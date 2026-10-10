Luis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandi
Ispaniyalik taniqli futbol mutaxassisi Luis Enrikening oilasi navbatdagi og‘ir ruhiy zarbaga duch keldi. Italiyaning nufuzli forzaroma.info nashri xabariga ko‘ra, murabbiyning to‘ng‘ich qizi, ot sporti ustasi Sira Martines odam o‘limi bilan yakunlangan mudhish yo‘l-transport hodisasi ishtirokchisiga aylandi.
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, Sira ketayotgan yengil avtomobil va mototsikl o‘rtasidagi to‘qnashuv oqibatida yosh haydovchi hayotdan ko‘z yumgan.
Hodisa tafsiloti: N-332 trassasidagi halokat
Fojiali to‘qnashuv Ispaniyaning sharqiy qismida sodir bo‘lgan:
Hodisa joyi: Fojia Valensiya avtonomiyasi tarkibiga kiruvchi Oliva shahri yaqinidan o‘tuvchi serqatnov N-332 trassasida qayd etilgan;
To‘qnashuv ko‘lami: Sira Martines yo‘lovchi sifatida ketayotgan yengil mashina harakat davomida kutilmaganda mototsikl bilan to‘qnashib ketgan;
Avtomobil rulida kim edi? Ma’lum bo‘lishicha, mazkur yengil transport vositasini 41 yoshli Buyuk Britaniya fuqarosi boshqarib borgan.
Qurbon va jabrlanganlar holati
Falokat oqibatlari bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar tasdiqlandi:
20 yoshli haydovchi vafot etdi: Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan qutqaruv va shoshilinch tibbiy yordam brigadalarining jonlantirish harakatlariga qaramay, og‘ir tan jarohatlari olgan 20 yoshli mototsikl haydovchisining hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmadi;
Sira Martines jarohat olmagan: Baxtli tasodif tufayli mashina ichida bo‘lgan Sira Martines jismoniy shikastlanishlarsiz omon qolgan, biroq u hodisa sababli kuchli shok holatini boshdan kechirgan.
Mahalliy politsiya va yo‘l patrul xizmati hozirgi vaqtda N-332 trassasidagi halokat sabablarini, xususan, tezlik me’yori va yo‘l harakati qoidalarining buzilishi holatlarini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.
Izohlar 0
…