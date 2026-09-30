Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan FlyDubai yo‘lovchi samolyoti Saudiya Arabistoni hududiga xavfsiz qo‘ndi.
- Samolyotning «olib qochish» signalini berishiga sabab uchuvchilar kabinasidagi ichki kelishmovchilik bo‘lgani aniqlandi.
- Bortida 180 nafar yo‘lovchi, jumladan 100 ga yaqin isroillik bo‘lgan samolyotda hech kim jabrlanmagan.
Yaqin Sharq uzra havodagi jiddiy xavotirga sabab bo‘lgan FlyDubai aviakompaniyasining Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan yo‘lovchi layneri bilan bog‘liq tahlikali holat baxtli yakun topdi: havo kemasi Saudiya Arabistoni hududiga eson-omon va xavfsiz qo‘ndi. Dastlabki tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, xalqaro aviatsiya xizmatlarini va harbiy qiruvchilarni oyoqqa turg‘izgan favqulodda signallar aslida samolyotning olib qochilishi emas, balki uchuvchilar kabinasida yuz bergan ichki kelishmovchilik va janjal ortidan uzatilgan.
Samolyot pastlayotgan pallada ekipaj avvaliga umumiy favqulodda vaziyatni bildiruvchi «7700» kodini, so‘ngra noqonuniy aralashuv yoki garovga olish holatini anglatuvchi «7500» maxsus signalini yuborgan edi. Bortida jami 180 nafar yo‘lovchi, jumladan 100 ga yaqin Isroil fuqarosi bo‘lgan ushbu reysdagi barcha yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari xavfsiz holatda ekani ma’lum qilindi.
«Saudiyaga xavfsiz qo‘nish, kabinadagi nizo va 7500 kodi siri»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi
FlyDubai reysidagi favqulodda holatning asl sabablari bo‘yicha eng muhim faktlar:
Saudiya Arabistoniga xavfsiz qo‘nish amalga oshirildi: Tahlikali signallardan so‘ng samolyot Saudiya hududidagi aeroportga betalafot qo‘ndirildi;
Olib qochish emas — uchuvchilar janjali: Dastlabki surishtiruv xulosalariga ko‘ra, favqulodda kodlar kabina ichidagi uchuvchilar o‘rtasidagi mojaro tufayli bosilgan;
Ketma-ket ikkita xavfli signal: Ekipaj dastlab umumiy trevoga (7700), so‘ngra olib qochish kodini (7500) uzatib, mintaqani oyoqqa turg‘izdi;
180 nafar yo‘lovchi omon qoldi: Samolyotdagi 180 kishi, shu jumladan 100 ga yaqin isroilliklarning hayotiga hech qanday xavf yetmadi;
Qurolli hujum ehtimoli yo‘qqa chiqdi: Dispetcherlar va xavfsizlik xizmatlari tekshiruvi bortda terroristik yoki tashqi bosqin bo‘lmaganini tasdiqladi.
Dubay — Tel-Aviv favqulodda reysi xronologiyasi va signallar tasnifi
Havo kemasida yuz bergan hodisa zanjiri, kodlar ma’nosi va qo‘nish yakunlari bo‘yicha tahliliy jadval:
Tahlil mezonlari va bosqichlar
Qayd etilgan holat va texnik ma’lumotlar
Holatning asl sababi va oqibati
Avialayner va parvoz yo‘nalishi
FlyDubai Boeing 737 (FZ1073 / FDB1549), Dubay — Tel-Aviv
Yo‘nalishni o‘zgartirib Saudiyaga burildi
Birinchi signal: Skvok 7700
Umumiy favqulodda holat (bortdagi texnik/favqulodda muammo)
Samolyot pastlayotgan vaqtda kabinada keskinlik boshlangan
Ikkinchi signal: Skvok 7500
Noqonuniy aralashuv / Samolyotni garovga olish va olib qochish
Nizo avj olib, maxsus kod transponderga xato/qasddan kiritilgan
Bortdagi kontingent
180 nafar yo‘lovchi (taxminan 100 nafari Isroil fuqarolari)
Hech kim tan jarohati olmagan, vahima tinchigan
Favqulodda qo‘nish maskani
Saudiya Arabistoni aeroporti (xavfsiz rejimda)
Layner maxsus xizmatlar nazoratida yerga qo‘ndi
Birlamchi rasmiy versiya
Samolyot ichidagi ekipaj (uchuvchilar)ning o‘zaro mojarosi
Holat bo‘yicha xizmat tekshiruvi va tergov harakatlari boshlandi
Aviatsiya xavfsizligi va psixologik ekspertiza: Uchuvchilar kabinasidagi nizo qanday xavf tug‘diradi?
Xalqaro fuqarolik aviatsiyasi ekspertlari, uchuvchi-instruktorlar va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:
«CRM ( ekipaj resurslarini boshqarish) inqirozi»: Zamonaviy aviatsiyada kabina ichidagi psixologik muhit parvoz xavfsizligining asosi hisoblanadi; uchuvchilar o‘rtasidagi har qanday tortishuv diqqatni chalg‘itib, falokatga yo‘l ochishi mumkin; ammo janjal ortidan butun dunyoni xavotirga soluvchi «7500» (olib qochish) signalini yuborish — og‘ir kasbiy jinoyat va haddan tashqari mas’uliyatsizlik belgisidir;
Yaqin Sharqdagi nozik geosiyosiy fonda Saudiyaning qarori: Bortida 100 nafar isroillik bo‘lgan arab aviakompaniyasi samolyotining Saudiya Arabistoniga bemalol va xavfsiz qo‘nishi inson hayoti har qanday siyosatdan ustun ekanini yana bir bor namoyish etdi; Saudiya aviatsiya rasmiylari kemaga zudlik bilan qo‘nish yo‘lagi berib, ehtimoliy og‘ir fojianing oldini oldi;
Jiddiy tergov va litsenziyadan mahrum etish xavfi: FlyDubai va xalqaro aviatsiya tashkilotlari ushbu hodisa bo‘yicha murosasiz tergov olib boradi; kabinadagi ovoz yozish moslamalari (Black Box) eshitib ko‘riladi; agar nizo va signal ataylab yoki emotsional tarzda bosilgani tasdiqlansa, aybdor uchuvchilar nafaqat aviakompaniyadan haydaladi, balki butun umrga uchuvchilik sertifikatidan mahrum etilib, jinoiy javobgarlikka tortilishi muqarrar.
Sizningcha, yuzlab odamlarning taqdiri qo‘lida bo‘lgan uchuvchilarning havoda turib bunday janjal ko‘tarishi va olib qochish signalini berishini qanday jazolash kerak? Bortida 100 nafar isroillik bo‘lgan samolyotning Saudiyaga xavfsiz qo‘ndirilishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo aviatsiyasidagi ushbu misli ko‘rilmagan shov-shuvli hodisa tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…