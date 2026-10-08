Zendeya Fransiya birinchi xonimi bilan ko‘rishish uchun nega o‘rnidan turmadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parijdagi Louis Vuitton ko‘rgazmasida Fransiya birinchi xonimi Brijit Makronning o‘ziga yaqinlashib, qo‘l uzatishiga Zendeya o‘tirgan joyidan turmasdan, tabassum bilan javob berdi.
- Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik buni odob-axloq qoidalarining buzilishi deb baholadi.
- Zendeyaning himoyachilari esa aktrisa shovqinli muhitda vaziyatni darhol anglay olmagani va dovdirab qolganini ta’kidlashdi.
Parij shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli Moda haftaligi doirasidagi Louis Vuitton ko‘rgazmasi kutilmagan etiket mojarosiga sahna bo‘ldi. Gollivudning eng yorqin yulduzlaridan biri, «Eyforiya» va «Dyuna» filmlari aktrisasi Zendeya hamda Fransiya Prezidenti Emmanuel Makronning rafiqasi Brijit Makron o‘rtasidagi qisqa ko‘rishish internet foydalanuvchilarining keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.
Paris Match nashrining Instagram sahifasida e’lon qilingan videolavha qisqa vaqt ichida 2 milliondan ortiq tomosha qilinib, global tarmoqda keng muhokama to‘lqinini keltirib chiqardi.
Podium old qatoridagi noqulay lahza
Hodisa tafsilotlari video tasvirlarda aniq aks etgan:
Birinchi xonimning tashabbusi: Fransiyaning birinchi xonimi Brijit Makron namoyish zalining birinchi qatorida o‘tirgan Zendeyaning oldiga o‘zi yaqinlashib, unga qo‘l cho‘zgan;
O‘tirgan holdagi salomlashish: Shu paytda yonidagi suhbatdoshi bilan gaplashib turgan amerikalik aktrisa o‘rnidan turmasdan, tabassum bilan o‘tirgan joyida qo‘l uzatib ko‘rishgan;
Tarmoqlar g‘azabi: Hamisha namunali xulq-atvori va beg‘ubor imiji bilan ajralib turuvchi Zendeyaning bu xatti-harakati muxlislar va kuzatuvchilar tomonidan odob-axloq qoidalarining buzilishi sifatida qabul qilindi.
Foydalanuvchilar fikri: Tarbiyasizlikmi yoki kutilmagan holat?
Ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelgan qizg‘in bahs ikki tomonga ajraldi:
«Elementar xushmuomalalik yo‘qoldi»: Tanqidchilar hatto birinchi xonim bo‘lmagan taqdirda ham, yoshi katta va tik turgan inson bilan o‘tirgan holda salomlashish odobsizlik ekanini bildirishdi. «Zendeyani juda yaxshi ko‘raman, lekin bu tarbiya yetishmovchiligining yorqin namunasi. Fransiyaning birinchi xonimi oldida hurmat yuzasidan o‘rindan turish shart edi», deya yozishdi foydalanuvchilar;
Himoyachilar pozitsiyasi: Aktrisaning tarafdorlari esa Zendeya shovqin va chalg‘ituvchi muhitda qarshisiga aynan kim kelganini darhol anglay olmagani, kutilmagan vaziyatda dovdirab qolgani bilan izohlashdi.
Yulduzning shaxsiy hayoti yana e’tibor markazida
28 yoshli aktrisa so‘nggi oylarda nafaqat karyerasi, balki shaxsiy hayotidagi o‘zgarishlar bilan ham jamoatchilik nigohida bo‘lib turibdi:
Tom Xolland bilan nikoh: Joriy yilning yozida «O‘rgimchak-odam» yulduzi Tom Xolland Esquire nashriga bergan intervyusida Zendeya bilan turmush qurganini rasman tasdiqlagan edi;
Yuksak maqom va mas’uliyat: Global miqyosdagi yoshlar idoli va brendlar yuzi hisoblangan aktrisaning har bir qadami butun dunyoda o‘ta sinchkovlik bilan kuzatib borilmoqda.
Parijdagi ushbu hodisa zamonaviy yulduzlar madaniyati va diplomatik etiket an’analari o‘rtasidagi tafovutlarni yana bir bor ko‘rsatib berdi. Hatto eng mashhur shaxslarning ham oddiy protokol qoidalariga bee’tiborligi jiddiy tanqidga uchrashi mumkinligini mazkur voqea yaqqol isbotladi.
Izohlar 0
…