Koinotdan kelgan sirli radio signal olimlar e’tiborini tortdi

·58·Dunyo
Koinotdan kelgan sirli radio signal olimlar e’tiborini tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning FAST radio teleskopi yordamida K2-155 yulduzi yo‘nalishidan kelgan noodatiy radio signali aniqlandi.
  • Ushbu signal 1148,4167 megagers chastotada qayd etilgan bo‘lib, tabiiy koinot jarayonlarida kam uchraydigan xususiyatlarga ega.
  • Biroq, tadqiqotchilar hozircha bu signallarni Yer tashqari sivilizatsiya bilan bog‘lash uchun yetarli dalil yo‘qligini ta’kidlamoqda.

Xitoydagi FAST radio teleskopi yordamida 33 ta sayyora tizimidan olingan ma’lumotlarni qayta tahlil qilgan olimlar K2-155 yulduzi yo‘nalishidan kelgan noodatiy radio signalni aniqladi. Biroq tadqiqotchilar hozircha ushbu signalni Yerdan tashqari sivilizatsiya bilan bog‘lash uchun yetarli dalil yo‘qligini ta’kidlamoqda. Bu haqda TRT Haber va ScienceAlert xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, olimlar koinotda texnologik jihatdan rivojlangan boshqa hayot shakllarining izlarini topish maqsadida radio signallarni o‘rganmoqda. Bu yo‘nalish SETI — Yerdan tashqari aqlli hayotni izlash tadqiqotlari doirasiga kiradi.

Tadqiqotda Xitoyning 500 metrlik FAST radio teleskopi 2021 yilda kuzatgan 33 ta ekzosayyora tizimiga oid ma’lumotlar yangi usullar yordamida qayta ko‘rib chiqilgan. Olimlar tabiiy koinot jarayonlarida kam uchraydigan, juda tor diapazondagi va vaqt o‘tishi bilan chastotasi o‘zgaradigan radio signallarni izlagan.

Qayta tahlil jarayonida dastlab 139 mingdan ortiq signal qayd etilgan. Turli filtrlar va radio xalaqitlarni aniqlash usullaridan so‘ng ulardan atigi ikkitasiga alohida e’tibor qaratilgan. Ulardan biri avval ham aniqlangan va keyinchalik Yer manbali xalaqit ekani ma’lum bo‘lgan signal bo‘lsa, ikkinchisi K2-155 tizimi yo‘nalishidan kelgan yangi signal bo‘lgan.

K2-155 yo‘nalishidagi signal

NBS 260108 deb nomlangan signal Yerdan taxminan 238 yorug‘lik yili uzoqlikdagi K2-155 qizil mitti yulduzi yo‘nalishida qayd etilgan. Ushbu tizimda uchta super-Yer mavjud bo‘lib, ulardan tashqi sayyora yulduzning yashashga yaroqli zonasiga yaqin joylashgan.

Signal 1148,4167 megagers chastotada qayd etilgan va tor diapazonli bo‘lishi hamda vaqt davomida chastotasining siljishi bilan tadqiqotchilar e’tiborini tortgan. Bundan tashqari, u FAST teleskopining K2-155 tomon yo‘naltirilgan asosiy nurida qayd etilib, atrofdagi boshqa nurlarda kuzatilmagan.

Biroq keyingi tekshiruvlar signalning Yerdan tashqari sivilizatsiyaga tegishli ekanini tasdiqlamagan. Signal faqat bitta qutblanish kanalida kuchli namoyon bo‘lgan. Shuningdek, yaqin chastotalardagi o‘xshash signallar boshqa uchta yulduz kuzatuvida ham qayd etilgan. Bu esa uning Yer yoki teleskop qurilmalaridan kelib chiqqan radio xalaqit bo‘lishi ehtimolini kuchaytirgan.

Tadqiqotchilar signalning aniq manbasini hozircha aniqlay olmagan. Shu sababli NBS 260108 hozircha noma’lum signal sifatida qolmoqda va uning Yer yoki asbob-uskunalardan kelib chiqqan bo‘lish ehtimoli Yerdan tashqari manbadan kelib chiqqan bo‘lish ehtimolidan yuqoriroq baholanmoqda.

Radio xalaqitlar asosiy muammolardan biri

Koinotdan kelayotgan zaif signallarni aniqlashda Yerning o‘zidagi radio to‘lqinlar katta muammo tug‘diradi. Sun’iy yo‘ldoshlar, samolyotlar, aloqa va navigatsiya tizimlari kabi qurilmalar astronomik kuzatuvlarga xalaqit berishi mumkin.

FAST teleskopining 19 ta alohida nur yordamida bir vaqtning o‘zida turli yo‘nalishlarni kuzatishi esa bunday signallarni ajratishga yordam beradi.

Olimlarning qayd etishicha, mazkur tadqiqot hozircha Yerdan tashqari hayot mavjudligiga dalil bermaydi. Biroq yangi mashinali o‘rganish va signallarni filtrlash usullari kelajakda koinotdan kelayotgan texnologik signallarni izlashda qo‘llanishi mumkin.

FAST radio teleskopiK2-155NBS 260108SETI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Qora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiQora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdi19 sentabr 09:59Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!18 sentabr 21:11Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi3 sentabr 13:59Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...25 sentabr 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota