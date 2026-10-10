Vantor sun’iy yo‘ldoshi Saturnni koinotdan suratga oldi

·43·Dunyo
Vantor sun’iy yo‘ldoshi Saturnni koinotdan suratga oldi

Vantor kompaniyasining Yer orbitasida joylashgan sun’iy yo‘ldoshi Yerdan qariyb 1,5 milliard kilometr uzoqlikdagi Saturn sayyorasini suratga oldi. Bu haqda «Naked Science» nashri xabar berdi.

Qayd etilishicha, avval Maxar Intelligence nomi bilan tanilgan Vantor kompaniyasi Yer orbitasidan turib koinotdagi obyektlarni suratga olish texnologiyalarini rivojlantirmoqda. Kompaniya bundan oldin ham boshqa sun’iy yo‘ldoshlar va kosmik apparatlarni orbitadan turib tasvirga olishga muvaffaq bo‘lgan.

Jumladan, 2025 yil dekabr oyida WorldView-3 sun’iy yo‘ldoshi Yerdan 240 kilometr balandlikda nosoz holatda bo‘lgan Starlink apparatini suratga olgan. 2026 yil aprel oyida esa WorldView Legion 4 sun’iy yo‘ldoshi «Hubble» kosmik teleskopini qariyb 61,8 kilometr masofadan tasvirga tushirgan.

Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, uning yettita sun’iy yo‘ldoshi Yer orbitasidagi obyektlarni kuzatish va suratga olish imkoniyatiga ega. Tasvirlarning eng yuqori aniqligi har bir pikselga 2,5 santimetrgacha yetishi mumkin.

Saturnning suratga olinishi kompaniyaning kosmik obyektlarni kuzatish imkoniyatlarini namoyish etuvchi navbatdagi natija bo‘ldi.

VantorMaksar IntellektSaturnWorldView-3
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda umumiy kuzatuv: AQSH sunʼiy yoʻldoshi Xitoy raketasini suratga oldiKoinotda umumiy kuzatuv: AQSH sunʼiy yoʻldoshi Xitoy raketasini suratga oldi6 iyun 19:27Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi3 sentabr 17:58Samarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiSamarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladi12 iyul 16:16Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdi10 iyul 03:52Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaMarsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqda1 iyul 02:2126 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi