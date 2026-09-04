Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Markaziy Osiyo mintaqasining me’moriy qiyofasini o‘zgartirib yuboradigan misli ko‘rilmagan ulkan shaharsozlik loyihasiga start berildi. 3 sentyabr kuni Tojikiston Prezidenti Imomali Rahmon hamda Dushanbe shahri meri Rustam Imomali poytaxtning Shohmansur tumanida ko‘p funksiyali muhtasham me’moriy majmua qurilishiga rasman tamal toshini qo‘yishdi. Mazkur megaloyihaning bosh ramzi — balandligi 340 metrni tashkil etuvchi 77 qavatli «Dushanbe minorasi» bo‘lib, u butun mintaqadagi eng baland inshootga aylanishi kutilmoqda.
340 metrlik rekord va 5 ta osmono‘par bino: Majmua nimalarni o‘z ichiga oladi?
Loyiha Markaziy Osiyodagi eng yirik zamonaviy arxitektura va ko‘ngilochar markazlardan biriga aylanishi rejalashtirilgan:
«Dushanbe minorasi» — yangi cho‘qqi: 77 qavatli, balandligi 340 metr bo‘lgan bosh minora nafaqat Tojikiston, balki butun Markaziy Osiyodagi eng baland bino sifatida qad rostlaydi;
52 ta yirik obyekt: Murakkab me’moriy majmua tarkibiga jami 52 ta turli vazifadagi inshoot, jumladan, 5 ta osmono‘par minora va mintaqadagi eng ulkan savdo-ko‘ngilochar majmuasi kiradi;
Ko‘p tarmoqli ekotizim: Majmua hududida premium toifadagi xalqaro mehmonxona, biznes ofislar, kafe va restoranlar, 1000 o‘rinli zamonaviy konsert zali, kinoteatrlar, bolalar maydonchalari, sport komplekslari hamda sayr uchun sun’iy ko‘l va yashil bog‘lar barpo etiladi.
29 gektarlik «shahar ichida shahar»: 6 000 dan ortiq xonadon va 4 300 ta yangi ish o‘rni
Qurilish ko‘lami hudud infratuzilmasi va iqtisodiyotiga kuchli turtki berishi ko‘zda tutilgan:
Ulkan yashash maydoni: Majmuaning umumiy yer maydoni 29 gektarni tashkil etib, unda 270 ming kvadrat metrlik zamonaviy turar-joy va ishbilarmonlik klasteri barpo etiladi;
Turar-joy va ijtimoiy muassasalar: Loyiha doirasida 6 160 ta xonadonga ega 42 ta ko‘p qavatli bino, 1 200 nafar o‘quvchiga mo‘ljallangan zamonaviy maktab hamda 500 o‘rinli bolalar bog‘chasi qad ko‘taradi;
Yangi ish o‘rinlari: Mazkur savdo, biznes va servis majmuasi to‘liq ishga tushgach, 4 300 dan ortiq yangi ish o‘rni yaratiladi.
O‘zbekiston kompaniyalari jalb etiladi: 5 yillik xalqaro konsorsium
Megaloyiha xorijiy muhandislik va qurilish shirkatlarining keng hamkorligida amalga oshirilmoqda:
Bosh pudratchi va muddat: Qurilish ishlari «Tas International Group» kompaniyasi tomonidan 5 yil davomida bosqichma-bosqich olib boriladi. Qurilish jarayoniga 2 000 dan ziyod mahalliy mutaxassis va ishchilar jalb etiladi;
Xalqaro tajriba va O‘zbekiston ishtiroki: Majmuaning loyihaviy konsepsiyasini ishlab chiqqan «Cool Design Studio» kompaniyasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, obyektni bunyod etishda Tojikiston shirkatlari bilan bir qatorda O‘zbekiston, Rossiya hamda Birlashgan Arab Amirliklarining ixtisoslashgan professional kompaniyalari bevosita qatnashadi.
Markaziy Osiyo shaharlari o‘rtasida tobora kuchayib borayotgan zamonaviy arxitektura va moliyaviy markazlar yaratish poygasida «Dushanbe minorasi» mintaqaning yangi tashrif qog‘oziga aylanishga da’vogarlik qilmoqda.
Sizningcha, Markaziy Osiyo poytaxtlarida bunday 300 metrdan oshadigan osmono‘par inshootlar va ulkan sitilarning ko‘payishi mintaqaga xorijiy investitsiyalar oqimini tezlashtiradimi? O‘zbekiston kompaniyalarining qo‘shni mamlakatdagi bu kabi ulkan megaloyihalarda ishtirok etishi haqida qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…