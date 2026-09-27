Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyadagi Durupinar tuzilmasida olib borilgan skanerlash tadqiqotlari natijasida yer ostida to‘g‘ri burchakli kesishmalar, geometrik chiziqlar va uzunligi taxminan 70 metr bo‘lgan tunnelsimon bo‘shliq aniqlandi.
- Mazkur 157 metr uzunlikdagi tuzilmaning o‘lchamlari muqaddas kitoblarda tasvirlangan No‘h kemasining o‘lchamlariga mos keladi.
Dunyo arxeologiyasi va tarix fanida asrlar davomida eng ko‘p bahslarga sabab bo‘lgan ulkan sirlardan biri — No‘h payg‘ambarning kemasiga oid yangi shov-shuvli faktlar ochiqlandi. Turkiya hududidagi Ararat tog‘i yaqinida joylashgan mashhur Durupinar tuzilmasida olib borilgan zamonaviy skanerlash tadqiqotlari kutilmagan natijalarni ko‘rsatdi. Sirli obyektning yer osti qatlamlarida to‘g‘ri burchakli kesishmalar, geometrik chiziqlar va yirik bo‘shliqlar aniqlandi — olimlar bu tuzilmalar ulkan kemaning ichki xonalari va yo‘laklari bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.
Eng hayratlanarlisi, obyektning qoq markazida uzunligi taxminan 70 metr bo‘lgan tunnelsimon bo‘shliq topilgan. Shuningdek, 157 metr uzunlikka ega bo‘lgan mazkur tuzilmaning ko‘lami muqaddas kitoblarda tasvirlangan 300 tirsaklik (135–157 metr) o‘lcham bilan hayratlanarli darajada mos tushmoqda. Xalqaro «Noah's Ark Scans» loyihasi mutaxassislari tuzilmaning inson qo‘li bilan yaratilganiga shubha qolmaganini ta’kidlayotgan bo‘lsa-da, buning aynan No‘h kemasi ekanligi rasman tasdiqlanishi uchun organik qoldiqlar bo‘yicha yakuniy laboratoriya tahlillari kutilmoqda.
«157 metrlik tuzilma, 70 metrlik tunnel va qadimiy sir»: Kashfiyotning 5 ta asosiy nuqtasi
Turkiyadagi Durupinar tuzilmasida aniqlangan eng muhim faktlar va ma’lumotlar:
Geometrik xonalar va bo‘shliqlar: Yer ostini skanerlash natijasida to‘g‘ri chiziqli kesishmalar va xonasimon bo‘shliqlar fosh bo‘ldi;
70 metrlik markaziy tunnel: Obyektning o‘rta qismida uzun koridor yoki tunnelga o‘xshash aniq tuzilma qayd etildi;
O‘lchamlarning hayratlanarli mosligi: Obyektning 157 metrlik uzunligi Bibliyadagi «300 tirsak» (135–157 metr) ko‘rsatkichiga to‘liq tushadi;
Olimlarning keskin fikri: «Noah's Ark Scans» vakili Endryu Jons tuzilma sun’iy tarzda, ya’ni inson tomonidan yaratilganini e’lon qildi;
Rasmiy tasdiq yo‘lidagi sinov: Kema haqiqatan topilganini e’lon qilish uchun qadimiy yog‘och yoki qurilish elementlari laboratoriyada isbotlanishi lozim.
Durupinar tuzilmasi va Muqaddas bitiklar: Tarixiy ko‘rsatkichlar taqqosi
Ararat yaqinidagi obyekt parametrlari va diniy manbalardagi ma’lumotlar qiyosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Durupinar tuzilmasidagi tadqiqot natijalari
Muqaddas manbalardagi No‘h kemasi tasviri
Geografik joylashuvi
Turkiya, Ararat tog‘i hududi yaqinida
To‘fondan keyin kema to‘xtagan Ararat/Judiy tog‘lari
Umumiy uzunligi
Aniq 157 metr o‘lchamda qayd etilgan
«Ibtido» kitobida 300 tirsak (taxminan 135–157 metr)
Ichki tuzilishi
To‘g‘ri burchakli bo‘linmalar va xonasimon bo‘shliqlar
Turli jonivorlar va odamlar uchun mo‘ljallangan ko‘p qavatli bo‘limlar
Markaziy yo‘lak
Taxminan 70 metrlik uzun tunnelsimon tuzilma
Kemaning uzunasiga ketgan ichki asosiy yo‘lagi
Kelib chiqishi
Tadqiqotchilar sun’iy yaratilganini tasdiqlamoqda
Payg‘ambar tomonidan buyurilgan yog‘och konstruksiya
Hozirgi rasmiy maqomi
Ilmiy bahslar davom etmoqda, rasman tasdiqlanmagan
Insoniyat tarixidagi eng buyuk diniy-tarixiy ramz
Arxeologik va geologik ekspertiza: Bu haqiqiy kemami yoki tabiat mo‘jizasi?
Tarixchilar, geofiziklar va mustaqil tadqiqotchilarning xulosalari:
«Geofizik skanerlash va sun’iylik alomatlari»: Zamonaviy 3D georadar qurilmalari tabiiy tog‘ jinslari va sun’iy konstruksiyalarni aniq ajrata oladi; yer ostida 90 darajali burchaklar va to‘g‘ri chiziqlarning aniqlanishi tabiiy eroziyaga emas, aynan inson mehnati mahsuliga xos xususiyatdir;
Yog‘och va organika qidiruvi: Obyektning umumiy shakli kemani eslatsa-da, uzoq ming yilliklar davomida u tosh qatlami ostida qolib, petrifikatsiyaga (toshga aylanish) uchragan bo‘lishi mumkin; endigi asosiy vazifa chuqur burg‘ilash orqali qadimiy yog‘och zarralarini topishdan iborat;
Tarixiy inqilob ostonasida: Agar ushbu tuzilma ichidan inson faoliyatiga oid ashyoviy dalillar chiqsa, bu insoniyat tarixini, Umumjahon To‘foni haqidagi qarashlarni tubdan o‘zgartirib, dunyo ilm-fanidagi eng yirik arxeologik sensatsiyaga aylanadi.
Sizningcha, Turkiyada aniqlangan ushbu 157 metrlik sirli tuzilma haqiqatan ham afsonaviy No‘h payg‘ambarning kemasimi yoki shunchaki tabiat yaratgan o‘xshash geologik shaklmi? Olimlar yer ostidan kemaning yog‘och bo‘laklarini topishga muvaffaq bo‘lishiga ishonasizmi? Shaxsiy taxminlaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda asr sirlarini yorituvchi ushbu qiziqarli tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…