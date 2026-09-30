AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi

·95·Dunyo
AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Tennessi shtatida 30 sentyabr kuni Krista Paykning o‘lim jazosi ijro etilishi rejalashtirilgan bo‘lib, agar bu amalga oshsa, u 200 yildan ortiq vaqt ichida shtat tarixida qatl etilgan birinchi ayol bo‘ladi.
  • 1995 yilda 18 yoshida hamkursini o‘ldirishda ayblanib, o‘lim jazosiga hukm qilingan 50 yoshli Paykning jazosini yengillashtirish haqidagi iltimosnomasi gubernator Bill Li tomonidan rad etildi.

AQSHning Tennessi shtatida 30 sentyabr kuni Krista Paykning o‘lim jazosini ijro etish rejalashtirilgan. Agar jazo amalga oshirilsa, u shtat tarixida 200 yildan ortiq vaqt ichida qatl etilgan birinchi ayol bo‘ladi.

Hozir 50 yoshda bo‘lgan Payk 1995 yilda, 18 yoshida, hamkursini o‘ldirishda ayblangan va keyinchalik o‘lim jazosiga hukm qilingan. Uning ishi oradan qariyb uch o‘n yil o‘tib yana jamoatchilik e’tiboriga tushdi.

Gubernator Bill Li 28 sentyabr kuni Paykning jazosini yengillashtirish haqidagi iltimosini rad etdi. Shu bilan uning 30 sentyabrga belgilangan qatli amalga oshirilishi uchun huquqiy jarayon davom etmoqda.

U 18 yoshida o‘lim jazosiga hukm qilingan

Payk 1995 yilda Noksvill shahridagi Job Corps dasturida birga o‘qigan 19 yoshli Kollin Slemmerning o‘limi bo‘yicha javobgarlikka tortilgan.

Ushbu ish bo‘yicha Payk 1996 yilda birinchi darajali qotillikda aybdor deb topilib, o‘lim jazosiga hukm qilingan. Uning o‘sha paytdagi yigiti ham ishda sudlangan, ammo u jinoyat sodir etilgan vaqtda 17 yoshda bo‘lgani sababli o‘lim jazosiga hukm qilinmagan.

Payk esa zamonaviy AQSHda o‘lim jazosiga hukm qilingan eng yosh ayollardan biri sifatida tarixda qolgan.

Advokatlar jazoni yengillashtirishni so‘radi

Paykning himoyachilari gubernatorga yuborgan kechirim so‘rovida uning bolalik yillarida jinsiy zo‘ravonlik va boshqa og‘ir holatlarga duch kelganini, shuningdek, ruhiy salomatligi bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lganini ta’kidlagan.

Advokatlar Paykning 18 yoshidagi holati bilan hozirgi 50 yoshli shaxs o‘rtasida farq borligini bildirib, o‘lim jazosini umrbod qamoq jazosiga almashtirishni so‘ragan. Kechirim so‘rovida uning qamoqda davolangani va qilmishi uchun pushaymon ekani haqidagi ma’lumotlar ham keltirilgan.

Gubernator qarorini o‘zgartirmadi

Tennessi gubernatori Bill Li Paykning kechirim so‘rovini ko‘rib chiqqach, davlat tomonidan belgilangan jazoni saqlab qolishini bildirgan.

Shu qarordan keyin Paykning himoyachilari uning qatlini to‘xtatish uchun qolgan huquqiy imkoniyatlardan foydalanishini ma’lum qilgan.

Tennessi Oliy sudi esa 2025 yilda qatl sanasini 2026 yil 30 sentyabrga belgilagan. Sud hujjatida jazoni ijro etish uchun huquqiy to‘siq mavjud emasligi qayd etilgan.

Nega bu ish alohida e’tiborda?

Paykning ishi nafaqat jinoyat sodir etilgan paytda uning yoshi, balki o‘lim jazosining qo‘llanilishi, bolalikdagi og‘ir travmalar va insonning yillar davomida o‘zgarishi haqidagi huquqiy bahslarni ham kun tartibiga olib chiqdi.

Ayni paytda marhuma Kollin Slemmerning onasi qatl amalga oshirilishini qo‘llab-quvvatlamoqda. U o‘ttiz yilga yaqin vaqt davomida qizi uchun adolat qaror topishini kutib kelganini bildirgan.

Shuning uchun ish atrofida ikki xil nuqtayi nazar mavjud: Paykning himoyachilari uning yoshi va bolalikdagi og‘ir kechmishini jazoni yengillashtirish uchun muhim omil sifatida ko‘rsatmoqda, jabrlanuvchining oilasi esa sud tomonidan belgilangan jazoning ijro etilishini kutmoqda.

30 sentyabr — hal qiluvchi sana

Hozirgi rejaga ko‘ra, Krista Paykning o‘lim jazosi 2026 yil 30 sentyabr kuni ijro etilishi belgilangan. Agar ijro amalga oshirilsa, bu Tennessida 200 yildan ortiq vaqt ichida ayolga nisbatan o‘lim jazosining birinchi marta ijro etilishi bo‘ladi.

Qariyb 30 yil davom etgan bu ish shu tariqa yana bir bor AQSHdagi o‘lim jazosi, kechirim berish vakolati va jinoyat sodir etilgan paytdagi yosh kabi murakkab huquqiy masalalarni jamoatchilik muhokamasi markaziga olib chiqdi.

Krista PaykTennessi o‘lim jazosiBill LiKollin Slemmer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi22 avgust 17:50Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!26 iyun 22:26«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57Eronda josuslikda ayblangan shaxs qatl etildiEronda josuslikda ayblangan shaxs qatl etildi14 may 16:16AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi13 avgust 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota