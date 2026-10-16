Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdi

·48·Dunyo
Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 15 oktyabr kuni Turkiya Respublikasi prezidenti ma’muriyatining yuqori martabali mutasaddilari — Turkiya prezidenti kotibiyati rahbari Hasan Dog‘an hamda Prezident Administratsiyasi bosh kotibi Haqqi Susmaz bilan uchrashuv o‘tkazdi.

Muzokaralar chog‘ida ikki qardosh davlat o‘rtasidagi do‘stona va ko‘p tomonlama sheriklik aloqalarini yanada chuqurlashtirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.

Mustahkam poydevor: Umumiy tarix, til va madaniyat

Saida Mirziyoyeva uchrashuv tafsilotlari va taassurotlari bilan o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifasida bo‘lishdi:

  • Ma’naviy yaqinlik: «O‘zbekiston va Turkiyani o‘zaro bog‘lab turgan umumiy tarixi bor, tili, madaniyati, an’analari yaqin;

  • Strategik hamkorlik: Ko‘p qirrali munosabatlarimiz aynan mana shunday mustahkam poydevor asosida izchil va jadal sur’atlarda rivojlanib bormoqda», — deya ta’kidladi Prezident Administratsiyasi rahbari.

Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdi

Yangi loyihalar va amaliy qadamlar bo‘yicha kelishuv

Tomonlar strategik darajaga ko‘tarilgan hamkorlikni nafaqat saqlab qolish, balki yangi yo‘nalishlar bilan boyitishga alohida urg‘u berdi:

  • Amaliy harakatlar rejasi: Muloqot davomida ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirishga qaratilgan navbatdagi amaliy va tizimli qadamlar batafsil muhokama qilindi;

  • O‘zaro manfaatli tashabbuslar: Har ikki davlat va xalq manfaatlariga teng xizmat qiluvchi yangi tashabbuslarni birgalikda bosqichma-bosqich ro‘yobga chiqarish jarayonini izchil davom ettirish bo‘yicha kelishuvga erishildi.

Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdi

Mazkur yuqori darajadagi muloqot O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni amaliy natijalar bilan mustahkamlashga xizmat qiladi.

Saida MirziyoyevaTurkiya prezidenti kotibiyatiHasan Dog‘an
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildiTarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi2 oktabr 17:45Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiBugun 00:30Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdiSaida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdiBugun 00:3572 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildi72 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildiBugun 00:18Rossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdiRossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdiBugun 00:12Rossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladiRossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladiKecha 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi