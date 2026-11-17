7 ta gol: Braziliya sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng bor alamini Singapurdan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Singapur ustidan 7:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Vinisius Junior o‘yinning dastlabki 21 daqiqasida het-trik qayd etib, jamoasining muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shdi.
- Shuningdek, Endrik, Estevao va Rayyan bittadan gol urgan bo‘lsa, singapurlik Raul Suxaymi o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
- Ushbu g‘alaba Braziliya jamoasiga Yaponiyadan uchralgan 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng ruhiy tiklanishga yordam berdi.
Braziliya milliy jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida muxlislarini yirik g‘alaba bilan xushnud etdi. Yaponiyaga qarshi kechgan oldingi o‘yinda kutilmaganda mag‘lubiyatga uchragan «besh karra chempionlar» bu safar Singapur terma jamoasi ustidan 7:0 hisobida juda yirik g‘alabani tantana qildi.
Vinisiusning tezkor het-trigi va gollar shousi
Uchrashuv boshidanoq braziliyaliklar tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi. Ma’lum qilinishicha, hisob o‘yinning bor-yo‘g‘i 9-daqiqasida Vinisius Junior tomonidan ochildi. Oradan atigi olti daqiqa o‘tib, hujumchi yana o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi va dubl qayd etdi. Hali 21-daqiqa o‘tmasidan esa Vinisius navbatdagi hujumni gol bilan yakunlab, birinchi taymning o‘zidayoq het-trikni rasmiylashtirdi.
Shundan so‘ng braziliyaliklar hujumlarni to‘xtatishmadi:
31-daqiqada yosh iste’dod Endrik hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Ikkinchi bo‘limda esa Estevao (51-daqiqa) va Rayyan (65-daqiqa) o‘z hisoblariga bittadan gol yozdirib qo‘yishdi.
74-daqiqada singapurlik himoyachi Raul Suxaymi to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘yib (avtogol), yakuniy hisobning 7:0 ko‘rinishini olishini ta’minladi.
O‘yin ishtirokchilari
FIFA reytingidagi o‘rni
O‘zaro o‘yin natijasi
Braziliya
6-o‘rin
7 (G‘alaba)
Singapur
149-pog‘ona
0 (Mag‘lubiyat)
O‘yindan keyingi kontekst va tarkiblar
Eslatib o‘tamiz, Braziliya terma jamoasi biroz oldinroq, 14 noyabr kuni Yaponiyaga qarshi o‘rtoqlik bahsida 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Ushbu yirik g‘alaba esa jamoaga ruhiy tomondan tiklanib olish va muxlislar ishonchini qaytarishga yordam berdi.
Uchrashuvda jamoalar quyidagi tarkiblarda harakat qilishdi:
Singapur: Mahbud, Hariss (Buxari, 58), Baxaruddin (Chu, 89), Zulqifi (Kve, 59), Maler (Anuar, 70), Riaxan (Teh, 89), Song (Shahin, 71), Nakamura (Mao, 88), Styuart (Akbar, 88), Shahiran (Pereyra, 89), Ilxan Fandi (Tan, 70).
Braziliya: Lukas Peri, Gabriyel dots.Santos (Vitor Reys, 60), Jonatan Jezus (Artur Dias, 71), Duglas Santos, Vanderson Skardovelli, Bruno Gimarayes (Marlon Gomes, 61), Rayyan (Andre Luis, 80), Joao Gomes (Allan Elias, 60), Vinisius Junior (Gabriyel Bontempo, 60), Estevao (Alison Santana, 70), Endrik.
Sizningcha, Vinisius Juniorning bu kabi sermahsul o‘yini va jamoaning yirik g‘alabasi Braziliyaning kelgusi rasmiy o‘yinlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…