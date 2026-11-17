Romariodan Anchelottiga keskin talab: «Braziliyaga sizdan yaxshiroq murabbiy topamiz!»
Braziliya futboli afsonalaridan biri Romario milliy jamoa bosh murabbiyi Karlo Anchelottining ishidan norozi ekanini yana bir bor ochiq bildirdi. Sobiq hujumchi italiyalik mutaxassisni jamoa o‘yiniga hech qanday yangilik kiritmaganlikda ayblab, uni iste’foga chaqirdi. Uning fikricha, Braziliya terma jamoasi bundan ham yaxshiroq murabbiy qo‘l ostida o‘ynashi mumkin.
Romarioning bu bayonoti shunchaki tanqid emas. U milliy jamoa taqdiriga befarq emasligini ta’kidlab, o‘z obro‘si va jamoatchilik oldidagi ovozidan foydalanib fikr bildirishga haqli ekanini aytdi.
«Iste’foga chiqing!» — Romario Anchelottiga murojaat qildi
Romario ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan munosabatida Anchelottining tanqidlarga nisbatan bildirgan fikrlariga javob qaytardi.
«Bunga javoban shuni aytmoqchimanki, ha, men haqiqatan ham ko‘p gapiraman, chunki milliy jamoamiz menga befarq emas. O‘z fikrimni bildirishga haqqim bor. Mening obro‘yim va ovozim bor.
Anchelottining ishiga kelsak, u jamoa o‘yiniga hech qanday yangilik olib kirmadi. Yana bir bor aytmoqchiman: iste’foga chiqing! Biz sizdan yaxshiroq ishlaydigan boshqa murabbiyni tayinlaymiz», — dedi braziliyalik sobiq futbolchi.
Shu tariqa, Romario o‘z tanqidini yanada keskinlashtirib, terma jamoa rahbariyatidan murabbiy masalasini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ochiq ishora qildi.
Anchelotti Braziliya terma jamoasini qachon qabul qilib olgan?
Karlo Anchelotti 2025 yilda Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan. Italiyalik mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma 2030 yil iyul oyining oxirigacha amal qilishi belgilangan.
Uning tayinlanishi Braziliya terma jamoasi atrofida katta kutilmalarni yuzaga keltirgan edi. Biroq Romarioning so‘nggi bayonoti jamoaning o‘yini va murabbiy ishiga nisbatan tanqidlar hali ham davom etayotganini ko‘rsatmoqda.
Braziliya futbolida murabbiy atrofidagi bahs kuchaymoqda
Romario — Braziliya futboli tarixidagi eng mashhur hujumchilardan biri. Uning milliy jamoa haqidagi keskin fikrlari jamoatchilik e’tiborini jalb qilishi tabiiy.
Biroq hozircha bu bayonot Anchelottining iste’foga chiqishi yoki shartnomasi bekor qilinishi haqidagi rasmiy qarorni anglatmaydi. Italiyalik mutaxassisning kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilingani haqida ma’lumot yo‘q.
Shu bilan birga, Romarioning talablari Braziliya terma jamoasi atrofidagi muhokamalarni yanada qizitishi mumkin. Endi asosiy savol — Anchelotti tanqidlarga maydondagi natijalar bilan javob bera oladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…