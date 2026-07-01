Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqda

·0·Texno
Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqda

Koinotni tadqiq qilishda yangi davr boshlanmoqda. AQSHning Boulder shahrida ilk bor oʻtkazilgan "Humans to Titan Summit 2026" forumi insoniyatning Saturnning eng yirik yoʻldoshi — Titanga boʻlajak parvozlari strategiyasini belgilab berdi. Olimlarning fikricha, Oy va Mars oʻzlashtirilganidan soʻng, aynan Titan Quyosh tizimidagi navbatdagi asosiy manzilga aylanishi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu nufuzli tadbirda sayyoralarni oʻrganuvchi mutaxassislar, koinot muhandislari va atmosfera tadqiqotchilari ishtirok etdilar. Mutaxassislar Titanning oʻta ekstremal sharoitlarida ishlashga moʻljallangan skafandrlar, yashash modullari va transport tizimlarini loyihalash masalalarini muhokama qilishdi. Titandagi metan dengizlari va uglevodorodli yomgʻirlar texnika uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.

Radiatsiyadan himoya va tabiiy resurslar

Titanning insoniyat uchun eng katta afzalliklaridan biri — uning zich azotli atmosferasidir. Sayyoralarni oʻrganish instituti direktori Amanda Xendriksning taʼkidlashicha, ushbu atmosfera qatlami kosmik radiatsiyadan tabiiy qalqon vazifasini oʻtaydi. Bu esa Titanni inson salomatligi uchun Oy yoki Marsga qaraganda ancha xavfsizroq hududga aylantiradi.

Shuningdek, yoʻldoshdagi boy resurslar bazasi kelajakdagi ekspeditsiyalar uchun muhim omil boʻladi. Tadqiqotchilar Titandagi metan va azotdan yoqilgʻi ishlab chiqarish hamda hayotiy faoliyatni taʼminlashda foydalanish mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bu esa Yerdan olib ketiladigan yuklar hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Titanga inson yuborish masalasi uzoq kelajakning vazifasi boʻlib qolmoqda. Hozirgi kunda eng katta toʻsiq — parvoz davomiyligidir. Olimlar yo safar vaqtini keskin qisqartirish yoʻllarini topishlari, yoki ekipajning koʻp yillik sayohatni xavfsiz oʻtkazishini taʼminlaydigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqishlari lozim.

Dragonfly missiyasi — ilk qadam

Insoniyatning Titanga yoʻl olishi yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam NASA tomonidan amalga oshiriladigan Dragonfly missiyasi boʻladi. 2028-yildan erta boʻlmagan muddatda uchirilishi kutilayotgan ushbu vertolyot-apparat yoʻldosh yuzasida uch yildan ortiq vaqt davomida tadqiqotlar oʻtkazadi. U Titanning kimyoviy tarkibi va tuproq tuzilishini batafsil oʻrganadi.

Hozircha gap aniq bir uchuvchili missiya haqida emas, balki Titanni oʻzlashtirishning uzoq muddatli strategiyasini shakllantirish haqida bormoqda. Mutaxassislar navbatdagi forumni Dragonfly missiyasi startiga yaqinroq vaqtda oʻtkazishni rejalashtirganlar. Ushbu missiya natijalari insoniyatning Saturn tizimiga ilk qadamini qachon qoʻyishini aniqlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

NASATitanSaturnKoinotTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaPokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaBugun, 01:57PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiEnergetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiBugun, 00:22BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiBlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiKecha, 23:59Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiTurkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi