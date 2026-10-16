Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 15 oktyabr kuni Turkiyaning mudofaa sanoati va dron texnologiyalari bo‘yicha jahonga mashhur «Baykar» (Baykar) kompaniyasi majmuasida bo‘ldi.
Tashrif davomida zamonaviy harbiy sanoat mahsulotlari, robototexnika va yuqori aniqlikdagi texnologik loyihalar ko‘zdan kechirildi.
Ilg‘or loyihalar va ko‘p yillik ilmiy tajriba
Saida Mirziyoyeva tashrif taassurotlari va «Baykar» markazidagi innovatsion salohiyat haqida o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida ma’lumot berdi:
Innovatsiyalar bilan tanishuv: «Turkiyaning “Baykar” kompaniyasi majmuasida bo‘lib, yuqori texnologiyalar, xususan, mudofaa sanoati sohasidagi ilg‘or loyihalari bilan tanishdim;
Muvaffaqiyat omili: Bunday yutuqlar zamirida ko‘p yillik ilmiy izlanishlar, iqtidorli muhandislarning mehnati hamda milliy texnologiyalarni rivojlantirishga kiritilgan investitsiyalar turibdi», — deya ta’kidladi Prezident Administratsiyasi rahbari.
«Turkiya tajribasi O‘zbekiston uchun muhim amaliy ahamiyatga ega»
Muloqot chog‘ida ikki tomonlama texnologik hamkorlikni yo‘lga qo‘yish masalasiga alohida e’tibor qaratildi:
Milliy texnologiyalarni rivojlantirish: Saida Mirziyoyevaning qayd etishicha, Turkiyaning ilg‘or mudofaa va muhandislik tarmog‘ini qurishdagi yutuqlari O‘zbekiston uchun ham dolzarb amaliy tajriba vazifasini o‘taydi;
Qo‘shma loyihalar istiqboli: «Mutaxassislarimiz o‘rtasida tajriba almashish hamda texnologik loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar borligini ko‘rmoqdaman», — deb yozdi u.
Mazkur tashrif O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida nafaqat savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalar, balki yuqori texnologiyalar, ilm-fan va mudofaa sanoati yo‘nalishida ham yangi istiqbolli loyihalarga yo‘l ochishi mumkin.
Izohlar 0
…