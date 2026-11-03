AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH harbiy-havo kuchlari Hurmuz bo‘g‘ozi ustida o‘z samolyotiga qilingan hujumga javoban Eronning Qeshm orolidagi zenit-raketa tizimlarini yo‘q qildi.
- Dushanba, 2 noyabr kuni sodir bo‘lgan ushbu operatsiya davomida orol hududida kamida beshta kuchli portlash qayd etildi.
- Pentagon mazkur zarbani yirik urushga olib kelmaslik va vaziyatni jilovlash maqsadida rasman e’lon qilmaslikka qaror qildi.
AQSH harbiy-havo kuchlari Fors ko‘rfazi va Hurmuz bo‘g‘ozini nazorat qiluvchi strategik nuqta — Eron janubidagi Qeshm orolida joylashgan nishonlarga aniq yo‘naltirilgan aviazarba berdi.
Fox News telekanali muxbiri Djennifer Griffin AQSH rasmiy doiralaridagi yuqori martabali manbasiga tayanib xabar berishicha, mazkur operatsiya to‘liq mudofaa va javob chorasi sifatida amalga oshirilgan.
Aviazarba sababi: Hurmuz bo‘g‘ozi uzra keskin to‘qnashuv
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisalar xronologiyasi quyidagicha rivojlangan:
AQSH samolyotiga qilingan hujum: Dushanba, 2 noyabr kuni Hurmuz bo‘g‘ozi ustida parvoz qilayotgan AQSH harbiy aviatsiyasi Eron hududidan turib «yer — havo» tipidagi zenit-raketa tizimlari orqali o‘qqa tutilgan;
Zudlik bilan qaytarilgan javob: Amerika qiruvchi samolyoti darhol o‘t ochish nuqtalarini nishonga olib, zarba bergan va raketalarni uchirgan Eron zenit qurilmalarini aniq zarba bilan butunlay yo‘q qilgan;
Kamida 5 ta kuchli portlash: Qeshm oroli aholisi va Eron davlat ommaviy axborot vositalari orol hududida ketma-ket kamida beshta kuchli portlash ovozlari yangraganini tasdiqladi.
Nega Pentagon operatsiyani rasman e’lon qilmadi?
Mintaqadagi vaziyat o‘ta nozik bo‘lib turgan bir paytda Vashington ushbu amaliyotni keng jamoatchilikka ochiqlamaslikni lozim topgan:
Eskalatsiyani jilovlash: AQSH Mudofaa vazirligi va Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) ushbu voqeani qasddan ommaga ovoza qilmaslikni ma’qul ko‘rdi. Bundan maqsad — zarba yirik urushning boshlanishi emas, balki aniq tahdidga nisbatan bir martalik tezkor javob ekanini bildirishdir;
Saylovlar arafasidagi muvozanat: AQSHda o‘tadigan muhim saylovlar arafasida Oq uy Yaqin Sharqda keng ko‘lamli harbiy mojaro boshlanishi haqidagi xavotirlarning oldini olishga harakat qilmoqda;
Hurmuz bo‘g‘ozi xavfsizligi: Dunyo neft tashuvining asosiy arteriyasi bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozi va Qeshm oroli atrofidagi har qanday to‘qnashuv xalqaro bozorlar va tankerlar qatnoviga ta’sir ko‘rsatishi sababli, vaziyat mutasaddilar tomonidan sinchkovlik bilan kuzatilmoqda.
Izohlar 0
…