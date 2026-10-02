Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!

·41·Dunyo
Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqso masjidi atrofidagi qonunbuzarliklarni qattiq qoraladi.
  • U Falastin xalqi o‘z qonuniy huquqlariga erishmaguncha Saudiya Arabistonining sa’y-harakatlari to‘xtamasligini ta’kidladi.
  • Qirollikning Falastin davlatchiligi va xalqi manfaatlariga sodiqligi siyosiy savdolashuvlar mavzusi bo‘lolmasligi yana bir bor e’lon qilindi.

Yaqin Sharqdagi tahlikali geosiyosiy jarayonlar fonida Saudiya Arabistoni rahbariyati dunyo hamjamiyatiga navbatdagi keskin va qat’iy bayonotini yo‘lladi! Qirollik valiahd shahzodasi hamda Bosh vaziri Muhammad bin Salmon rasmiy chiqish qilib, G‘azo sektorida davom etayotgan shafqatsiz hujumlarni va muqaddas Al-Aqso masjidi atrofidagi qonunbuzarliklarni oliy darajada qoraladi. Ar-Riyod Falastin masalasida hech qachon ortga chekinmasligi va bu pozitsiya mutlaqo o‘zgarmas ekani yana bir bor dunyoga e’lon qilindi. Xo‘sh, Saudiya yetakchisining bu bayonoti xalqaro diplomatik maydonda qanday rezonans uyg‘otmoqda?

G‘azo va Al-Aqso: Qirollikning keskin qarshiligi

Valiahd shahzoda o‘z nutqida Isroil tomonidan amalga oshirilayotgan xatti-harakatlarga ochiq baho berdi:

  • Shafqatsiz hujumlar qoralandi: Falastin va G‘azo sektoridagi tinch aholi hamda birodarlarga qarshi qaratilgan bosqinchilik harakatlari qattiq tanqid ostiga olindi;

  • Al-Aqso masjidi daxlsizligi: Muqaddas qadamjo hisoblangan Al-Aqso masjidiga nisbatan uyushtirilayotgan ketma-ket qonunbuzarliklarga keskin norozilik bildirildi;

  • Huquqlar ta’minlanmaguncha to‘xtash yo‘q: Muhammad bin Salmon Falastin xalqi o‘z qonuniy va xalqaro tan olingan huquqlarini to‘liq qo‘lga kiritmaguncha, Saudiya Arabistonining sa’y-harakatlari to‘xtamasligini alohida uqdirdi;

  • O‘zgarmas tamoyil: Qirollikning Falastin davlatchiligi va xalqi manfaatlariga sodiqligi siyosiy savdolashuvlar mavzusi bo‘lolmasligi yana bir bor ta’kidlandi.

Muhammad bin Salmonning rasmiy bayonoti

«Biz Falastin va G‘azo sektoridagi birodarlarimizga qarshi okkupatsion hukumatlarning shafqatsiz hujumlarini, shuningdek, Al-Aqso masjidiga qarshi takroriy qonunbuzarliklarni qattiq qoralaymiz. Qirollikning Falastin xalqi huquqlariga sodiqligi bizning qat’iy va o‘zgarmas pozitsiyamizdir. Bu yo‘nalishdagi sa’y-harakatlarimiz Falastin xalqi o‘zining qonuniy huquqlariga erishmaguncha to‘xtamaydi».

Ushbu pozitsiya so‘nggi paytlarda AQSH va mintaqa davlatlari o‘rtasida kechayotgan turli kelishuv va muzokaralar shartiga Saudiya Arabistoni aynan Falastin mustaqilligini bosh talab qilib qo‘yayotganini ko‘rsatmoqda.

Saudiya Arabistonining Falastin bo‘yicha pozitsiyasi (Jadval)

Yo‘nalish / Mavzu

Muhammad bin Salmonning bayonoti va mazmuni

Bayonot bergan shaxs

Muhammad bin Salmon (Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi va Bosh vaziri)

Asosiy qoralov

G‘azodagi shafqatsiz hujumlar va Al-Aqsoga nisbatan qonunbuzarliklar

Diplomatik pozitsiya

Qat’iy, sodiq va mutlaqo o‘zgarmas siyosiy yo‘l

Harakatlarning chegarasi

Falastin xalqi to‘liq qonuniy huquqlariga erishgunga qadar to‘xtamaydi

Geosiyosiy signal

AQSH va G‘arb bilan muloqotda Falastin manfaatlari birlamchi shart bo‘lib qoladi

Sizningcha, Saudiya Arabistonining ushbu qat’iy pozitsiyasi G‘azodagi harbiy harakatlarni to‘xtatish va mustaqil Falastin davlati tuzilishi yo‘lida hal qiluvchi turtki bo‘la oladimi? Valiahd shahzodaning bayonotiga qanday baho berasiz?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi eng muhim siyosiy bayonotni yaqinlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

Saudiya ArabistoniMuhammad bin SalmonG‘azoAl-Aqso masjidi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi11 sentabr 23:35«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!20 sentabr 13:17Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiPedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardi28 iyul 14:45Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildi26 sentabr 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota