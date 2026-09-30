Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?

·13·Dunyo
Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan FlyDubai yo‘lovchi samolyoti Saudiya Arabistoni hududiga xavfsiz qo‘ndi.
  • Samolyotning «olib qochish» signalini berishiga sabab uchuvchilar kabinasidagi ichki kelishmovchilik bo‘lgani aniqlandi.
  • Bortida 180 nafar yo‘lovchi, jumladan 100 ga yaqin isroillik bo‘lgan samolyotda hech kim jabrlanmagan.

Yaqin Sharq uzra havodagi jiddiy xavotirga sabab bo‘lgan FlyDubai aviakompaniyasining Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan yo‘lovchi layneri bilan bog‘liq tahlikali holat baxtli yakun topdi: havo kemasi Saudiya Arabistoni hududiga eson-omon va xavfsiz qo‘ndi. Dastlabki tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, xalqaro aviatsiya xizmatlarini va harbiy qiruvchilarni oyoqqa turg‘izgan favqulodda signallar aslida samolyotning olib qochilishi emas, balki uchuvchilar kabinasida yuz bergan ichki kelishmovchilik va janjal ortidan uzatilgan.

Samolyot pastlayotgan pallada ekipaj avvaliga umumiy favqulodda vaziyatni bildiruvchi «7700» kodini, so‘ngra noqonuniy aralashuv yoki garovga olish holatini anglatuvchi «7500» maxsus signalini yuborgan edi. Bortida jami 180 nafar yo‘lovchi, jumladan 100 ga yaqin Isroil fuqarosi bo‘lgan ushbu reysdagi barcha yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari xavfsiz holatda ekani ma’lum qilindi.

«Saudiyaga xavfsiz qo‘nish, kabinadagi nizo va 7500 kodi siri»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

FlyDubai reysidagi favqulodda holatning asl sabablari bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Saudiya Arabistoniga xavfsiz qo‘nish amalga oshirildi: Tahlikali signallardan so‘ng samolyot Saudiya hududidagi aeroportga betalafot qo‘ndirildi;

  • Olib qochish emas — uchuvchilar janjali: Dastlabki surishtiruv xulosalariga ko‘ra, favqulodda kodlar kabina ichidagi uchuvchilar o‘rtasidagi mojaro tufayli bosilgan;

  • Ketma-ket ikkita xavfli signal: Ekipaj dastlab umumiy trevoga (7700), so‘ngra olib qochish kodini (7500) uzatib, mintaqani oyoqqa turg‘izdi;

  • 180 nafar yo‘lovchi omon qoldi: Samolyotdagi 180 kishi, shu jumladan 100 ga yaqin isroilliklarning hayotiga hech qanday xavf yetmadi;

  • Qurolli hujum ehtimoli yo‘qqa chiqdi: Dispetcherlar va xavfsizlik xizmatlari tekshiruvi bortda terroristik yoki tashqi bosqin bo‘lmaganini tasdiqladi.

Dubay — Tel-Aviv favqulodda reysi xronologiyasi va signallar tasnifi

Havo kemasida yuz bergan hodisa zanjiri, kodlar ma’nosi va qo‘nish yakunlari bo‘yicha tahliliy jadval:

Tahlil mezonlari va bosqichlar

Qayd etilgan holat va texnik ma’lumotlar

Holatning asl sababi va oqibati

Avialayner va parvoz yo‘nalishi

FlyDubai Boeing 737 (FZ1073 / FDB1549), Dubay — Tel-Aviv

Yo‘nalishni o‘zgartirib Saudiyaga burildi

Birinchi signal: Skvok 7700

Umumiy favqulodda holat (bortdagi texnik/favqulodda muammo)

Samolyot pastlayotgan vaqtda kabinada keskinlik boshlangan

Ikkinchi signal: Skvok 7500

Noqonuniy aralashuv / Samolyotni garovga olish va olib qochish

Nizo avj olib, maxsus kod transponderga xato/qasddan kiritilgan

Bortdagi kontingent

180 nafar yo‘lovchi (taxminan 100 nafari Isroil fuqarolari)

Hech kim tan jarohati olmagan, vahima tinchigan

Favqulodda qo‘nish maskani

Saudiya Arabistoni aeroporti (xavfsiz rejimda)

Layner maxsus xizmatlar nazoratida yerga qo‘ndi

Birlamchi rasmiy versiya

Samolyot ichidagi ekipaj (uchuvchilar)ning o‘zaro mojarosi

Holat bo‘yicha xizmat tekshiruvi va tergov harakatlari boshlandi

Aviatsiya xavfsizligi va psixologik ekspertiza: Uchuvchilar kabinasidagi nizo qanday xavf tug‘diradi?

Xalqaro fuqarolik aviatsiyasi ekspertlari, uchuvchi-instruktorlar va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:

  • «CRM ( ekipaj resurslarini boshqarish) inqirozi»: Zamonaviy aviatsiyada kabina ichidagi psixologik muhit parvoz xavfsizligining asosi hisoblanadi; uchuvchilar o‘rtasidagi har qanday tortishuv diqqatni chalg‘itib, falokatga yo‘l ochishi mumkin; ammo janjal ortidan butun dunyoni xavotirga soluvchi «7500» (olib qochish) signalini yuborish — og‘ir kasbiy jinoyat va haddan tashqari mas’uliyatsizlik belgisidir;

  • Yaqin Sharqdagi nozik geosiyosiy fonda Saudiyaning qarori: Bortida 100 nafar isroillik bo‘lgan arab aviakompaniyasi samolyotining Saudiya Arabistoniga bemalol va xavfsiz qo‘nishi inson hayoti har qanday siyosatdan ustun ekanini yana bir bor namoyish etdi; Saudiya aviatsiya rasmiylari kemaga zudlik bilan qo‘nish yo‘lagi berib, ehtimoliy og‘ir fojianing oldini oldi;

  • Jiddiy tergov va litsenziyadan mahrum etish xavfi: FlyDubai va xalqaro aviatsiya tashkilotlari ushbu hodisa bo‘yicha murosasiz tergov olib boradi; kabinadagi ovoz yozish moslamalari (Black Box) eshitib ko‘riladi; agar nizo va signal ataylab yoki emotsional tarzda bosilgani tasdiqlansa, aybdor uchuvchilar nafaqat aviakompaniyadan haydaladi, balki butun umrga uchuvchilik sertifikatidan mahrum etilib, jinoiy javobgarlikka tortilishi muqarrar.

Sizningcha, yuzlab odamlarning taqdiri qo‘lida bo‘lgan uchuvchilarning havoda turib bunday janjal ko‘tarishi va olib qochish signalini berishini qanday jazolash kerak? Bortida 100 nafar isroillik bo‘lgan samolyotning Saudiyaga xavfsiz qo‘ndirilishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo aviatsiyasidagi ushbu misli ko‘rilmagan shov-shuvli hodisa tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

FlyDubaiDubay-Tel-Aviv reysiSaudiya Arabistoni7500 kod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Bugun 13:19BMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdiBMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdi26 sentabr 09:58Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi13 sentabr 18:50Tramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyorTramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyor28 iyul 14:13Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!25 sentabr 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota