Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdi

·0·Texno
Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdi

Rossiyaning «Rostex» davlat korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi «Radioelektron texnologiyalar» konserni (KRET) ilk bor «Saturn» turkumidagi uchuvchisiz uchish apparatlarini (UUA) keng jamoatchilikka taqdim etdi. Qozon shahrida boʻlib oʻtgan «Dron Ekspo-2026» xalqaro koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu qurilmalar zamonaviy texnologik yechimlari va keng qamrovli imkoniyatlari bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniya tarkibidan universal xarakterga ega boʻlgan «Saturn-30» hamda optik-elektron tizim bilan jihozlangan kichik hajmli «Saturn-10» dronlari joy olgan. Ushbu apparatlarning asosiy oʻziga xosligi shundaki, ular texnik koʻrish va sunʼiy intellektga asoslangan muxtor (avtonom) navigatsiya hamda boshqaruv tizimlari bilan taʼminlangan. Bu esa dronlarga murakkab sharoitlarda ham inson omilisiz topshiriqlarni bajarish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va funksionallik

«Saturn-30» modeli oʻzining yuk koʻtarish qobiliyati va tezligi bilan ajralib turadi. Umumiy vazni 30 kg boʻlgan ushbu apparat havoda bir soatgacha qolishi va soatiga 180 km tezlikka chiqishi mumkin. Qurilma 3000 metr balandlikkacha koʻtarila oladi va 7 kg gacha boʻlgan yuklarni manzillarga yetkazib berish quvvatiga ega. Bu koʻrsatkichlar uni logistika va tezkor yetkazib berish xizmatlari uchun qulay vositaga aylantiradi.

Kichikroq model hisoblangan «Saturn-10» esa asosan monitoring va qidiruv ishlariga moʻljallangan. Uning vazni 10 kg boʻlib, parvoz davomiyligi 30 daqiqani tashkil etadi. Har ikkala dron elektr dvigatellari bilan jihozlangan boʻlib, bu ularning ekologik tozaligi va shovqinsiz ishlashini taʼminlaydi. «Rostex» maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan.

Ushbu dronlar fuqarolik maqsadlarida keng qoʻllanilishi kutilmoqda. Xususan, ulardan quyidagi yoʻnalishlarda foydalanish rejalashtirilgan:

  • Hududlarni masofadan turib monitoring qilish va nazorat oʻrnatish;
  • Qiyin yetib boriladigan joylarga yuklarni yetkazib berish;
  • Favqulodda vaziyatlarda qidiruv-qutqaruv ishlarini olib borish;
  • Infratuzilma obʼyektlarining holatini sunʼiy intellekt yordamida tahlil qilish.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, loyihani amalga oshirish jarayoni rekord darajadagi qisqa muddatni band etgan. Loyihalash bosqichidan boshlab parvoz sinovlarigacha boʻlgan yoʻl atigi olti oy ichida bosib oʻtilgan. Hozirda «Saturn» turkumidagi barcha dronlar yakuniy parvoz sinovlaridan oʻtkazilmoqda va tez orada seriyali ishlab chiqarishga yoʻnaltirilishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston kabi keng hududga va rivojlanayotgan logistika tizimiga ega mamlakatlar uchun ham bunday avtonom dronlar texnologiyasi kelajakda qishloq xoʻjaligi va yetkazib berish sohalarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Sunʼiy intellekt yordamida boshqariladigan apparatlar inson resursini tejash va xavfsizlikni oshirishda asosiy drayverga aylanib bormoqda.

RostexDronSaturnTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Bugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi