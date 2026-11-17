Shavkat Mirziyoyev Masqatda O‘zbekiston sanoati salohiyatini namoyish qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Masqat shahrida tashkil etilgan «Made in Uzbekistan» sanoat ko‘rgazmasi bilan tanishib, mamlakatimizning iqtisodiy va ishlab chiqarish salohiyatini namoyish qildi.
- Davlatimiz rahbari ushbu tadbirga O‘mon Sultonligi Bosh vaziri o‘rinbosari Zeyazin bin Haysam Ol Said hamrohligida tashrif buyurdi.
- Ko‘rgazmada tog‘-kon, metallurgiya, elektrotexnika, energetika, oziq-ovqat sanoati hamda Yangi Toshkentni barpo etish rejalari taqdim etildi.
O‘zbekistonning sanoat mahsulotlari, zamonaviy texnologiyalari va yirik investitsiya loyihalari bugun O‘monda namoyish etilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Masqat shahridagi Anjuman va ko‘rgazmalar markazida tashkil etilgan «Made in Uzbekistan» sanoat ko‘rgazmasi bilan tanishdi. Unda mamlakatimizning tog‘-kon va metallurgiyadan tortib, elektrotexnika, energetika, oziq-ovqat sanoatigacha bo‘lgan qator tarmoqlardagi imkoniyatlari, shuningdek, Yangi Toshkentni barpo etish rejalari taqdim qilindi.
Ko‘rgazmaning asosiy maqsadi — O‘zbekistonning ishlab chiqarish salohiyatini xalqaro maydonda namoyish etish bilan birga, O‘mon kompaniyalari bilan yangi hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish va qo‘shma loyihalarni amalga oshirish uchun imkoniyatlarni kengaytirishdir.
Masqatda «Made in Uzbekistan» ko‘rgazmasi: qaysi sohalar namoyish etildi?
Davlatimiz rahbari ko‘rgazmaga O‘mon Sultonligi Bosh vaziri o‘rinbosari Zeyazin bin Haysam Ol Said hamrohligida tashrif buyurdi.
«Made in Uzbekistan» nomi ostida tashkil etilgan ekspozitsiyada mamlakatimizning iqtisodiy va sanoat salohiyatini aks ettiruvchi mahsulotlar, ishlanmalar hamda istiqbolli loyihalar o‘rin oldi.
Jumladan, quyidagi yo‘nalishlardagi yutuqlar va imkoniyatlar namoyish qilindi:
tog‘-kon va metallurgiya sanoati;
elektrotexnika va elektronika;
energetika;
transport, logistika va aviatsiya;
qishloq xo‘jaligi;
oziq-ovqat sanoati.
Shuningdek, ko‘rgazmada Yangi Toshkent shahrini barpo etish bo‘yicha rejalar ham taqdim qilindi. Bu loyiha O‘zbekistonning zamonaviy shaharsozlik sohasidagi yondashuvlari va kelajak taraqqiyot rejalarini namoyon etuvchi muhim taqdimotlardan biri bo‘ldi.
O‘zbekiston va O‘mon kompaniyalari qo‘shma loyihalarni taqdim etdi
Ko‘rgazmada ikki mamlakatning yirik kompaniyalari vakillari ham ishtirok etdi. Ular o‘zaro hamkorlik doirasidagi qo‘shma loyihalarni taqdim qilib, tashabbuslarni amalga oshirish rejalari haqida ma’lumot berdi.
Bu muloqotlar O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni amaliy loyihalar bilan boyitish, ishlab chiqarish kooperatsiyasini kuchaytirish va yangi investitsiya imkoniyatlarini ochish nuqtayi nazaridan ahamiyatlidir.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ikki mamlakatning yetakchi korxonalari o‘rtasidagi kooperatsiyani yanada kengaytirish zarurligini ta’kidladi. Shuningdek, o‘zaro tajriba almashish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga alohida e’tibor qaratish lozimligi qayd etildi.
«Made in Uzbekistan» ko‘rgazmasi qanday imkoniyatlar ochadi?
O‘zbekistonning sanoat mahsulotlarini xorijiy bozorlarda kengroq tanitish, mahalliy korxonalarning xalqaro hamkorlar bilan aloqalarini mustahkamlash va eksport geografiyasini kengaytirish iqtisodiy taraqqiyotning muhim yo‘nalishlaridan hisoblanadi.
Masqatdagi ko‘rgazma ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. U O‘zbekiston korxonalariga o‘z mahsulotlari va ishlanmalarini O‘mon ishbilarmon doiralariga taqdim etish, yangi sheriklar topish hamda istiqbolli tashabbuslarni muhokama qilish imkonini bermoqda.
Eng muhimi, bunday tadbirlar davlatlar o‘rtasidagi siyosiy kelishuvlarni iqtisodiy hamkorlik va aniq loyihalarga aylantirishga xizmat qilishi mumkin. O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilayotgan bir paytda «Made in Uzbekistan» ko‘rgazmasi ikki mamlakat tadbirkorlari uchun yangi hamkorlik eshiklarini ochishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…