Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)
G‘arbning mislsiz geosiyosiy bosimi, sanksiyalar to‘lqini va diplomatik cheklovlariga qaramay, Kreml rahbari Vladimir Putin dunyoning eng yirik iqtisodiy kuch markazlaridan biri — Hindistonga yetib keldi. 12–13 sentyabr kunlari Nyu-Dehlida bo‘lib o‘tadigan 18-BRIKS sammitida ishtirok etish uchun «Rossiya» maxsus samolyoti trapidan tushib kelgan Putinni Hindiston hukumati yuqori diplomatik ehtirom va faxriy qorovul bilan kutib oldi. 2022 yil fevralidan buyon ilk bor Rossiyadan tashqaridagi BRIKS sammitida shaxsan ishtirok etayotgan Rossiya yetakchisining bu safari xalqaro siyosiy maydonda haqiqiy kambek va diplomatik qurshovlarni yorib o‘tish qadami sifatida baholanmoqda.
Xo‘sh, Putinni Dehli aeroportida kimlar qarshi oldi, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan bo‘lajak ikki tomonlama muzokaralar dunyo xaritasini qanday o‘zgartiradi va bu tashrif global bozorlar uchun nimani anglatadi?
Triumf va qaytish: Maxsus bort trapidan boshlangan tarixiy qadam
Nyu-Dehli aeroportiga kelib qo‘ngan Rossiyaning birinchi raqamli samolyoti atrofida jahon matbuoti diqqati jamlandi:
Yuqori darajadagi qabul: Samolyot trapidan shaxdam qadamlar bilan tushib kelgan Vladimir Putinni Hindiston tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Kirti Vardxan Singh boshchiligidagi rasmiy delegatsiya hamda harbiy faxriy qorovul tantanali ravishda qarshi oldi;
Qizil gilam va fotokameralar: Rossiya yetakchisi hind rasmiylari bilan samimiy qo‘l berib ko‘rishar ekan, sammitga tashrif buyurgan o‘nlab xorijiy nashrlar ushbu onlarni katta siyosiy voqelik sifatida muhrladi;
Sammit sari ilk qadam: Putin to‘g‘ridan to‘g‘ri BRIKS Biznes forumining yalpi majlisiga va ikki tomonlama rasmiy uchrashuvlar dasturiga kirishdi.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Xalqaro izolyatsiya va ko‘p vektorli qarshilik
Ushbu tashrifgacha bo‘lgan yo‘l Moskva uchun og‘ir siyosiy to‘siqlar va tashqi bosimlar girdobida kechdi:
G‘arbning izolyatsiya rejasi: Ukraina mojarosi boshlanganidan buyon AQSH va Yevropa Ittifoqi Rossiyani xalqaro maydonda yakkalab qo‘yish, yetakchisining xorijga chiqishini cheklashga bor kuchi bilan harakat qildi;
Sanksiyalar va tariflar tahdidi: Hindistonga Rossiyadan energiya resurslarini sotib olishni to‘xtatish bo‘yicha Vashington tomonidan tinimsiz bosim o‘tkazilib, hatto savdo bojlari joriy etish bilan ogohlantirishlar berildi;
Shubhali kutishlar: Ko‘pchilik tahlilchilar geosiyosiy vaziyatning keskinligi sabab Putinning Dehlidagi sammitda shaxsan ishtirok etishini so‘roq ostiga olayotgan edi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Modi bilan «qutb yulduzi»dek mustahkam ittifoq
Hindiston safari Kreml diplomatiyasining chekinmasligini va an’anaviy hamkorlikni yo‘qotmaganini isbotladi:
Modi bilan yuzma-yuz muloqot: Tashrif doirasida Putin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan keng ko‘lamli ikki tomonlama muzokaralarni o‘tkazadi;
Kun tartibidagi asosiy mavzular: Energetika xavfsizligi, harbiy-texnik hamkorlik, milliy valyutalardagi to‘lov tizimlari va logistika koridorlari muhokamalar markazida bo‘ladi;
Dehlining qat’iyati: Hindiston tashqi kuchlarning bosimiga qaramay, Rossiya bilan ko‘p asrlik strategik sheriklikni saqlab qolganini dunyoga ko‘rsatdi.
«Bizning do‘stligimiz va strategik munosabatlarimiz har qanday siyosiy bo‘ronlarda ham o‘z mustahkamligini saqlab qoladi», — deya e’tirof etilgan Nyu-Dehlidagi rasmiy doiralarda.
Tarixiy marra va global kuchlar muvozanati
Vladimir Putinning Nyu-Dehlidagi BRIKS sammitiga shaxsan kelishi G‘arb siyosatchilari tuzgan izolyatsiya strategiyasi samarasiz ekanini namoyish etdi. 18-BRIKS sammiti yangi dunyo tartiboti va ko‘p qutbli tizimning shakllanishida hal qiluvchi platformaga aylanmoqda. Rossiya va Hindiston rahbarlarining bu safargi uchrashuvi esa nafaqat ikki davlat manfaatlariga, balki butun Global Janubning iqtisodiy kelajagiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
Sizningcha, Vladimir Putinning barcha bosimlarga qaramay Hindistonga shaxsan tashrif buyurishi Rossiyaning xalqaro izolyatsiyadan chiqib ketganidan dalolatmi? Hindiston va Rossiya o‘rtasidagi bu yaqinlashuv G‘arb davlatlarining sanksiyalar siyosatini qayta ko‘rib chiqishiga sabab bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu muhim voqelik tahlilini do‘stlaringizga ulashing!
…