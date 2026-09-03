Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi

·11·Texno
Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi

Astronomlar Saturn planetasining janubiy yarim sharida ulkan oʻn burchakli bulut tuzilmasini aniqlashdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gʻayrioddiy dekagon sayyoraning shimoliy qismida joylashgan mashhur olti burchakdan keyin ikkinchi yirik maʼlum boʻlgan atmosfera koʻpburchagiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu muhim kashfiyot kosmik teleskop Hubble tomonidan 2023-yilda olingan suratlar tufayli amalga oshirildi. 2012-yildan 2023-yilgacha Saturnning Yerga nisbatan tutgan oʻrni sababli planetaning janubiy qismi kuzatish uchun deyarli yopiq boʻlgan, shuning uchun oldingi izlanishlar natija bermagandi.

Ulkan tuzilmaning koʻlami va xususiyatlari

Oʻn burchakli bulut hosilasi oʻzining ulkan oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortadi. Hisob-kitoblarga koʻra, bulutli dekagonning peretri taxminan 167 820 kilometrni tashkil etadi, har bir tomonining uzunligi esa 16 782 kilometr atrofida baholanmoqda.

Solishtirish uchun, Saturnning shimoliy qutbidagi mashhur olti burchakning kengligi taxminan 32 ming kilometrga teng. Olimlarning dastlabki hisob-kitoblariga koʻra, yangi topilgan koʻpburchak atrofida toʻliq bir aylanishni amalga oshirish uchun qariyb 800 kun sarflaydi.

At atmosfera oqimlarining roli

Mutaxassislarning fikricha, mazkur dekagon kuchli atmosfera oqimlarining oʻzaro taʼsiri natijasida yuzaga kelgan. Kompyuter modellashtirishi shuni koʻrsatdiki, reaktiv oqim tomonidan ushlab turiladigan egri toʻlqin barqaror koʻpburchak tuzilmalarni shakllantirish qobiliyatiga ega.

Xuddi shu mexanizm yordamida olimlar avvalroq shimoliy olti burchakning kelib chiqishini ham tushuntirib berishgan edi. Biroq, ikkala hosilaning oʻziga xos farqli jihatlari ham mavjud.

Shimoliy olti burchak oʻn yilliklar davomida deyarli oʻzgarmas shaklini saqlab kelayotgan boʻlsa, janubiy dekagonning ayrim qismlari yorqinligini sezilarli darajada oʻzgartirib turadi. Bu esa yangi struktura hali ham shakllanish jarayonida ekanligidan yoki beqarorligidan dalolat beradi.

Hozirda tadqiqotchilar dekagonni bir necha yil davomida kuzatishni rejalashtirishmoqda. Ular ushbu tuzilma shimoliy olti burchak kabi barqaror boʻlib qolishini yoki Saturnning mavsumiy yoritilishi oʻzgarishi bilan tarqalib ketishini aniqlashlari kerak. Ushbu hududning maksimal quyosh nuri bilan yoritilishi 2032-yilga borib kutilmoqda.

SaturnAstronomiyaHubbleKoinotIlmiy kashfiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiVenerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiBugun, 17:22Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliiPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliBugun, 14:10John Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiJohn Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiBugun, 14:01Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiRocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi