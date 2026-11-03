AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?

·70·Dunyo
AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH harbiy-havo kuchlari Hurmuz bo‘g‘ozi ustida o‘z samolyotiga qilingan hujumga javoban Eronning Qeshm orolidagi zenit-raketa tizimlarini yo‘q qildi.
  • Dushanba, 2 noyabr kuni sodir bo‘lgan ushbu operatsiya davomida orol hududida kamida beshta kuchli portlash qayd etildi.
  • Pentagon mazkur zarbani yirik urushga olib kelmaslik va vaziyatni jilovlash maqsadida rasman e’lon qilmaslikka qaror qildi.

AQSH harbiy-havo kuchlari Fors ko‘rfazi va Hurmuz bo‘g‘ozini nazorat qiluvchi strategik nuqta — Eron janubidagi Qeshm orolida joylashgan nishonlarga aniq yo‘naltirilgan aviazarba berdi.

Fox News telekanali muxbiri Djennifer Griffin AQSH rasmiy doiralaridagi yuqori martabali manbasiga tayanib xabar berishicha, mazkur operatsiya to‘liq mudofaa va javob chorasi sifatida amalga oshirilgan.

Aviazarba sababi: Hurmuz bo‘g‘ozi uzra keskin to‘qnashuv

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisalar xronologiyasi quyidagicha rivojlangan:

  • AQSH samolyotiga qilingan hujum: Dushanba, 2 noyabr kuni Hurmuz bo‘g‘ozi ustida parvoz qilayotgan AQSH harbiy aviatsiyasi Eron hududidan turib «yer — havo» tipidagi zenit-raketa tizimlari orqali o‘qqa tutilgan;

  • Zudlik bilan qaytarilgan javob: Amerika qiruvchi samolyoti darhol o‘t ochish nuqtalarini nishonga olib, zarba bergan va raketalarni uchirgan Eron zenit qurilmalarini aniq zarba bilan butunlay yo‘q qilgan;

  • Kamida 5 ta kuchli portlash: Qeshm oroli aholisi va Eron davlat ommaviy axborot vositalari orol hududida ketma-ket kamida beshta kuchli portlash ovozlari yangraganini tasdiqladi.

Nega Pentagon operatsiyani rasman e’lon qilmadi?

Mintaqadagi vaziyat o‘ta nozik bo‘lib turgan bir paytda Vashington ushbu amaliyotni keng jamoatchilikka ochiqlamaslikni lozim topgan:

  • Eskalatsiyani jilovlash: AQSH Mudofaa vazirligi va Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) ushbu voqeani qasddan ommaga ovoza qilmaslikni ma’qul ko‘rdi. Bundan maqsad — zarba yirik urushning boshlanishi emas, balki aniq tahdidga nisbatan bir martalik tezkor javob ekanini bildirishdir;

  • Saylovlar arafasidagi muvozanat: AQSHda o‘tadigan muhim saylovlar arafasida Oq uy Yaqin Sharqda keng ko‘lamli harbiy mojaro boshlanishi haqidagi xavotirlarning oldini olishga harakat qilmoqda;

  • Hurmuz bo‘g‘ozi xavfsizligi: Dunyo neft tashuvining asosiy arteriyasi bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozi va Qeshm oroli atrofidagi har qanday to‘qnashuv xalqaro bozorlar va tankerlar qatnoviga ta’sir ko‘rsatishi sababli, vaziyat mutasaddilar tomonidan sinchkovlik bilan kuzatilmoqda.

Hurmuz bo‘g‘oziQeshm oroliAQSH Markaziy qo‘mondonligiEron-AQSH munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandiHurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandiKecha 23:11Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildiHurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildiKecha 09:20Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosiHurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi19 oktabr 18:23Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradiHurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi17 oktabr 23:28Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildiDunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi16 oktabr 19:12Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi