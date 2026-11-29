Tailandda osmonga uchirilgan fonarlardan biri kutilmaganda erkakning yuziga kelib urildi (video)
Tailandning Chiang Mai shahrida o‘tkazilgan osmon fonarlari festivalida noxush holat kuzatildi. Osmonga uchirilgan fonarlardan biri parvoz vaqtida yo‘nalishini o‘zgartirib, tomoshabinlardan birining yuziga kelib urildi.
Voqea aks etgan videoda erkak yuziga tushgan fonarning yonayotgan qog‘oz qismini tezda olib tashlashga urinayotganini ko‘rish mumkin. U vaziyatni tezda nazoratga olib, jiddiy jarohat olishning oldini olgan.
Erkak keyinchalik ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida sog‘lig‘i joyida ekanini ma’lum qildi. Shuningdek, u festival ishtirokchilarini osmon fonarlarini uchirishdan avval yaxshilab tekshirishga chaqirdi.
Ma’lumki, Tailandning Chiang Mai shahrida o‘tkaziladigan osmon fonarlari festivali minglab odamlarni o‘ziga jalb qiladi. Ishtirokchilar bir vaqtning o‘zida osmonga yorug‘lik taratadigan fonarlarni uchirib, betakror manzara hosil qiladi. Biroq bunday tadbirlarda yonuvchi materiallardan foydalanilgani sababli xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhim hisoblanadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…