Marokashda Isroil bilan aloqalarni tiklashga qarshi ommaviy namoyishlar bo‘lib o‘tdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Marokashda yuzlab fuqarolar va faollar Isroil bilan diplomatik munosabatlarni normallashtirishga qarshi norozilik bildirishdi.
- Namoyishchilar Tel-Aviv bilan aloqalarni uzish va elchixona faoliyatini to‘xtatishni talab qilib, Falastin bayroqlari va keskin shiorlar bilan ko‘chalarga chiqdi.
- Ishtirokchilar Isroil bilan tuzilgan kelishuvlarni xalq manfaatlariga va Falastin birdamligiga zid deb hisoblamoqda.
Shimoliy Afrikaning yirik davlatlaridan biri bo‘lgan Marokashda rasmiy hukumatning Isroil bilan diplomatik munosabatlarni normallashtirish (tiklash) siyosatiga qarshi keskin norozilik namoyishlari avj oldi. Turli shaharlarda to‘plangan yuzlab mahalliy aholi va faollar Tel-Aviv bilan aloqalarni butunlay uzish hamda elchixona faoliyatini to‘xtatishni talab qilmoqda.
Namoyishchilar ko‘chalarga bahaybat Falastin milliy bayroqlari hamda keskin shiorlar yozilgan bannerlar bilan chiqib, hukumat qarorlariga ochiqdan-ochiq qarshilik bildirdilar.
Keskin chaqiriqlar va ko‘chalardagi talablar
Maydonlarda jaranglagan asosiy chaqiriqlar quyidagi jihatlarni qamrab oldi:
Qat’iy pozitsiya: Namoyish ishtirokchilari «Elchixona yo‘q, elchi yo‘q — biz cho‘chqalarni xohlamaymiz!» qabilidagi keskin va hissiyotlarga boy shiorlarni hayqirishdi;
Normallashtirishga qarshilik: Faollar Isroil bilan tuzilgan diplomatik, iqtisodiy va xavfsizlik bo‘yicha kelishuvlarni xalq manfaatlariga hamda Falastin birdamligiga zid deb baholamoqda;
Ovoz kuchaytirgichlar orqali murojaat: Shahar maydonlarida jamoat arboblari va faollar mikrofon orqali ommaga murojaat qilib, munosabatlarni normallashtirishni zudlik bilan to‘xtatishga chaqirdilar.
Maydonlardagi manzara: Yoshlar, ayollar va ulkan bayroqlar
Tarqalgan tasvirlarda aksiyaning ko‘lami va kayfiyati yaqqol namoyon bo‘lgan:
Katta qamrov: Ko‘chalarda nafaqat erkaklar, balki ayollar va yosh bolalar ham Falastin ramzlarini ko‘tarib, namoyishning old saflarida turdi;
Ulkan ramzlar: Yig‘ilganlar ko‘cha bo‘ylab bir necha metrlik katta Falastin bayrog‘ini yoyib yurishdi hamda arab tilida «Normallashtirishga yo‘q deng» va «Falastin ozodligi» mazmunidagi maxsus plakatlarni namoyish etishdi;
Kuch ishlatar tuzilmalar nazorati: Huquq-tartibot organlari namoyish bo‘layotgan hududlarda xavfsizlikni kuzatib, vaziyatni nazorat ostida ushlab turishga harakat qildi.
Marokashda jamoatchilikning bu kabi keskin chiqishlari arab dunyosida Isroil bilan aloqalarni tiklash masalasi hamon qizg‘in va bahsli mavzu bo‘lib qolayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…