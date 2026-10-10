Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tailand qirolichasi Sutxida Vachiralongkorn JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini ilk bor mustaqil ravishda boshqardi.
- Qirolicha parvozdan avval samolyotning texnik holatini shaxsan ko‘zdan kechirib, qirol Maha Vachiralongkornning bevosita nazorati ostida muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi.
- Ushbu yutuq qirolicha Sutxidaga «Gripen Order Golden Patch» oltin nishonini taqdim etilishi bilan taqdirlandi va Tailand qurolli kuchlarida ayollarning o‘rni va salohiyatini ko‘rsatdi.
Tailand qirollik oilasi xalqaro hamjamiyat va aviatsiya ixlosmandlari diqqatini tortgan tarixiy voqeani taqdim etdi. Tailand qirolichasi Sutxida Vachiralongkorn mamlakat harbiy-havo kuchlari tarkibidagi zamonaviy ko‘pmaqsadli JAS 39C Gripen tovushdan tez uchar qiruvchi samolyotini ilk bor mustaqil ravishda, ikkinchi uchuvchisiz havoga ko‘tardi.
Ushbu muvaffaqiyatli parvoz qirolichaning murakkab harbiy texnikani yuqori darajada boshqara olish qobiliyati va kasbiy tayyorgarligini namoyish etdi.
Parvozga shaxsiy tayyorgarlik va Qirolning bevosita nazorati
Murakkab harbiy samolyotni boshqarish jarayoni barcha qat’iy xavfsizlik protokollari asosida kechdi:
Parvozoldi shaxsiy ko‘rik: Qirolicha Sutxida samolyot kabinasiga o‘tirishdan avval qiruvchi samolyotning texnik holati va boshqaruv tizimlarini shaxsan ko‘zdan kechirdi;
Qirolning nigohi ostida: Parvozning barcha bosqichlarini, xususan, qushdek ko‘kka ko‘tarilish va belgilangan yo‘lakka aniq qo‘nish jarayonini uning turmush o‘rtog‘i — Tailand qiroli Maha Vachiralongkorn aerodromning o‘zida turib diqqat bilan kuzatib turdi;
Guldasta bilan qarshi olish: Samolyot muvaffaqiyatli qo‘nganidan so‘ng, davlat rahbari rafiqasini qo‘nish yo‘lagida shaxsan guldasta bilan tantanali kutib oldi.
Oliy e’tirof: «Gripen Order Golden Patch» oltin nishoni
Muvaffaqiyatli yakunlangan parvoz davlat va harbiy qo‘mondonlik tomonidan munosib baholandi:
Oltin nishon topshirildi: Qirolichaning yuksak mahorati va jasorati e’tirofi sifatida, qirol unga faxriy «Gripen Order Golden Patch» nomli oltin nishonni tantanali tarzda topshirdi;
Qurolli kuchlarda ayollar mavqei: Bu tarixiy parvoz nafaqat qirolichaning shaxsiy yutug‘i, balki Tailand qurolli kuchlarida ayollarning muhim o‘rni va salohiyati ramzi sifatida ham katta ma’no kasb etdi.
Tailand qirollik oilasi davlat boshqaruvi va rasmiy vazifalar bilan bir qatorda, professional harbiy aviatsiya sohasida ham jiddiy tayyorgarlikka ega ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…