12:53Belgradda 150 ming kishilik isyon: Serbiyada talabalar Vuchich hokimiyatiga xavf solmoqdaBelgradda 150 ming kishilik isyon: Serbiyada talabalar Vuchich hokimiyatiga xavf solmoqda23 oktabr 11:3223 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi22 sentabr 09:38Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdi8 iyul 01:31Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35Eskalatorda yuz bergan fojia erkak umriga zomin bo‘ldiEskalatorda yuz bergan fojia erkak umriga zomin bo‘ldi20 may 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda