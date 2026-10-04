Parijda Miu Miu'ning yangi kolleksiyasi namoyish etildi (video)

·30·Madaniyat
Parijda Miu Miu'ning yangi kolleksiyasi namoyish etildi (video)

Mashhur stilist Vlad Lisoves Parij moda haftaligidan olingan videoni Telegram kanaliga joylashtirib, Miu Miu moda uyining yangi kolleksiyasi haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.

Stilistning ta’kidlashicha, dizayner Miuchcha Prada yangi kolleksiyada brendga xos uslubni saqlab qolgan.

«Miuchcha Prada bugungi Miu Miu namoyishida yana bir bor brendga xos kalta bichimlar, oddiy shakllari va proporsiyalar o‘yiniga e’tibor qaratdi. Kolleksiya o‘zining odatiy uslubidan keskin chekinishlarsiz, taniqli bo‘lib chiqdi», — deb yozdi stilist.

Miuchcha Prada — mashhur italiyalik modeler, dizayner va tadbirkor. U Prada moda uyini boshqaradi, shuningdek, Miu Miu brendiga asos solgan.

Vlad LisovesMiu MiuMiuchcha PradaParij moda haftaligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parij moda haftaligida noodatiy obrazlar namoyish etildi (video)Parij moda haftaligida noodatiy obrazlar namoyish etildi (video)1 oktabr 06:56“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin13 iyun 23:27Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?24 sentabr 22:02Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)21 iyun 10:47Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)Bugun 16:00Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Bugun 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)