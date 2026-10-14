Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi

·56·Dunyo
Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Isroilning Yamandagi husiylarga qarshi qo‘shma harbiy harakatlar o‘tkazish taklifini rad etdi.
  • AQSH vositachiligida bildirilgan bu taklifni Ar-Riyod qat’iyan rad etib, Isroil bilan harbiy koalitsiya tuzishdan bosh tortdi.
  • Qirollikning ushbu qarori islom olamidagi obro‘ni saqlash, ichki noroziliklardan qochish va mintaqaviy barqarorlikni ta’minlash maqsadida qabul qilingan.

Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Isroil tomonidan ilgari surilgan Yamandagi husiylarga qarshi qo‘shma harbiy harakatlarni amalga oshirish tashabbusini rasman rad etdi. Isroilning nufuzli Haaretz nashri tarqatgan maxfiy tafsilotlarga ko‘ra, Bosh vazir Binyamin Netanyaxu hukumati Vashington vositachiligida Saudiya tomonidan Qizil dengizdagi harbiy amaliyotlarga rozilik olishga uringan, biroq Ar-Riyod bu taklifni qat’iyan qabul qilmagan.

Qirollik rahbariyatining mazkur qarori mintaqadagi geosiyosiy muvozanatni saqlab qolish va musulmon davlatlari orasidagi nufuzni asrash maqsadi bilan izohlanmoqda.

Netanyaxuning Vashington orqali qilgan urinishi

Haaretz ma’lumotlariga ko‘ra, muzokaralar va urinishlar quyidagicha rivojlangan:

  • Qo‘shma amaliyotlar rejasi: Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Isroil mudofaa kuchlarining Yaman hududida hamda Qizil dengiz akvatoriyasida husiylarga qarshi olib boriladigan operatsiyalarda ishtirok etishini ta’minlash uchun Ar-Riyodning roziligini olishga harakat qilgan;

  • AQSHning vositachiligi: Tel-Aviv ushbu taklifni Saudiya Arabistoniga bevosita emas, balki Vashingtonning diplomatik kanallari orqali yetkazib, ittifoqchi sifatida yondoshishga uringan;

  • Qat’iy rad javobi: Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Isroil bilan har qanday harbiy koalitsiya yoki muvofiqlashtirilgan zarbalarda ishtirok etishdan keskin bosh tortgan.

Shahzodaning asosiy sabablari: Islom olamidagi obro‘ va ichki xavf

Saudiya taxti vorisining mazkur taklifni rad etishiga bir qator strategik omillar sabab bo‘lgan:

  • Islom olamidagi mavqe: Qirollikning Isroil bilan bir safda musulmon o‘lkasiga qarshi harbiy harakatlarda qatnashishi Ar-Riyodning butun islom olamidagi rahbarlik obro‘siga va maqomiga tuzatib bo‘lmas zarba berishi mumkin;

  • Ichki jamoatchilik noroziligi xavfi: Mamlakat ichida va arab dunyosida Isroil siyosatiga nisbatan kuchli qarshilik mavjud bo‘lgan bir paytda bunday harbiy qadam Saudiya jamiyatida keskin salbiy munosabat va noroziliklarni keltirib chiqarishi xavfi yuqori baholangan;

  • Mintaqaviy barqarorlik: Saudiya husiylar bilan murakkab tinchlik muzokaralarini saqlab qolishga hamda o‘z hududini yana to‘g‘ridan to‘g‘ri raketa va dron hujumlari nishoniga aylantirmaslikka intilmoqda.

Falastin sharti: Normallashuv qachon mumkin?

Ar-Riyod ushbu rad javobi fonida Isroil bilan munosabatlar bo‘yicha o‘zining o‘zgarmas rasmiy pozitsiyasini yana bir bor ta’kidladi:

  • Mustaqil Falastin davlati talabi: Saudiya Arabistoni rahbariyati Isroil bilan har qanday diplomatik aloqalarni o‘rnatish va munosabatlarni to‘liq normallashtirishning yagona yo‘li — poytaxti Sharqiy Quddus bo‘lgan mustaqil Falastin davlatini rasman tashkil etish ekanini yana bir bor bildirdi;

  • Shartlarsiz kelishuv yo‘q: Falastin masalasi adolatli hal etilmaguncha, hech qanday xavfsizlik yoki harbiy ittifoq tuzilishi mumkin emasligi ma’lum qilindi.

Muhammad bin Salmonning ushbu diplomatik qadami Saudiya Arabistonining tashqi siyosatda AQSH va Isroil bosimlariga emas, balki o‘z milliy manfaatlari va arab-musulmon dunyosi birdamligiga tayanishini yana bir karra isbotladi.

Saudiya ArabistoniMuhammad bin SalmonIsroilYaman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?13 oktabr 09:13Husiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlariHusiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlari11 oktabr 10:39Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!2 oktabr 15:26Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildi26 sentabr 08:50Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi