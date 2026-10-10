Luis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandi

·7·Dunyo
Luis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandi

Ispaniyalik taniqli futbol mutaxassisi Luis Enrikening oilasi navbatdagi og‘ir ruhiy zarbaga duch keldi. Italiyaning nufuzli forzaroma.info nashri xabariga ko‘ra, murabbiyning to‘ng‘ich qizi, ot sporti ustasi Sira Martines odam o‘limi bilan yakunlangan mudhish yo‘l-transport hodisasi ishtirokchisiga aylandi.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, Sira ketayotgan yengil avtomobil va mototsikl o‘rtasidagi to‘qnashuv oqibatida yosh haydovchi hayotdan ko‘z yumgan.

Hodisa tafsiloti: N-332 trassasidagi halokat

Fojiali to‘qnashuv Ispaniyaning sharqiy qismida sodir bo‘lgan:

  • Hodisa joyi: Fojia Valensiya avtonomiyasi tarkibiga kiruvchi Oliva shahri yaqinidan o‘tuvchi serqatnov N-332 trassasida qayd etilgan;

  • To‘qnashuv ko‘lami: Sira Martines yo‘lovchi sifatida ketayotgan yengil mashina harakat davomida kutilmaganda mototsikl bilan to‘qnashib ketgan;

  • Avtomobil rulida kim edi? Ma’lum bo‘lishicha, mazkur yengil transport vositasini 41 yoshli Buyuk Britaniya fuqarosi boshqarib borgan.

Qurbon va jabrlanganlar holati

Falokat oqibatlari bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar tasdiqlandi:

  • 20 yoshli haydovchi vafot etdi: Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan qutqaruv va shoshilinch tibbiy yordam brigadalarining jonlantirish harakatlariga qaramay, og‘ir tan jarohatlari olgan 20 yoshli mototsikl haydovchisining hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmadi;

  • Sira Martines jarohat olmagan: Baxtli tasodif tufayli mashina ichida bo‘lgan Sira Martines jismoniy shikastlanishlarsiz omon qolgan, biroq u hodisa sababli kuchli shok holatini boshdan kechirgan.

Mahalliy politsiya va yo‘l patrul xizmati hozirgi vaqtda N-332 trassasidagi halokat sabablarini, xususan, tezlik me’yori va yo‘l harakati qoidalarining buzilishi holatlarini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.

Luis EnrikeSira MartinesYTHIspaniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...15 avgust 16:58Luis Enrikening olamshumul e’tirofi: «Bu yangi eraning boshlanishi!»Luis Enrikening olamshumul e’tirofi: «Bu yangi eraning boshlanishi!»12 avgust 08:50Luis Enrike PSJ bilan o‘n ikkinchi sovrinini qo‘lga kiritdiLuis Enrike PSJ bilan o‘n ikkinchi sovrinini qo‘lga kiritdi31 may 05:05AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:03Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi