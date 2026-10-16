Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 15 oktyabr kuni Turkiya Respublikasi prezidenti ma’muriyatining yuqori martabali mutasaddilari — Turkiya prezidenti kotibiyati rahbari Hasan Dog‘an hamda Prezident Administratsiyasi bosh kotibi Haqqi Susmaz bilan uchrashuv o‘tkazdi.
Muzokaralar chog‘ida ikki qardosh davlat o‘rtasidagi do‘stona va ko‘p tomonlama sheriklik aloqalarini yanada chuqurlashtirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.
Mustahkam poydevor: Umumiy tarix, til va madaniyat
Saida Mirziyoyeva uchrashuv tafsilotlari va taassurotlari bilan o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifasida bo‘lishdi:
Ma’naviy yaqinlik: «O‘zbekiston va Turkiyani o‘zaro bog‘lab turgan umumiy tarixi bor, tili, madaniyati, an’analari yaqin;
Strategik hamkorlik: Ko‘p qirrali munosabatlarimiz aynan mana shunday mustahkam poydevor asosida izchil va jadal sur’atlarda rivojlanib bormoqda», — deya ta’kidladi Prezident Administratsiyasi rahbari.
Yangi loyihalar va amaliy qadamlar bo‘yicha kelishuv
Tomonlar strategik darajaga ko‘tarilgan hamkorlikni nafaqat saqlab qolish, balki yangi yo‘nalishlar bilan boyitishga alohida urg‘u berdi:
Amaliy harakatlar rejasi: Muloqot davomida ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirishga qaratilgan navbatdagi amaliy va tizimli qadamlar batafsil muhokama qilindi;
O‘zaro manfaatli tashabbuslar: Har ikki davlat va xalq manfaatlariga teng xizmat qiluvchi yangi tashabbuslarni birgalikda bosqichma-bosqich ro‘yobga chiqarish jarayonini izchil davom ettirish bo‘yicha kelishuvga erishildi.
Mazkur yuqori darajadagi muloqot O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni amaliy natijalar bilan mustahkamlashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…