30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi

·85·Dunyo
30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida jarohatlangan 21 yoshli taekvondochi Mehdi Nosrati Bildashi vafot etdi.
  • Uning oshqozon osti bezi va ichaklari og‘ir shikastlanib, sakkiz oy davomida taxminan 30 ta operatsiyani boshdan kechirgan.
  • Jarohatlari sabab 30 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan sportchi 12 sentyabr kuni asoratlar va o‘pka infeksiyasi tufayli hayotdan ko‘z yumdi.

Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida jarohatlangan 21 yoshli taekvondo sportchisi Mehdi Nosrati Bildashi vafot etdi. Xabarlarga ko‘ra, u jarohatlari sabab keyingi sakkiz oy davomida qariyb 30 marta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan.

Mehdi 8 yanvar kuni Tehron janubi-sharqidagi Pakdasht shahrida namoyish vaqtida xavfsizlik kuchlari tomonidan o‘q uzilishi oqibatida jarohatlangani aytilmoqda. Uning oshqozon osti bezi va ichaklari og‘ir shikastlangan va dastlab Pakdashtdagi shifoxonada davolangan.

Keyinchalik sportchi Tehrondagi shifoxonaga ko‘chirilgan. U yerda sakkiz oy davomida taxminan 30 ta operatsiya o‘tkazilgan. Jarohatlari sabab ovqatlanishda qiyinchilikka duch kelgan Mehdi 30 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan.

Need To Know ma’lumotiga ko‘ra, Mehdi 12 sentyabr kuni jarohatlari bilan bog‘liq asoratlar va o‘pka infeksiyasi sabab vafot etgan. Bu ma’lumot Eron muxolifatiga yaqin OAVlar xabarlariga asoslangan. Uning uzoq davom etgan davolanishi oilasiga ham jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar keltirgani aytilmoqda.

Mehdi jarohatlangan namoyishlar 2025 yil dekabr oxirida Erondagi iqtisodiy inqirozdan norozilik fonida boshlangan. Keyinchalik namoyishlar mamlakat bo‘ylab kengayib, hukumatga qarshi chiqishlarga aylangan. Huquq tashkilotlari namoyishchilarga nisbatan o‘qotar qurollar qo‘llanganini hujjatlashtirgan.

Namoyishlar davridagi qurbonlar soni esa hanuz bahsli. Aloqa va internetga kirishdagi jiddiy cheklovlar sabab voqealar ko‘lamini mustaqil ravishda to‘liq tekshirish qiyin bo‘lgan. Huquq tashkilotlari minglab o‘lim va o‘n minglab hibslar haqida xabar bergan, ayrim manbalar esa bundan ham yuqori raqamlarni keltirgan. Human Rights Watch 2026 yil sentyabr oyida namoyishlar bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha qator o‘lim jazolari ijro etilganini ham qayd etdi.

Mehdi Nosrati Bildashi namoyishlar vaqtida halok bo‘lgan yoki og‘ir jarohat olgani xabar qilingan sportchilardan biri bo‘ldi.

Ular orasida 17 yoshli futbolchi Rebin Moradi ham bor. “Saypa” yoshlar jamoasida o‘ynagan futbolchi 8 yanvar kuni Tehronda o‘q uzilishi oqibatida halok bo‘lgani aytilgan. Uning otasi keyinchalik sud-tibbiy ekspertiza xodimlari o‘g‘li orqasidan yaqin masofadan o‘q uzilganini aytganini ma’lum qilgan.

Shuningdek, 47 yoshli sobiq futbolchi Mujtabo Tarshiz ham Qoimshahrdagi namoyishlar vaqtida rafiqasi bilan birga halok bo‘lgani xabar qilingan. U faoliyati davomida “Traktor Tabriz”, “Nassoji Mozandaron”, “Fajr Sepasi Sheroz” va “Mes Kerman” klublarida to‘p surgan.

Eron rasmiylari ushbu sportchilarning o‘limi yuzasidan ommaga aniq tushuntirish bermagan.

Mehdi Nosrati BildashiErondagi namoyishlarEron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildiAntarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildi9 avgust 12:33Bir bosh bilan tug‘ilgan egizaklar operatsiyadan so‘ng vafot etdiBir bosh bilan tug‘ilgan egizaklar operatsiyadan so‘ng vafot etdi22 avgust 13:58Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?26 iyul 08:57Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi29 avgust 15:22Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40O‘zini o‘zi operatsiya qilgan shifokor: jasoratli voqeaO‘zini o‘zi operatsiya qilgan shifokor: jasoratli voqea10 may 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota