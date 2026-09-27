Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi

·161·Dunyo
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyadagi Durupinar tuzilmasida olib borilgan skanerlash tadqiqotlari natijasida yer ostida to‘g‘ri burchakli kesishmalar, geometrik chiziqlar va uzunligi taxminan 70 metr bo‘lgan tunnelsimon bo‘shliq aniqlandi.
  • Mazkur 157 metr uzunlikdagi tuzilmaning o‘lchamlari muqaddas kitoblarda tasvirlangan No‘h kemasining o‘lchamlariga mos keladi.

Dunyo arxeologiyasi va tarix fanida asrlar davomida eng ko‘p bahslarga sabab bo‘lgan ulkan sirlardan biri — No‘h payg‘ambarning kemasiga oid yangi shov-shuvli faktlar ochiqlandi. Turkiya hududidagi Ararat tog‘i yaqinida joylashgan mashhur Durupinar tuzilmasida olib borilgan zamonaviy skanerlash tadqiqotlari kutilmagan natijalarni ko‘rsatdi. Sirli obyektning yer osti qatlamlarida to‘g‘ri burchakli kesishmalar, geometrik chiziqlar va yirik bo‘shliqlar aniqlandi — olimlar bu tuzilmalar ulkan kemaning ichki xonalari va yo‘laklari bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.

Eng hayratlanarlisi, obyektning qoq markazida uzunligi taxminan 70 metr bo‘lgan tunnelsimon bo‘shliq topilgan. Shuningdek, 157 metr uzunlikka ega bo‘lgan mazkur tuzilmaning ko‘lami muqaddas kitoblarda tasvirlangan 300 tirsaklik (135–157 metr) o‘lcham bilan hayratlanarli darajada mos tushmoqda. Xalqaro «Noah's Ark Scans» loyihasi mutaxassislari tuzilmaning inson qo‘li bilan yaratilganiga shubha qolmaganini ta’kidlayotgan bo‘lsa-da, buning aynan No‘h kemasi ekanligi rasman tasdiqlanishi uchun organik qoldiqlar bo‘yicha yakuniy laboratoriya tahlillari kutilmoqda.

«157 metrlik tuzilma, 70 metrlik tunnel va qadimiy sir»: Kashfiyotning 5 ta asosiy nuqtasi

Turkiyadagi Durupinar tuzilmasida aniqlangan eng muhim faktlar va ma’lumotlar:

  • Geometrik xonalar va bo‘shliqlar: Yer ostini skanerlash natijasida to‘g‘ri chiziqli kesishmalar va xonasimon bo‘shliqlar fosh bo‘ldi;

  • 70 metrlik markaziy tunnel: Obyektning o‘rta qismida uzun koridor yoki tunnelga o‘xshash aniq tuzilma qayd etildi;

  • O‘lchamlarning hayratlanarli mosligi: Obyektning 157 metrlik uzunligi Bibliyadagi «300 tirsak» (135–157 metr) ko‘rsatkichiga to‘liq tushadi;

  • Olimlarning keskin fikri: «Noah's Ark Scans» vakili Endryu Jons tuzilma sun’iy tarzda, ya’ni inson tomonidan yaratilganini e’lon qildi;

  • Rasmiy tasdiq yo‘lidagi sinov: Kema haqiqatan topilganini e’lon qilish uchun qadimiy yog‘och yoki qurilish elementlari laboratoriyada isbotlanishi lozim.

Durupinar tuzilmasi va Muqaddas bitiklar: Tarixiy ko‘rsatkichlar taqqosi

Ararat yaqinidagi obyekt parametrlari va diniy manbalardagi ma’lumotlar qiyosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Durupinar tuzilmasidagi tadqiqot natijalari

Muqaddas manbalardagi No‘h kemasi tasviri

Geografik joylashuvi

Turkiya, Ararat tog‘i hududi yaqinida

To‘fondan keyin kema to‘xtagan Ararat/Judiy tog‘lari

Umumiy uzunligi

Aniq 157 metr o‘lchamda qayd etilgan

«Ibtido» kitobida 300 tirsak (taxminan 135–157 metr)

Ichki tuzilishi

To‘g‘ri burchakli bo‘linmalar va xonasimon bo‘shliqlar

Turli jonivorlar va odamlar uchun mo‘ljallangan ko‘p qavatli bo‘limlar

Markaziy yo‘lak

Taxminan 70 metrlik uzun tunnelsimon tuzilma

Kemaning uzunasiga ketgan ichki asosiy yo‘lagi

Kelib chiqishi

Tadqiqotchilar sun’iy yaratilganini tasdiqlamoqda

Payg‘ambar tomonidan buyurilgan yog‘och konstruksiya

Hozirgi rasmiy maqomi

Ilmiy bahslar davom etmoqda, rasman tasdiqlanmagan

Insoniyat tarixidagi eng buyuk diniy-tarixiy ramz

Arxeologik va geologik ekspertiza: Bu haqiqiy kemami yoki tabiat mo‘jizasi?

Tarixchilar, geofiziklar va mustaqil tadqiqotchilarning xulosalari:

  • «Geofizik skanerlash va sun’iylik alomatlari»: Zamonaviy 3D georadar qurilmalari tabiiy tog‘ jinslari va sun’iy konstruksiyalarni aniq ajrata oladi; yer ostida 90 darajali burchaklar va to‘g‘ri chiziqlarning aniqlanishi tabiiy eroziyaga emas, aynan inson mehnati mahsuliga xos xususiyatdir;

  • Yog‘och va organika qidiruvi: Obyektning umumiy shakli kemani eslatsa-da, uzoq ming yilliklar davomida u tosh qatlami ostida qolib, petrifikatsiyaga (toshga aylanish) uchragan bo‘lishi mumkin; endigi asosiy vazifa chuqur burg‘ilash orqali qadimiy yog‘och zarralarini topishdan iborat;

  • Tarixiy inqilob ostonasida: Agar ushbu tuzilma ichidan inson faoliyatiga oid ashyoviy dalillar chiqsa, bu insoniyat tarixini, Umumjahon To‘foni haqidagi qarashlarni tubdan o‘zgartirib, dunyo ilm-fanidagi eng yirik arxeologik sensatsiyaga aylanadi.

Sizningcha, Turkiyada aniqlangan ushbu 157 metrlik sirli tuzilma haqiqatan ham afsonaviy No‘h payg‘ambarning kemasimi yoki shunchaki tabiat yaratgan o‘xshash geologik shaklmi? Olimlar yer ostidan kemaning yog‘och bo‘laklarini topishga muvaffaq bo‘lishiga ishonasizmi? Shaxsiy taxminlaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda asr sirlarini yorituvchi ushbu qiziqarli tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

No‘h kemasiDurupinarArarat tog‘iNoah's Ark Scans
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)21 sentabr 10:47265 metrlik tunneldan 45 million dollarlik yuk topildi265 metrlik tunneldan 45 million dollarlik yuk topildi3 iyun 14:48Hindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiHindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldi8 iyul 12:57Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Bugun 08:25“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)Bugun 08:03Yong‘inni o‘chirgan o‘t o‘chiruvchi mashina ustida namoz o‘qidiYong‘inni o‘chirgan o‘t o‘chiruvchi mashina ustida namoz o‘qidiBugun 04:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota