Oddiy chaqmoq emas: Fransiyada osmon uzra noyob qizil spritlar suratga olindi

·4·Dunyo
Oddiy chaqmoq emas: Fransiyada osmon uzra noyob qizil spritlar suratga olindi

Fransiyaning Korsika orolida fotograf tabiatning kamdan-kam kuzatiladigan hodisalaridan biri — qizil spritlarni tasvirga tushirdi. Qishloq uzra namoyon bo‘lgan yorqin qizil chaqnashlar osmonning o‘ziga xos manzarasini hosil qilgan.

Qizil spritlar — kuchli momaqaldiroqli bo‘ronlar ustida, taxminan 40–90 kilometr balandlikda paydo bo‘ladigan qisqa muddatli elektr yorug‘lik hodisasidir. Ular odatiy chaqmoqlardan farqli ravishda bulutlar ichida emas, balki atmosferaning yuqori qatlamlarida yuzaga keladi. Bu hodisa juda qisqa davom etgani sababli uni ko‘z bilan ilg‘ash va kameraga muhrlash oson emas.

Fotograf noyob manzarani suratga olish uchun ob-havo prognozlarini oldindan kuzatib, kerakli suratga olish nuqtasi va burchagini hisoblab chiqqan. Puxta tayyorgarlik natijasida u qishloq uzra paydo bo‘lgan qizil spritlarning ajoyib tasvirlarini olishga muvaffaq bo‘lgan.

Bunday kadrlar nafaqat o‘zining go‘zalligi, balki atmosferada sodir bo‘ladigan kam o‘rganilgan elektr hodisalarini kuzatish imkoniyati bilan ham e’tiborga molikdir.

Korsika oroliqizil spritlarelektr yorug‘lik hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldiHindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldi8 oktabr 12:53Quyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildiQuyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildi9 oktabr 11:239 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdi8 iyul 01:31Turkiyada fojia: chaqmoq urgan bolalar halok bo‘ldiTurkiyada fojia: chaqmoq urgan bolalar halok bo‘ldi18 aprel 19:3712 avgustda osmonda noyob hodisa kuzatiladi: to‘rt hodisa bir vaqtda12 avgustda osmonda noyob hodisa kuzatiladi: to‘rt hodisa bir vaqtda6 avgust 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda