Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)

·57·Dunyo
Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tailand qirolichasi Sutxida Vachiralongkorn JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini ilk bor mustaqil ravishda boshqardi.
  • Qirolicha parvozdan avval samolyotning texnik holatini shaxsan ko‘zdan kechirib, qirol Maha Vachiralongkornning bevosita nazorati ostida muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi.
  • Ushbu yutuq qirolicha Sutxidaga «Gripen Order Golden Patch» oltin nishonini taqdim etilishi bilan taqdirlandi va Tailand qurolli kuchlarida ayollarning o‘rni va salohiyatini ko‘rsatdi.

Tailand qirollik oilasi xalqaro hamjamiyat va aviatsiya ixlosmandlari diqqatini tortgan tarixiy voqeani taqdim etdi. Tailand qirolichasi Sutxida Vachiralongkorn mamlakat harbiy-havo kuchlari tarkibidagi zamonaviy ko‘pmaqsadli JAS 39C Gripen tovushdan tez uchar qiruvchi samolyotini ilk bor mustaqil ravishda, ikkinchi uchuvchisiz havoga ko‘tardi.

Ushbu muvaffaqiyatli parvoz qirolichaning murakkab harbiy texnikani yuqori darajada boshqara olish qobiliyati va kasbiy tayyorgarligini namoyish etdi.

Parvozga shaxsiy tayyorgarlik va Qirolning bevosita nazorati

Murakkab harbiy samolyotni boshqarish jarayoni barcha qat’iy xavfsizlik protokollari asosida kechdi:

  • Parvozoldi shaxsiy ko‘rik: Qirolicha Sutxida samolyot kabinasiga o‘tirishdan avval qiruvchi samolyotning texnik holati va boshqaruv tizimlarini shaxsan ko‘zdan kechirdi;

  • Qirolning nigohi ostida: Parvozning barcha bosqichlarini, xususan, qushdek ko‘kka ko‘tarilish va belgilangan yo‘lakka aniq qo‘nish jarayonini uning turmush o‘rtog‘i — Tailand qiroli Maha Vachiralongkorn aerodromning o‘zida turib diqqat bilan kuzatib turdi;

  • Guldasta bilan qarshi olish: Samolyot muvaffaqiyatli qo‘nganidan so‘ng, davlat rahbari rafiqasini qo‘nish yo‘lagida shaxsan guldasta bilan tantanali kutib oldi.

Oliy e’tirof: «Gripen Order Golden Patch» oltin nishoni

Muvaffaqiyatli yakunlangan parvoz davlat va harbiy qo‘mondonlik tomonidan munosib baholandi:

  • Oltin nishon topshirildi: Qirolichaning yuksak mahorati va jasorati e’tirofi sifatida, qirol unga faxriy «Gripen Order Golden Patch» nomli oltin nishonni tantanali tarzda topshirdi;

  • Qurolli kuchlarda ayollar mavqei: Bu tarixiy parvoz nafaqat qirolichaning shaxsiy yutug‘i, balki Tailand qurolli kuchlarida ayollarning muhim o‘rni va salohiyati ramzi sifatida ham katta ma’no kasb etdi.

Tailand qirollik oilasi davlat boshqaruvi va rasmiy vazifalar bilan bir qatorda, professional harbiy aviatsiya sohasida ham jiddiy tayyorgarlikka ega ekanini yana bir bor isbotladi.

Maxa VachiralongkornJAS 39C GripenTayland QirolichasiQurolli kuchlarda ayollar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya Ukrainaga «Gripen» qiruvchi samolyotlarini yetkazib bermoqchi...Shvetsiya Ukrainaga «Gripen» qiruvchi samolyotlarini yetkazib bermoqchi...29 may 09:57Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiVengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdi1 sentabr 09:40Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?Tramp hamda Putin telefon orqali nimalarni kelishib oldi?Bugun 17:29“Tarakanlar partiyasi” asoschisi qo‘lga olindi (video)“Tarakanlar partiyasi” asoschisi qo‘lga olindi (video)Bugun 16:01Vantor sun’iy yo‘ldoshi Saturnni koinotdan suratga oldiVantor sun’iy yo‘ldoshi Saturnni koinotdan suratga oldiBugun 15:51Luis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandiLuis Enrikening qizi Sira Martines o‘lim bilan tugagan YTH ishtirokchisiga aylandiBugun 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi