Quyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildi

·3·Dunyo
Quyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tayvanlik olimlar 1983-yildagi Infrared Astronomical Satellite va 2006–2007-yillardagi AKARI kosmik apparatlari ma’lumotlarini tahlil qilib, Quyosh tizimida Planet Nine bo‘lishi mumkin bo‘lgan osmon jismini aniqladi.
  • Ushbu obyektning harakat xususiyatlari va infraqizil nurlanishi Yer massasidan 7–17 baravar katta bo‘lishi mumkin bo‘lgan, Quyoshdan 500–700 astronomik birlik masofada joylashgan yirik sayyora taxminlariga mos keladi.

Tayvanlik olimlar ilgari o‘tkazilgan kosmik kuzatuvlar ma’lumotlarini qayta tahlil qilib, Quyosh tizimida mavjud bo‘lishi taxmin qilinayotgan to‘qqizinchi sayyora — Planet Nine bo‘lishi mumkin bo‘lgan osmon jismini aniqladi. Agar ushbu obyekt haqiqatan ham sayyora bo‘lib chiqsa, bu Quyosh tizimining eng sirli jumboqlaridan biriga oydinlik kiritishi mumkin. Bu haqda “The Economic Times” nashri xabar berdi.

Qayd etilishicha, Tayvanning Milliy Sinxua universiteti (National Tsing Hua University) olimi Terri Long Fan boshchiligidagi tadqiqotchilar 1983 yilda Infrared Astronomical Satellite kosmik teleskopi tomonidan olingan ma’lumotlarni 2006–2007 yillarda Yaponiyaning AKARI kosmik apparati to‘plagan kuzatuv natijalari bilan taqqoslagan.

Ikki kuzatuv o‘rtasidagi 23 yillik vaqt farqi olimlarga osmon jismlarining joylashuvi o‘zgarishini solishtirish va ularning harakatini aniqlash imkonini bergan. Tadqiqot davomida millionlab signallar orasidan osmon bo‘ylab 47,46 burchak daqiqasiga siljigan obyekt ajratib olingan. Uning harakat xususiyatlari va infraqizil nurlanishi Quyoshdan juda uzoqda joylashgan yirik sayyora bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlarga mos kelgan.

Olimlar dastlab sayyora bo‘lishi ehtimol qilingan 22 ta obyektni aniqlagan. Keyin ularning xususiyatlari yanada chuqurroq o‘rganilib, nomzodlar soni avval 13 taga, so‘ngra esa bittagacha kamaytirilgan. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko‘ra, oxirgi obyektning massasi Yer massasidan 7–17 baravar katta bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Quyosh tizimining bunday olis hududlarida joylashgan jismlarni oddiy optik teleskoplar orqali aniqlash juda qiyin. Quyoshdan 500–700 astronomik birlik masofada bo‘lgan obyektlarga Quyosh nuri nihoyatda zaif yetib boradi. Shu sababli ularni ko‘rinadigan yorug‘lik orqali kuzatish murakkab hisoblanadi.

Biroq yirik sayyoralar faqat Quyoshdan keladigan nurni qaytarish bilan cheklanmaydi, balki o‘z ichki issiqligini ham tarqatadi. Bu jarayonda hosil bo‘ladigan infraqizil nurlanishni maxsus qurilmalar yordamida qayd etish mumkin. Tadqiqotchilar aynan shu imkoniyatdan foydalanib, ehtimoliy sayyorani aniqlashga harakat qilgan.

Planet Nine nima uchun olimlarni qiziqtirmoqda?

Quyosh tizimida to‘qqizinchi sayyora bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxmin Neptun orbitasidan tashqarida harakatlanadigan ayrim muzli osmon jismlarining g‘ayrioddiy orbitalarini o‘rganish natijasida paydo bo‘lgan. Ularning harakat yo‘nalishlari va orbitalari ma’lum hududlarda guruhlangandek ko‘rinadi. Bu esa ushbu jismlarga hali aniqlanmagan yirik osmon jismining gravitatsion ta’siri bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Yangi aniqlangan obyektning joylashuvi ham Planet Nine haqidagi mavjud taxminlarga mos keladi. Agar uning sayyora ekani tasdiqlansa, olimlar Quyosh tizimining chekka qismidagi ayrim jismlar nima sababdan odatdagidan farq qiluvchi orbitalar bo‘ylab harakatlanishini tushuntirishga yanada yaqinlashadi.

Tadqiqot natijalari “Publications of the Astronomical Society of Australia” ilmiy jurnalida e’lon qilingan. Shunga qaramay, olimlar hozircha topilgan obyektni Planet Nine yoki Quyosh tizimining yangi sayyorasi sifatida rasman tasdiqlagani yo‘q. Shu bois uning tabiati va haqiqiy xususiyatlarini aniqlash uchun qo‘shimcha kuzatuvlar zarur.

Keyingi bosqichda tadqiqotchilar Chilida joylashgan 4 metrlik Blanco teleskopiga o‘rnatilgan Dark Energy Camera yordamida mazkur obyektni qayta kuzatishni rejalashtirmoqda. Bu orqali uning hozirgi joylashuvi va harakatini aniqlash, shuningdek, kuzatuv natijalari taxmin qilingan orbitaga mos kelish-kelmasligini tekshirish ko‘zda tutilgan.

Demak, hozircha sirli to‘qqizinchi sayyoraning mavjudligi isbotlangan emas. Biroq eski kosmik kuzatuvlar ma’lumotlaridan olingan yangi natijalar olimlarga bu savolga javob topish uchun yana bir imkoniyat taqdim etmoqda.

Planet NaynNatsional Sinxua universitetBlanko teleskopDark Energi Kamera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandiNuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi1 oktabr 00:20Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06Quyoshda olimlar kutmagan sirli hodisa ilk bor tasvirlandiQuyoshda olimlar kutmagan sirli hodisa ilk bor tasvirlandi6 avgust 02:32Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Kuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydiKuzgi tengkunlik yaqinlashdi: 23 sentyabrdan tunlar uzaya boshlaydi22 sentabr 10:41Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi3 sentabr 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?