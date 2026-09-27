30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida jarohatlangan 21 yoshli taekvondochi Mehdi Nosrati Bildashi vafot etdi.
- Uning oshqozon osti bezi va ichaklari og‘ir shikastlanib, sakkiz oy davomida taxminan 30 ta operatsiyani boshdan kechirgan.
- Jarohatlari sabab 30 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan sportchi 12 sentyabr kuni asoratlar va o‘pka infeksiyasi tufayli hayotdan ko‘z yumdi.
Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida jarohatlangan 21 yoshli taekvondo sportchisi Mehdi Nosrati Bildashi vafot etdi. Xabarlarga ko‘ra, u jarohatlari sabab keyingi sakkiz oy davomida qariyb 30 marta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan.
Mehdi 8 yanvar kuni Tehron janubi-sharqidagi Pakdasht shahrida namoyish vaqtida xavfsizlik kuchlari tomonidan o‘q uzilishi oqibatida jarohatlangani aytilmoqda. Uning oshqozon osti bezi va ichaklari og‘ir shikastlangan va dastlab Pakdashtdagi shifoxonada davolangan.
Keyinchalik sportchi Tehrondagi shifoxonaga ko‘chirilgan. U yerda sakkiz oy davomida taxminan 30 ta operatsiya o‘tkazilgan. Jarohatlari sabab ovqatlanishda qiyinchilikka duch kelgan Mehdi 30 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan.
Need To Know ma’lumotiga ko‘ra, Mehdi 12 sentyabr kuni jarohatlari bilan bog‘liq asoratlar va o‘pka infeksiyasi sabab vafot etgan. Bu ma’lumot Eron muxolifatiga yaqin OAVlar xabarlariga asoslangan. Uning uzoq davom etgan davolanishi oilasiga ham jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar keltirgani aytilmoqda.
Mehdi jarohatlangan namoyishlar 2025 yil dekabr oxirida Erondagi iqtisodiy inqirozdan norozilik fonida boshlangan. Keyinchalik namoyishlar mamlakat bo‘ylab kengayib, hukumatga qarshi chiqishlarga aylangan. Huquq tashkilotlari namoyishchilarga nisbatan o‘qotar qurollar qo‘llanganini hujjatlashtirgan.
Namoyishlar davridagi qurbonlar soni esa hanuz bahsli. Aloqa va internetga kirishdagi jiddiy cheklovlar sabab voqealar ko‘lamini mustaqil ravishda to‘liq tekshirish qiyin bo‘lgan. Huquq tashkilotlari minglab o‘lim va o‘n minglab hibslar haqida xabar bergan, ayrim manbalar esa bundan ham yuqori raqamlarni keltirgan. Human Rights Watch 2026 yil sentyabr oyida namoyishlar bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha qator o‘lim jazolari ijro etilganini ham qayd etdi.
Mehdi Nosrati Bildashi namoyishlar vaqtida halok bo‘lgan yoki og‘ir jarohat olgani xabar qilingan sportchilardan biri bo‘ldi.
Ular orasida 17 yoshli futbolchi Rebin Moradi ham bor. “Saypa” yoshlar jamoasida o‘ynagan futbolchi 8 yanvar kuni Tehronda o‘q uzilishi oqibatida halok bo‘lgani aytilgan. Uning otasi keyinchalik sud-tibbiy ekspertiza xodimlari o‘g‘li orqasidan yaqin masofadan o‘q uzilganini aytganini ma’lum qilgan.
Shuningdek, 47 yoshli sobiq futbolchi Mujtabo Tarshiz ham Qoimshahrdagi namoyishlar vaqtida rafiqasi bilan birga halok bo‘lgani xabar qilingan. U faoliyati davomida “Traktor Tabriz”, “Nassoji Mozandaron”, “Fajr Sepasi Sheroz” va “Mes Kerman” klublarida to‘p surgan.
Eron rasmiylari ushbu sportchilarning o‘limi yuzasidan ommaga aniq tushuntirish bermagan.
Izohlar 0
…