Rossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandi
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida balandligi 555 metr bo‘lgan “Laxta Sentr – 3” osmono‘par binosi qurilishi rejalashtirilmoqda. 22 sentyabr kuni Rossiya Bosh davlat ekspertizasi binoning loyiha hujjatlariga ijobiy xulosa berdi. Tegishli ma’lumot Loyiha hujjatlari ekspertizasi xulosalarining yagona davlat reyestriga kiritilgan. Bu haqda Novosti nedvijimosti Moskvi i Rossii xabar berdi.
Osmono‘par bino Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanidagi Laxta hududida, amaldagi “Laxta Sentr” binosining g‘arbiy tomonida qurilishi ko‘zda tutilgan. Loyihaning quruvchisi “Sinergiya”, texnik buyurtmachisi esa “Renkons” kompaniyasi hisoblanadi.
Loyiha bo‘yicha bino 116 ta yer usti va uchta yer osti qavatidan iborat bo‘ladi. Uning me’moriy ko‘rinishi markaziy atriumlar atrofida yuqoriga qarab torayib boruvchi, bir-biriga o‘ralgan ikkita spiralsimon konstruksiyadan tashkil topadi. Ular yuqori qismida umumiy hajmga birlashadi.
Binoning 43-, 70- va 88-qavatlarida “qishki bog‘lar” tashkil etilishi rejalashtirilgan. Ushbu hududlarda ko‘kalamzorlashtirilgan dam olish joylari, muzokara xonalari va kafeteriylar bo‘ladi.
Birinchi va 100-qavatlarda nooziq-ovqat mahsulotlari do‘konlari, minimarket, dorixona kioski, sovg‘a-salom va kitob savdosi uchun joylar ko‘zda tutilgan. 100- va 103-qavatlarda esa ko‘rgazma maydoni hamda kuzatuv maydonchalari tashkil etiladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, osmono‘par binolar qurilishini 2026 yil oxiriga qadar boshlash, 2033 yilda yakunlash rejalashtirilgan. Biroq ichki bezak ishlari yana bir necha yil davom etishi mumkin. Hujjatlarda yangi biznes klasteriga ko‘chib kirish 2042 yildan keyin rejalashtirilgani qayd etilgan.
Izohlar 0
…