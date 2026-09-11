Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)

·65·Dunyo
Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)

G‘arbning mislsiz geosiyosiy bosimi, sanksiyalar to‘lqini va diplomatik cheklovlariga qaramay, Kreml rahbari Vladimir Putin dunyoning eng yirik iqtisodiy kuch markazlaridan biri — Hindistonga yetib keldi. 12–13 sentyabr kunlari Nyu-Dehlida bo‘lib o‘tadigan 18-BRIKS sammitida ishtirok etish uchun «Rossiya» maxsus samolyoti trapidan tushib kelgan Putinni Hindiston hukumati yuqori diplomatik ehtirom va faxriy qorovul bilan kutib oldi. 2022 yil fevralidan buyon ilk bor Rossiyadan tashqaridagi BRIKS sammitida shaxsan ishtirok etayotgan Rossiya yetakchisining bu safari xalqaro siyosiy maydonda haqiqiy kambek va diplomatik qurshovlarni yorib o‘tish qadami sifatida baholanmoqda.

Xo‘sh, Putinni Dehli aeroportida kimlar qarshi oldi, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan bo‘lajak ikki tomonlama muzokaralar dunyo xaritasini qanday o‘zgartiradi va bu tashrif global bozorlar uchun nimani anglatadi?

Triumf va qaytish: Maxsus bort trapidan boshlangan tarixiy qadam

Nyu-Dehli aeroportiga kelib qo‘ngan Rossiyaning birinchi raqamli samolyoti atrofida jahon matbuoti diqqati jamlandi:

  • Yuqori darajadagi qabul: Samolyot trapidan shaxdam qadamlar bilan tushib kelgan Vladimir Putinni Hindiston tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Kirti Vardxan Singh boshchiligidagi rasmiy delegatsiya hamda harbiy faxriy qorovul tantanali ravishda qarshi oldi;

  • Qizil gilam va fotokameralar: Rossiya yetakchisi hind rasmiylari bilan samimiy qo‘l berib ko‘rishar ekan, sammitga tashrif buyurgan o‘nlab xorijiy nashrlar ushbu onlarni katta siyosiy voqelik sifatida muhrladi;

  • Sammit sari ilk qadam: Putin to‘g‘ridan to‘g‘ri BRIKS Biznes forumining yalpi majlisiga va ikki tomonlama rasmiy uchrashuvlar dasturiga kirishdi.

«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Xalqaro izolyatsiya va ko‘p vektorli qarshilik

Ushbu tashrifgacha bo‘lgan yo‘l Moskva uchun og‘ir siyosiy to‘siqlar va tashqi bosimlar girdobida kechdi:

  • G‘arbning izolyatsiya rejasi: Ukraina mojarosi boshlanganidan buyon AQSH va Yevropa Ittifoqi Rossiyani xalqaro maydonda yakkalab qo‘yish, yetakchisining xorijga chiqishini cheklashga bor kuchi bilan harakat qildi;

  • Sanksiyalar va tariflar tahdidi: Hindistonga Rossiyadan energiya resurslarini sotib olishni to‘xtatish bo‘yicha Vashington tomonidan tinimsiz bosim o‘tkazilib, hatto savdo bojlari joriy etish bilan ogohlantirishlar berildi;

  • Shubhali kutishlar: Ko‘pchilik tahlilchilar geosiyosiy vaziyatning keskinligi sabab Putinning Dehlidagi sammitda shaxsan ishtirok etishini so‘roq ostiga olayotgan edi.

Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Modi bilan «qutb yulduzi»dek mustahkam ittifoq

Hindiston safari Kreml diplomatiyasining chekinmasligini va an’anaviy hamkorlikni yo‘qotmaganini isbotladi:

  • Modi bilan yuzma-yuz muloqot: Tashrif doirasida Putin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan keng ko‘lamli ikki tomonlama muzokaralarni o‘tkazadi;

  • Kun tartibidagi asosiy mavzular: Energetika xavfsizligi, harbiy-texnik hamkorlik, milliy valyutalardagi to‘lov tizimlari va logistika koridorlari muhokamalar markazida bo‘ladi;

  • Dehlining qat’iyati: Hindiston tashqi kuchlarning bosimiga qaramay, Rossiya bilan ko‘p asrlik strategik sheriklikni saqlab qolganini dunyoga ko‘rsatdi.

«Bizning do‘stligimiz va strategik munosabatlarimiz har qanday siyosiy bo‘ronlarda ham o‘z mustahkamligini saqlab qoladi», — deya e’tirof etilgan Nyu-Dehlidagi rasmiy doiralarda.

Tarixiy marra va global kuchlar muvozanati

Vladimir Putinning Nyu-Dehlidagi BRIKS sammitiga shaxsan kelishi G‘arb siyosatchilari tuzgan izolyatsiya strategiyasi samarasiz ekanini namoyish etdi. 18-BRIKS sammiti yangi dunyo tartiboti va ko‘p qutbli tizimning shakllanishida hal qiluvchi platformaga aylanmoqda. Rossiya va Hindiston rahbarlarining bu safargi uchrashuvi esa nafaqat ikki davlat manfaatlariga, balki butun Global Janubning iqtisodiy kelajagiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Sizningcha, Vladimir Putinning barcha bosimlarga qaramay Hindistonga shaxsan tashrif buyurishi Rossiyaning xalqaro izolyatsiyadan chiqib ketganidan dalolatmi? Hindiston va Rossiya o‘rtasidagi bu yaqinlashuv G‘arb davlatlarining sanksiyalar siyosatini qayta ko‘rib chiqishiga sabab bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi ushbu muhim voqelik tahlilini do‘stlaringizga ulashing!

PutinBRIKSHindistonsanksiyalargeosiyosatNarendra ModiEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?Bugun, 10:19Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiBugun, 09:14Sun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiSun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiBugun, 04:33343 km/soat tezlikda ketayotgan kater havoga ko‘tarilib, bir necha marta ag‘darildi (video)343 km/soat tezlikda ketayotgan kater havoga ko‘tarilib, bir necha marta ag‘darildi (video)Bugun, 03:55Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Bugun, 03:39Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiSakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi