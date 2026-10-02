Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqso masjidi atrofidagi qonunbuzarliklarni qattiq qoraladi.
- U Falastin xalqi o‘z qonuniy huquqlariga erishmaguncha Saudiya Arabistonining sa’y-harakatlari to‘xtamasligini ta’kidladi.
- Qirollikning Falastin davlatchiligi va xalqi manfaatlariga sodiqligi siyosiy savdolashuvlar mavzusi bo‘lolmasligi yana bir bor e’lon qilindi.
Yaqin Sharqdagi tahlikali geosiyosiy jarayonlar fonida Saudiya Arabistoni rahbariyati dunyo hamjamiyatiga navbatdagi keskin va qat’iy bayonotini yo‘lladi! Qirollik valiahd shahzodasi hamda Bosh vaziri Muhammad bin Salmon rasmiy chiqish qilib, G‘azo sektorida davom etayotgan shafqatsiz hujumlarni va muqaddas Al-Aqso masjidi atrofidagi qonunbuzarliklarni oliy darajada qoraladi. Ar-Riyod Falastin masalasida hech qachon ortga chekinmasligi va bu pozitsiya mutlaqo o‘zgarmas ekani yana bir bor dunyoga e’lon qilindi. Xo‘sh, Saudiya yetakchisining bu bayonoti xalqaro diplomatik maydonda qanday rezonans uyg‘otmoqda?
G‘azo va Al-Aqso: Qirollikning keskin qarshiligi
Valiahd shahzoda o‘z nutqida Isroil tomonidan amalga oshirilayotgan xatti-harakatlarga ochiq baho berdi:
Shafqatsiz hujumlar qoralandi: Falastin va G‘azo sektoridagi tinch aholi hamda birodarlarga qarshi qaratilgan bosqinchilik harakatlari qattiq tanqid ostiga olindi;
Al-Aqso masjidi daxlsizligi: Muqaddas qadamjo hisoblangan Al-Aqso masjidiga nisbatan uyushtirilayotgan ketma-ket qonunbuzarliklarga keskin norozilik bildirildi;
Huquqlar ta’minlanmaguncha to‘xtash yo‘q: Muhammad bin Salmon Falastin xalqi o‘z qonuniy va xalqaro tan olingan huquqlarini to‘liq qo‘lga kiritmaguncha, Saudiya Arabistonining sa’y-harakatlari to‘xtamasligini alohida uqdirdi;
O‘zgarmas tamoyil: Qirollikning Falastin davlatchiligi va xalqi manfaatlariga sodiqligi siyosiy savdolashuvlar mavzusi bo‘lolmasligi yana bir bor ta’kidlandi.
Muhammad bin Salmonning rasmiy bayonoti
«Biz Falastin va G‘azo sektoridagi birodarlarimizga qarshi okkupatsion hukumatlarning shafqatsiz hujumlarini, shuningdek, Al-Aqso masjidiga qarshi takroriy qonunbuzarliklarni qattiq qoralaymiz. Qirollikning Falastin xalqi huquqlariga sodiqligi bizning qat’iy va o‘zgarmas pozitsiyamizdir. Bu yo‘nalishdagi sa’y-harakatlarimiz Falastin xalqi o‘zining qonuniy huquqlariga erishmaguncha to‘xtamaydi».
Ushbu pozitsiya so‘nggi paytlarda AQSH va mintaqa davlatlari o‘rtasida kechayotgan turli kelishuv va muzokaralar shartiga Saudiya Arabistoni aynan Falastin mustaqilligini bosh talab qilib qo‘yayotganini ko‘rsatmoqda.
Saudiya Arabistonining Falastin bo‘yicha pozitsiyasi (Jadval)
Yo‘nalish / Mavzu
Muhammad bin Salmonning bayonoti va mazmuni
Bayonot bergan shaxs
Muhammad bin Salmon (Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi va Bosh vaziri)
Asosiy qoralov
G‘azodagi shafqatsiz hujumlar va Al-Aqsoga nisbatan qonunbuzarliklar
Diplomatik pozitsiya
Qat’iy, sodiq va mutlaqo o‘zgarmas siyosiy yo‘l
Harakatlarning chegarasi
Falastin xalqi to‘liq qonuniy huquqlariga erishgunga qadar to‘xtamaydi
Geosiyosiy signal
AQSH va G‘arb bilan muloqotda Falastin manfaatlari birlamchi shart bo‘lib qoladi
Sizningcha, Saudiya Arabistonining ushbu qat’iy pozitsiyasi G‘azodagi harbiy harakatlarni to‘xtatish va mustaqil Falastin davlati tuzilishi yo‘lida hal qiluvchi turtki bo‘la oladimi? Valiahd shahzodaning bayonotiga qanday baho berasiz?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi eng muhim siyosiy bayonotni yaqinlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!
Izohlar 0
…