Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi

·44·Dunyo
Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 15 oktyabr kuni Turkiyaning mudofaa sanoati va dron texnologiyalari bo‘yicha jahonga mashhur «Baykar» (Baykar) kompaniyasi majmuasida bo‘ldi.

Tashrif davomida zamonaviy harbiy sanoat mahsulotlari, robototexnika va yuqori aniqlikdagi texnologik loyihalar ko‘zdan kechirildi.

Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi

Ilg‘or loyihalar va ko‘p yillik ilmiy tajriba

Saida Mirziyoyeva tashrif taassurotlari va «Baykar» markazidagi innovatsion salohiyat haqida o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida ma’lumot berdi:

  • Innovatsiyalar bilan tanishuv: «Turkiyaning “Baykar” kompaniyasi majmuasida bo‘lib, yuqori texnologiyalar, xususan, mudofaa sanoati sohasidagi ilg‘or loyihalari bilan tanishdim;

  • Muvaffaqiyat omili: Bunday yutuqlar zamirida ko‘p yillik ilmiy izlanishlar, iqtidorli muhandislarning mehnati hamda milliy texnologiyalarni rivojlantirishga kiritilgan investitsiyalar turibdi», — deya ta’kidladi Prezident Administratsiyasi rahbari.

Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi

«Turkiya tajribasi O‘zbekiston uchun muhim amaliy ahamiyatga ega»

Muloqot chog‘ida ikki tomonlama texnologik hamkorlikni yo‘lga qo‘yish masalasiga alohida e’tibor qaratildi:

  • Milliy texnologiyalarni rivojlantirish: Saida Mirziyoyevaning qayd etishicha, Turkiyaning ilg‘or mudofaa va muhandislik tarmog‘ini qurishdagi yutuqlari O‘zbekiston uchun ham dolzarb amaliy tajriba vazifasini o‘taydi;

  • Qo‘shma loyihalar istiqboli: «Mutaxassislarimiz o‘rtasida tajriba almashish hamda texnologik loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar borligini ko‘rmoqdaman», — deb yozdi u.

Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi

Mazkur tashrif O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida nafaqat savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalar, balki yuqori texnologiyalar, ilm-fan va mudofaa sanoati yo‘nalishida ham yangi istiqbolli loyihalarga yo‘l ochishi mumkin.

Saida MirziyoyevaBaykardron texnologiyalarimudofaa sanoati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildiTarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi2 oktabr 17:45Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiBugun 00:30Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdiSaida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdiBugun 00:2472 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildi72 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildiBugun 00:18Rossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdiRossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdiBugun 00:12Rossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladiRossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladiKecha 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi