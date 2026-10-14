Marokashda Isroil bilan aloqalarni tiklashga qarshi ommaviy namoyishlar bo‘lib o‘tdi (video)

·60·Dunyo
Marokashda Isroil bilan aloqalarni tiklashga qarshi ommaviy namoyishlar bo‘lib o‘tdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Marokashda yuzlab fuqarolar va faollar Isroil bilan diplomatik munosabatlarni normallashtirishga qarshi norozilik bildirishdi.
  • Namoyishchilar Tel-Aviv bilan aloqalarni uzish va elchixona faoliyatini to‘xtatishni talab qilib, Falastin bayroqlari va keskin shiorlar bilan ko‘chalarga chiqdi.
  • Ishtirokchilar Isroil bilan tuzilgan kelishuvlarni xalq manfaatlariga va Falastin birdamligiga zid deb hisoblamoqda.

Shimoliy Afrikaning yirik davlatlaridan biri bo‘lgan Marokashda rasmiy hukumatning Isroil bilan diplomatik munosabatlarni normallashtirish (tiklash) siyosatiga qarshi keskin norozilik namoyishlari avj oldi. Turli shaharlarda to‘plangan yuzlab mahalliy aholi va faollar Tel-Aviv bilan aloqalarni butunlay uzish hamda elchixona faoliyatini to‘xtatishni talab qilmoqda.

Namoyishchilar ko‘chalarga bahaybat Falastin milliy bayroqlari hamda keskin shiorlar yozilgan bannerlar bilan chiqib, hukumat qarorlariga ochiqdan-ochiq qarshilik bildirdilar.

Keskin chaqiriqlar va ko‘chalardagi talablar

Maydonlarda jaranglagan asosiy chaqiriqlar quyidagi jihatlarni qamrab oldi:

  • Qat’iy pozitsiya: Namoyish ishtirokchilari «Elchixona yo‘q, elchi yo‘q — biz cho‘chqalarni xohlamaymiz!» qabilidagi keskin va hissiyotlarga boy shiorlarni hayqirishdi;

  • Normallashtirishga qarshilik: Faollar Isroil bilan tuzilgan diplomatik, iqtisodiy va xavfsizlik bo‘yicha kelishuvlarni xalq manfaatlariga hamda Falastin birdamligiga zid deb baholamoqda;

  • Ovoz kuchaytirgichlar orqali murojaat: Shahar maydonlarida jamoat arboblari va faollar mikrofon orqali ommaga murojaat qilib, munosabatlarni normallashtirishni zudlik bilan to‘xtatishga chaqirdilar.

Maydonlardagi manzara: Yoshlar, ayollar va ulkan bayroqlar

Tarqalgan tasvirlarda aksiyaning ko‘lami va kayfiyati yaqqol namoyon bo‘lgan:

  • Katta qamrov: Ko‘chalarda nafaqat erkaklar, balki ayollar va yosh bolalar ham Falastin ramzlarini ko‘tarib, namoyishning old saflarida turdi;

  • Ulkan ramzlar: Yig‘ilganlar ko‘cha bo‘ylab bir necha metrlik katta Falastin bayrog‘ini yoyib yurishdi hamda arab tilida «Normallashtirishga yo‘q deng» va «Falastin ozodligi» mazmunidagi maxsus plakatlarni namoyish etishdi;

  • Kuch ishlatar tuzilmalar nazorati: Huquq-tartibot organlari namoyish bo‘layotgan hududlarda xavfsizlikni kuzatib, vaziyatni nazorat ostida ushlab turishga harakat qildi.

Marokashda jamoatchilikning bu kabi keskin chiqishlari arab dunyosida Isroil bilan aloqalarni tiklash masalasi hamon qizg‘in va bahsli mavzu bo‘lib qolayotganini ko‘rsatmoqda.

MarokashIsroilFalastinMarokash hukumat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi27 sentabr 15:17Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05Turkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqdaTurkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqda22 avgust 17:07Isroil vazirining videosi xalqaro miqyosda katta mojaroga sabab bo‘ldiIsroil vazirining videosi xalqaro miqyosda katta mojaroga sabab bo‘ldi21 may 12:20Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdi15 iyun 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda