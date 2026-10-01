Parij moda haftaligida noodatiy obrazlar namoyish etildi (video)

·31·Dunyo
Parij moda haftaligida noodatiy obrazlar namoyish etildi (video)

2026 yil 28 sentyabr kuni Parij moda haftaligi doirasida Fransiya poytaxtidagi Place de la République maydonida Matières Fécales brendining 2027 yil bahor-yoz kolleksiyasi namoyish etildi. Bu maydonda moda namoyishi ilk bor tashkil etilgani qayd etilgan.

“The Ninety-Nine Percent” (“99 foiz”) deb nomlangan kolleksiyada 99 nafar model ishtirok etdi. Ularning barchasi rangli irq vakillari bo‘lib, dizaynerlar Stiven Raj Bhaskaran va Hanna Rouz Dalton kolleksiya orqali moda olamida turli guruhlar va madaniyatlar vakilligiga e’tibor qaratgan.

Namoyishda oq, qora va qizil ranglardagi liboslar, hajmli ko‘ylaklar, charm va jinsi matodan tikilgan kiyimlar, turli bosh kiyimlar hamda noodatiy aksessuarlardan foydalanilgan. Ayrim obrazlarda hind sarisiga xos mato va drapirovkalar ham aks etgan.

Namoyishning ayrim obrazlari, xususan, yuziga to‘liq oq makiyaj qilingan modellar ham tomoshabinlar e’tiborini tortdi. Shuningdek, kolleksiyada diniy va turli madaniy ramzlardan ilhomlangan obrazlar, “Resist” yozuvli kiyimlar ham namoyish etildi.

Matières Fécales dizaynerlari mazkur kolleksiya orqali avvalgi mavsumdagi boylik va elita mavzusini davom ettirib, bu safar jamiyatning keng qatlamlari, o‘ziga xosligi va vakilligi masalasiga e’tibor qaratgan. Namoyish o‘zining keskin makiyaji va sahnaviy obrazlari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilindi.

Matiyers FekalesParij moda haftaligiTxi Ninti-Nayn PersentStiven Raj Bhaskaran
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?29 sentabr 06:30Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida15 sentabr 11:14Balenciaga'ning 450 dollarlik poyabzali tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiBalenciaga'ning 450 dollarlik poyabzali tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi27 sentabr 18:16Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...Umar Borkan tanlagan ayol kim? Yasmin haqida qiziq faktlar...22 iyul 23:22Dog‘istonda sayyoh ayol sakrashdan bosh tortganiga qaramay balandlikdan tushirib yuborildi (video)Dog‘istonda sayyoh ayol sakrashdan bosh tortganiga qaramay balandlikdan tushirib yuborildi (video)Bugun 06:32Xitoy robotlari Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etdi (video)Xitoy robotlari Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etdi (video)Bugun 01:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota