Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqda
Koinotni tadqiq qilishda yangi davr boshlanmoqda. AQSHning Boulder shahrida ilk bor oʻtkazilgan "Humans to Titan Summit 2026" forumi insoniyatning Saturnning eng yirik yoʻldoshi — Titanga boʻlajak parvozlari strategiyasini belgilab berdi. Olimlarning fikricha, Oy va Mars oʻzlashtirilganidan soʻng, aynan Titan Quyosh tizimidagi navbatdagi asosiy manzilga aylanishi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu nufuzli tadbirda sayyoralarni oʻrganuvchi mutaxassislar, koinot muhandislari va atmosfera tadqiqotchilari ishtirok etdilar. Mutaxassislar Titanning oʻta ekstremal sharoitlarida ishlashga moʻljallangan skafandrlar, yashash modullari va transport tizimlarini loyihalash masalalarini muhokama qilishdi. Titandagi metan dengizlari va uglevodorodli yomgʻirlar texnika uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.
Radiatsiyadan himoya va tabiiy resurslarTitanning insoniyat uchun eng katta afzalliklaridan biri — uning zich azotli atmosferasidir. Sayyoralarni oʻrganish instituti direktori Amanda Xendriksning taʼkidlashicha, ushbu atmosfera qatlami kosmik radiatsiyadan tabiiy qalqon vazifasini oʻtaydi. Bu esa Titanni inson salomatligi uchun Oy yoki Marsga qaraganda ancha xavfsizroq hududga aylantiradi.
Shuningdek, yoʻldoshdagi boy resurslar bazasi kelajakdagi ekspeditsiyalar uchun muhim omil boʻladi. Tadqiqotchilar Titandagi metan va azotdan yoqilgʻi ishlab chiqarish hamda hayotiy faoliyatni taʼminlashda foydalanish mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bu esa Yerdan olib ketiladigan yuklar hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Titanga inson yuborish masalasi uzoq kelajakning vazifasi boʻlib qolmoqda. Hozirgi kunda eng katta toʻsiq — parvoz davomiyligidir. Olimlar yo safar vaqtini keskin qisqartirish yoʻllarini topishlari, yoki ekipajning koʻp yillik sayohatni xavfsiz oʻtkazishini taʼminlaydigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqishlari lozim.
Dragonfly missiyasi — ilk qadamInsoniyatning Titanga yoʻl olishi yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam NASA tomonidan amalga oshiriladigan Dragonfly missiyasi boʻladi. 2028-yildan erta boʻlmagan muddatda uchirilishi kutilayotgan ushbu vertolyot-apparat yoʻldosh yuzasida uch yildan ortiq vaqt davomida tadqiqotlar oʻtkazadi. U Titanning kimyoviy tarkibi va tuproq tuzilishini batafsil oʻrganadi.
Hozircha gap aniq bir uchuvchili missiya haqida emas, balki Titanni oʻzlashtirishning uzoq muddatli strategiyasini shakllantirish haqida bormoqda. Mutaxassislar navbatdagi forumni Dragonfly missiyasi startiga yaqinroq vaqtda oʻtkazishni rejalashtirganlar. Ushbu missiya natijalari insoniyatning Saturn tizimiga ilk qadamini qachon qoʻyishini aniqlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi.
…