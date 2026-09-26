Rossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandi

·50·Dunyo
Rossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandi

Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida balandligi 555 metr bo‘lgan “Laxta Sentr – 3” osmono‘par binosi qurilishi rejalashtirilmoqda. 22 sentyabr kuni Rossiya Bosh davlat ekspertizasi binoning loyiha hujjatlariga ijobiy xulosa berdi. Tegishli ma’lumot Loyiha hujjatlari ekspertizasi xulosalarining yagona davlat reyestriga kiritilgan. Bu haqda Novosti nedvijimosti Moskvi i Rossii xabar berdi.

Osmono‘par bino Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanidagi Laxta hududida, amaldagi “Laxta Sentr” binosining g‘arbiy tomonida qurilishi ko‘zda tutilgan. Loyihaning quruvchisi “Sinergiya”, texnik buyurtmachisi esa “Renkons” kompaniyasi hisoblanadi.

Loyiha bo‘yicha bino 116 ta yer usti va uchta yer osti qavatidan iborat bo‘ladi. Uning me’moriy ko‘rinishi markaziy atriumlar atrofida yuqoriga qarab torayib boruvchi, bir-biriga o‘ralgan ikkita spiralsimon konstruksiyadan tashkil topadi. Ular yuqori qismida umumiy hajmga birlashadi.

Binoning 43-, 70- va 88-qavatlarida “qishki bog‘lar” tashkil etilishi rejalashtirilgan. Ushbu hududlarda ko‘kalamzorlashtirilgan dam olish joylari, muzokara xonalari va kafeteriylar bo‘ladi.

Birinchi va 100-qavatlarda nooziq-ovqat mahsulotlari do‘konlari, minimarket, dorixona kioski, sovg‘a-salom va kitob savdosi uchun joylar ko‘zda tutilgan. 100- va 103-qavatlarda esa ko‘rgazma maydoni hamda kuzatuv maydonchalari tashkil etiladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, osmono‘par binolar qurilishini 2026 yil oxiriga qadar boshlash, 2033 yilda yakunlash rejalashtirilgan. Biroq ichki bezak ishlari yana bir necha yil davom etishi mumkin. Hujjatlarda yangi biznes klasteriga ko‘chib kirish 2042 yildan keyin rejalashtirilgani qayd etilgan.

Laxta Sentr – 3SinergiyaRenkonsLaxta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...16 sentabr 08:00Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda4 sentabr 20:51Pekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiPekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldi26 iyun 21:42Saudiya Arabistonida dunyodagi ilk kilometrlik bino qad ko‘tarmoqdaSaudiya Arabistonida dunyodagi ilk kilometrlik bino qad ko‘tarmoqda17 aprel 12:03Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiVetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiBugun 20:30Vetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdiVetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdiBugun 19:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota