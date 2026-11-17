Messi AFAga qarshi chora ko‘rmoqda: ismi va suratidan foydalanishga cheklov talab qilyapti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Argentina futbol assotsiatsiyasidan o'z ismi, surati va videomateriallaridan tijoriy maqsadlarda foydalanishni cheklashni talab qilmoqda.
- Futbolchi mazkur huquqiy hujjatni tayyorlash uchun huquqshunoslar jamoasini jalb qilgan, biroq hujjatning tashkilotga rasman yuborilgani hali tasdiqlanmagan.
- Bu jarayon AFA prezidenti Klaudio Tapiya va g'aznachi Pablo Tovidjino faoliyati yuzasidan olib borilayotgan moliyaviy tekshiruvlar fonida yuz bermoqda.
Lionel Messi Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) bilan munosabatlarida o‘z huquqlarini himoya qilish choralarini ko‘rayotgani haqida xabar berildi. Argentinaning «Clarín» nashri ma’lumotlariga ko‘ra, futbolchi huquqshunoslar jamoasini jalb qilgan va assotsiatsiyaga uning ismi, surati hamda ishtirokidagi videomateriallardan foydalanish tartibi bo‘yicha rasmiy talab tayyorlamoqda.
Bu jarayon AFA rahbariyati atrofida moliyaviy masalalar yuzasidan tekshiruvlar olib borilayotgani va Messi bilan tashkilot prezidenti Klaudio Tapiya o‘rtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqidagi xabarlar fonida yuz bermoqda.
Messi o‘z obrazidan foydalanish bo‘yicha qanday talab qo‘ymoqchi?
«Clarín» nashri yozishicha, Messi tayyorlayotgan huquqiy hujjatda uning ismi, surati va ishtirokidagi videolardan tijoriy yoki reklama maqsadlarida foydalanish faqat futbolchining shaxsiy roziligi bilan amalga oshirilishi kerakligi ko‘rsatilgan.
Biroq hujjatning AFAga yuborilgani borasida aniqlik yo‘q. Nashr manbalari bu masalada turlicha ma’lumot bermoqda: ayrimlari huquqiy ogohnoma allaqachon assotsiatsiyaga yetkazilganini aytsa, boshqalari hujjat hali tayyorlangan, ammo rasman yuborilmaganini bildirgan.
Shu sababli hozircha Messining talabi AFAga rasman taqdim etilganini tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilmaslik kerak.
AFA rahbariyati faoliyati tekshirilmoqda
Argentina futbol assotsiatsiyasi atrofidagi asosiy masalalardan biri tashkilot moliyasi, mablag‘larning taqsimlanishi va ularning harakati ustidan nazorat bilan bog‘liq.
Xabarlarga ko‘ra, tekshiruv doirasida AFA prezidenti Klaudio Tapiya va tashkilot g‘aznachisi Pablo Tovidjino faoliyati ham o‘rganilmoqda.
Tergovda xorijda ro‘yxatdan o‘tgan ayrim kompaniyalar orqali Argentina futbol klublariga ajratilishi kerak bo‘lgan yirik mablag‘larning haqiqiy benefitsiarlari yashirilgan bo‘lishi mumkinligi haqida gumonlar mavjud.
Hozircha bu holatlar bo‘yicha yakuniy huquqiy xulosa e’lon qilinmagan. Shuning uchun tekshiruvda ko‘tarilayotgan gumonlarni isbotlangan qoidabuzarlik sifatida talqin qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi.
Messi va AFA rahbariyati o‘rtasidagi munosabatlar
«Clarín» manbalari Messi bilan assotsiatsiya prezidenti Klaudio Tapiya o‘rtasidagi munosabatlar so‘nggi vaqtlarda sovuqlashganini bildirgan.
Biroq futbolchining huquqiy talab tayyorlayotgani bilan moliyaviy tekshiruvlar o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liqlik borligi hozircha tasdiqlanmagan. Messining bu qadamga nima sababdan qaror qilgani haqida ham rasmiy izoh berilmagan.
Ayni paytda na Lionel Messi, na Klaudio Tapiya vaziyat yuzasidan jamoatchilikka munosabat bildirgan.
Demak, hozircha ma’lum bo‘lgan asosiy holat — Messi o‘z nomi va obrazidan tijoriy foydalanish tartibini huquqiy jihatdan aniqlashtirishga harakat qilayotgani haqidagi xabarlardir. Huquqiy hujjatning rasman yuborilgani va AFAning unga munosabati esa hali ochiq qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…