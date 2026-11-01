Pluton ortidagi sirli sayyora olimlar e’tiborini tortdi

·80·Dunyo
Pluton ortidagi sirli sayyora olimlar e’tiborini tortdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vera Rubin observatoriyasi astronomi Metyu Xolman Pluton orbitasidan tashqarida joylashgan 2026 ED138 nomli yangi mitti sayyora nomzodini aniqladi.
  • Quyoshdan taxminan 46 astronomik birlik uzoqlikda joylashgan ushbu obyektning diametri 600 kilometrdan 1 500 kilometrgacha bo‘lishi taxmin qilinmoqda.

Olimlar Quyosh tizimida Pluton orbitasidan tashqarida joylashgan yangi mitti sayyora nomzodini aniqladi. 2026 ED138 deb nomlangan ushbu osmon jismi hozircha shu turdagi eng yirik va yorqin obyektlardan biri bo‘lishi mumkin. Bu haqda AQSH Milliy ilmiy jamg‘armasi va Energetika vazirligi bilan hamkorlikda faoliyat olib borayotgan Vera Rubin observatoriyasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, yangi obyekt joriy yilning 13 oktyabr kuni astronom Metyu Xolman tomonidan observatoriya ma’lumotlarini tahlil qilish vaqtida kashf etilgan. Dastlab uning g‘ayrioddiy yorqinligi va Quyoshdan juda uzoq masofada joylashgani tadqiqotchilar e’tiborini o‘ziga jalb qilgan.

Keyinchalik olimlar observatoriya arxivlarini qayta ko‘rib chiqish jarayonida 2026 ED138'ning avvalgi kuzatuvlariga ham duch kelgan. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu osmon jismi joriy yilning 4 martidan 11 iyuligacha bo‘lgan davrda, jami 20 kecha davomida 30 marta kuzatilgan. Shuningdek, 2016 yilga tegishli arxiv suratlari ham obyektning orbitasini aniqlash va uning harakatini o‘rganishda muhim yordam bergan.

Hozirgi hisob-kitoblarga ko‘ra, 2026 ED138 Quyoshdan taxminan 46 astronomik birlik uzoqlikda joylashgan. Taqqoslash uchun, mitti sayyora Plutonning Quyoshdan o‘rtacha masofasi 40 astronomik birlikni tashkil etadi. Bu esa yangi obyekt Quyosh tizimining ancha olis hududlarida harakatlanishini anglatadi.

Dastlabki hisoblashlar natijasida yangi osmon jismining diametri 600 kilometrdan 1 500 kilometrgacha bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Shu bilan birga, uning orbitasi Quyosh tizimining asosiy tekisligiga nisbatan qariyb 25 darajaga og‘gan.

Olimlarning ta’kidlashicha, 2026 ED138'ni rasman mitti sayyora deb e’tirof etish uchun hali qo‘shimcha tadqiqotlar va kuzatuvlar o‘tkazish zarur. Jumladan, uning aniq o‘lchamlarini belgilash, fizik xususiyatlarini o‘rganish va tabiatini tasdiqlash maqsadida infraqizil diapazonda kuzatuvlar olib borilishi kerak.

Agar yangi obyektning mitti sayyora ekani tasdiqlansa, 2026 ED138 Xalqaro astronomiya ittifoqi tomonidan rasman tan olingan Pluton, Serera, Erida, Xaumea va Makemake kabi osmon jismlari qatoriga qo‘shilishi mumkin. Bu esa Quyosh tizimining olis hududlari haqidagi ilmiy tasavvurlarni yanada boyitishga xizmat qiladi.

Ma’lumot uchun, Vera Rubin observatoriyasi 2026 yilning iyun oyida osmonni keng ko‘lamda o‘rganishga qaratilgan o‘n yillik tadqiqot dasturini boshlagan. Ushbu loyiha doirasida observatoriya janubiy yarimshar osmonini muntazam ravishda suratga olib, Quyosh tizimi va koinotdagi yangi obyektlarni aniqlash, ularning xususiyatlarini o‘rganish hamda ilmiy kashfiyotlar sonini oshirishni rejalashtirgan.

2026 ED138Vera Rubin observatoriyasiMitti sayyoraAstronomiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildiQuyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildi9 oktabr 11:23Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladi12 sentabr 17:41Olimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdiOlimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdi28 sentabr 17:00Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Yer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdiYer sayyorasi shaklini o‘zgartirmoqda: Olimlar qutblarda yuz berayotgan burilishni fosh etdi22 sentabr 08:30Koinotdan kelgan sirli radio signal olimlar e’tiborini tortdiKoinotdan kelgan sirli radio signal olimlar e’tiborini tortdi27 sentabr 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda