Tailand qirolichasi Gripen qiruvchi samolyotida ilk mustaqil parvozini amalga oshirdi (video)

·52·Dunyo
Tailand qirolichasi Gripen qiruvchi samolyotida ilk mustaqil parvozini amalga oshirdi (video)

Tailand qirolichasi Sutxida 8 oktyabr kuni JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotida ilk mustaqil parvozini amalga oshirdi. Parvoz mamlakat janubidagi Surattxani provinsiyasida joylashgan Wing 7 harbiy aviabazasida bo‘lib o‘tdi. Ushbu voqeani qirol Maxa Vachiralongkorn shaxsan kuzatib bordi.

Qirolicha parvozdan oldin samolyotning texnik holatini tekshirdi, parvoz rejasini ko‘rib chiqdi va belgilangan mashg‘ulot dasturini bajardi. U havoda 41 daqiqa bo‘lib, samolyotni muvaffaqiyatli qo‘ndirdi. Parvoz yakunlangach, qirol uni tabriklab, guldasta va Gripen samolyotida parvoz qilgan uchuvchilarga beriladigan faxriy oltin nishonni topshirdi.

Sutxida ushbu parvozga jiddiy tayyorgarlik ko‘rgan. U 2026 yilning iyun va iyul oylarida nazariy mashg‘ulotlar hamda favqulodda vaziyatlarga oid tayyorgarlikdan o‘tgan, shuningdek, parvoz simulyatorida 20 ta mashg‘ulot bajargan. Birinchi mustaqil parvozidan oldin ikki o‘rinli JAS 39D Gripen samolyotida ham 10 soatdan ortiq uchgan.

Qirolichaning turli rusumdagi havo kemalarida to‘plagan umumiy parvoz tajribasi 1 188 soatdan oshadi. U Boeing 737 yo‘lovchi samolyotlarida ham uchgan va ayrim rasmiy safarlarda qirolga ikkinchi uchuvchi sifatida hamrohlik qilgan.

Bu voqea Sutxidaning aviatsiya sohasidagi tayyorgarligida muhim bosqich bo‘ldi. U Tailandda Gripen qiruvchi samolyotini boshqargan ilk ayol uchuvchi sifatida ham qayd etildi.

SutxidaJAS 39C GripenQirol Maxa VachiralongkornWing 7 aviabaza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)Kecha 17:42Shvetsiya Ukrainaga «Gripen» qiruvchi samolyotlarini yetkazib bermoqchi...Shvetsiya Ukrainaga «Gripen» qiruvchi samolyotlarini yetkazib bermoqchi...29 may 09:57Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02Gruziyada oddiy og‘riq qoldiruvchi dori uchun qozog‘istonlik 16 yilga qamaldiGruziyada oddiy og‘riq qoldiruvchi dori uchun qozog‘istonlik 16 yilga qamaldiBugun 16:01Britaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdiBritaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdiBugun 14:01Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)Turkiyada 2 sinf o‘quvchisining davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan hurmati kameraga tushdi (video)Bugun 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi