NATO Italiyada yirik yadroviy mashg‘ulotlarni boshladi: Rossiya qanday munosabat bildirdi?

·0·Dunyo
NATO Italiyada yirik yadroviy mashg‘ulotlarni boshladi: Rossiya qanday munosabat bildirdi?

Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) Italiya hududida yadroviy tiyib turish bo‘yicha o‘zining har yilgi an’anaviy «Steadfast Noon» harbiy mashg‘ulotlarini boshlaydi. Seshanba kuni start olib, bir hafta davom etadigan ushbu manevrlarda odatiy hamda yadroviy qurol tashishga moslashtirilgan ikki tomonlama maqsadli maxsus aviatsiya vositalari sinovdan o‘tkaziladi.

Joriy yildagi mashg‘ulotlar ko‘lami bo‘yicha rekord o‘rnatdi — unda alyansga a’zo 17 ta davlat qatnashmoqda (solishtirish uchun: 2024 yilda 13 ta, 2025 yilda esa 14 ta davlat ishtirok etgan).

Yangi a’zolar, qiruvchi uchoqlar va Fransiyaning boykoti

Harbiy manevrlarda kuchlar va ishtirokchilar quyidagicha taqsimlangan:

  • Shimoliy Yevropaning to‘liq ishtiroki: Alyansning eng yangi a’zolari sanalgan Finlyandiya va Shvetsiya mashg‘ulotlarda qatnashishini tasdiqladi. Shvetsiya shaxsiy tarkibdan tashqari o‘zining mashhur JAS 39 Gripen qiruvchi samolyotini ham yo‘lladi;

  • Yevropa aviatsiyasi safarbarligi: Ruminiya Italiyaga F-16 qiruvchilarini jo‘natdi, Germaniya uchta Tornado uchog‘ini ajratdi, shuningdek, Turkiya va AQSH ham to‘liq parvoz ekipaji hamda texnik mutaxassislari bilan qatnashmoqda;

  • Fransiyaning rad javobi: Parij NATOning yadroviy rejalashtirish guruhiga kirmagani bois bu galgi mashg‘ulotlarda ham ishtirok etishdan bosh tortdi.

Parvoz hududlari va xavfsizlik choralari

Italiyaning Sole 24 ore nashri hamda alyans rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra:

  • Joylashuv: Manevrlar Italiya shimolidagi Aviano va Gedi aviabazalari yaqinida hamda alyans mas’uliyat hududidagi keng havo hududlarida bo‘lib o‘tadi (2023 yildagi shunday mashg‘ulotlarda uchoqlar Italiya, Xorvatiya va O‘rta Yer dengizi uzra parvoz qilgan);

  • Haqiqiy qurol ishlatilmaydi: Italiya Harbiy-havo kuchlari ma’lum qilishicha, mashg‘ulotlar davomida haqiqiy jangovar yadroviy qurollardan foydalanilmaydi;

  • Avvaldan rejalashtirilgan tadbir: Alyans ushbu parvozlar oldindan belgilanganini, dunyodagi joriy siyosiy voqealarga bog‘liq emasligini va biron bir muayyan davlatga qarshi qaratilmaganini alohida qayd etdi.

Moskvaning munosabati va xavotirlari

NATOning ushbu harakatlari Rossiya tomonidan e’tiroz bilan kutib olindi:

  • Taranglikning ortishi: Rossiyaning Belgiyadagi elchixonasi mazkur manevrlar, alyans rasmiylarining «tinchlik maqsadlari» haqidagi bayonotlariga qaramay, Yevropadagi harbiy keskinlikni kamaytirishga yordam bermasligini ma’lum qildi;

  • Yadroviy missiyalar xavfi: Rossiya tomoni Yevropa hududida AQSH taktik yadro quroli joylashtirilishi hamda alyansning birgalikdagi yadroviy amaliyotlari mintaqaviy muvozanatga rahna solayotgani yuzasidan muntazam xavotir bildirib kelmoqda.

Ma’lumot o‘rnida: o‘tgan yili Niderlandiya, Belgiya, Buyuk Britaniya va Daniya hududlarida o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda 70 ga yaqin harbiy samolyot va 2 mingdan ortiq harbiy xizmatchi jalb qilingan edi.

NATOSteadfast NoonYadroviy tiyib turishItaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48AQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdiAQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdi23 sentabr 12:57Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?4 avgust 19:35Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)16 sentabr 09:43«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi17 sentabr 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda