NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqda

·0·Texno
NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqda

NASAning Goddard kosmik parvozlar markazi tadqiqotchilari Saturnning eng yirik yoʻldoshi — Titanni kelajakdagi uzoq koinot missiyalari uchun strategik resurs bazasi sifatida koʻrib chiqmoqda. Astronom Konor Nikson boshchiligidagi guruh xulosasiga koʻra, ushbu samoviy jism oʻzining boy uglevodorod zaxiralari bilan kosmik kemalarni yonilgʻi va zarur materiallar bilan taʼminlovchi ulkan stansiyaga aylanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Titan Quyosh tizimidagi oʻziga xos obyektdir: u Yerga oʻxshash zich atmosferaga ega yagona yoʻldosh hisoblanadi. Uning sirtida suyuq metan va etandan tashkil topgan koʻllar hamda dengizlar mavjud. Olimlar ISRU (in situ resource utilization) — resurslardan joyida foydalanish konsepsiyasi doirasida ushbu tabiiy boyliklarni oʻzlashtirishni rejalashtirmoqda. Bu Yerda ishlab chiqarilgan tonnalab yonilgʻini koinotga tashish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi.

Koinotdagi "yoqilgʻi quyish shoxobchasi"

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, Titan bu borada Oy va Marsdan sezilarli darajada ustunlikka ega. Undagi murakkab uglevodorodlar Yer yuzidagi propan, butan va kerosin kabi moddalarga oʻxshash boʻlib, ulardan nafaqat raketa yonilgʻisi, balki plastik, sintetik materiallar va turli kimyoviy reagentlar ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu resurslar koinotda avtonom infratuzilmani yaratish uchun poydevor boʻladi.

Biroq Titandagi sharoitlar oʻta murakkab: oʻrtacha harorat Selsiy boʻyicha -179 darajani tashkil etadi, tortishish kuchi esa Yernikidan yetti baravar kuchsizroq. Atmosferada erkin kislorod deyarli mavjud emas, shuning uchun yonish jarayonini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan oksidlovchi moddalarni, masalan, suv muzidan elektroliz orqali olish talab etiladi.

Shunga qaramay, NASA mutaxassislari Titanni Quyosh tizimining tashqi qismlariga, xususan, Yupiter va Saturndan keyingi sayyoralarga yoʻl oladigan ekspeditsiyalar uchun oraliq toʻxtash va qayta quvvatlanish punkti sifatida baholamoqda. Bunday yondashuv insoniyatning koinotni tadqiq qilish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Hozirda NASA yaqin oʻn yilliklarda Titanga yuborilishi rejalashtirilgan Dragonfly missiyasini tayyorlamoqda. Ushbu qurilma yoʻldosh sirtini batafsil oʻrganib, uning kimyoviy tarkibi va resurslardan foydalanish imkoniyatlari haqidagi nazariyalarni amalda tekshirib koʻradi. Garchi bu loyihalar hozircha uzoq muddatli va nazariy xarakterga ega boʻlsa-da, kelajakdagi koinot iqtisodiyoti aynan shunday obyeklar ustiga qurilishi shubhasiz.

NASATitanSaturnKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiFiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiBugun, 05:26Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBraziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBugun, 04:55Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiOydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiBugun, 03:51Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiAtom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiBugun, 03:26AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi