Zendeya Fransiya birinchi xonimi bilan ko‘rishish uchun nega o‘rnidan turmadi?

·101·Dunyo
Zendeya Fransiya birinchi xonimi bilan ko‘rishish uchun nega o‘rnidan turmadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parijdagi Louis Vuitton ko‘rgazmasida Fransiya birinchi xonimi Brijit Makronning o‘ziga yaqinlashib, qo‘l uzatishiga Zendeya o‘tirgan joyidan turmasdan, tabassum bilan javob berdi.
  • Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik buni odob-axloq qoidalarining buzilishi deb baholadi.
  • Zendeyaning himoyachilari esa aktrisa shovqinli muhitda vaziyatni darhol anglay olmagani va dovdirab qolganini ta’kidlashdi.

Parij shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli Moda haftaligi doirasidagi Louis Vuitton ko‘rgazmasi kutilmagan etiket mojarosiga sahna bo‘ldi. Gollivudning eng yorqin yulduzlaridan biri, «Eyforiya» va «Dyuna» filmlari aktrisasi Zendeya hamda Fransiya Prezidenti Emmanuel Makronning rafiqasi Brijit Makron o‘rtasidagi qisqa ko‘rishish internet foydalanuvchilarining keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.

Paris Match nashrining Instagram sahifasida e’lon qilingan videolavha qisqa vaqt ichida 2 milliondan ortiq tomosha qilinib, global tarmoqda keng muhokama to‘lqinini keltirib chiqardi.

Podium old qatoridagi noqulay lahza

Hodisa tafsilotlari video tasvirlarda aniq aks etgan:

  • Birinchi xonimning tashabbusi: Fransiyaning birinchi xonimi Brijit Makron namoyish zalining birinchi qatorida o‘tirgan Zendeyaning oldiga o‘zi yaqinlashib, unga qo‘l cho‘zgan;

  • O‘tirgan holdagi salomlashish: Shu paytda yonidagi suhbatdoshi bilan gaplashib turgan amerikalik aktrisa o‘rnidan turmasdan, tabassum bilan o‘tirgan joyida qo‘l uzatib ko‘rishgan;

  • Tarmoqlar g‘azabi: Hamisha namunali xulq-atvori va beg‘ubor imiji bilan ajralib turuvchi Zendeyaning bu xatti-harakati muxlislar va kuzatuvchilar tomonidan odob-axloq qoidalarining buzilishi sifatida qabul qilindi.

Zendeya Fransiya birinchi xonimi bilan ko‘rishish uchun nega o‘rnidan turmadi?

Foydalanuvchilar fikri: Tarbiyasizlikmi yoki kutilmagan holat?

Ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelgan qizg‘in bahs ikki tomonga ajraldi:

  • «Elementar xushmuomalalik yo‘qoldi»: Tanqidchilar hatto birinchi xonim bo‘lmagan taqdirda ham, yoshi katta va tik turgan inson bilan o‘tirgan holda salomlashish odobsizlik ekanini bildirishdi. «Zendeyani juda yaxshi ko‘raman, lekin bu tarbiya yetishmovchiligining yorqin namunasi. Fransiyaning birinchi xonimi oldida hurmat yuzasidan o‘rindan turish shart edi», deya yozishdi foydalanuvchilar;

  • Himoyachilar pozitsiyasi: Aktrisaning tarafdorlari esa Zendeya shovqin va chalg‘ituvchi muhitda qarshisiga aynan kim kelganini darhol anglay olmagani, kutilmagan vaziyatda dovdirab qolgani bilan izohlashdi.

Yulduzning shaxsiy hayoti yana e’tibor markazida

28 yoshli aktrisa so‘nggi oylarda nafaqat karyerasi, balki shaxsiy hayotidagi o‘zgarishlar bilan ham jamoatchilik nigohida bo‘lib turibdi:

  • Tom Xolland bilan nikoh: Joriy yilning yozida «O‘rgimchak-odam» yulduzi Tom Xolland Esquire nashriga bergan intervyusida Zendeya bilan turmush qurganini rasman tasdiqlagan edi;

  • Yuksak maqom va mas’uliyat: Global miqyosdagi yoshlar idoli va brendlar yuzi hisoblangan aktrisaning har bir qadami butun dunyoda o‘ta sinchkovlik bilan kuzatib borilmoqda.

Parijdagi ushbu hodisa zamonaviy yulduzlar madaniyati va diplomatik etiket an’analari o‘rtasidagi tafovutlarni yana bir bor ko‘rsatib berdi. Hatto eng mashhur shaxslarning ham oddiy protokol qoidalariga bee’tiborligi jiddiy tanqidga uchrashi mumkinligini mazkur voqea yaqqol isbotladi.

ZendeyaBrijit MakronLuis VittonParij moda haftaligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parijda Miu Miu'ning yangi kolleksiyasi namoyish etildi (video)Parijda Miu Miu'ning yangi kolleksiyasi namoyish etildi (video)4 oktabr 20:28Parij moda haftaligida noodatiy obrazlar namoyish etildi (video)Parij moda haftaligida noodatiy obrazlar namoyish etildi (video)1 oktabr 06:5695 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!4 avgust 14:16Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!30 iyul 18:00Tom Holland va Zendayaga O‘rgimchak odam tasvirli maxsus bayroq sovg‘a qilindi (video)Tom Holland va Zendayaga O‘rgimchak odam tasvirli maxsus bayroq sovg‘a qilindi (video)22 iyul 04:02Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?8 iyul 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?