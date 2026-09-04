Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda

·56·Dunyo
Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda

Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Markaziy Osiyo mintaqasining me’moriy qiyofasini o‘zgartirib yuboradigan misli ko‘rilmagan ulkan shaharsozlik loyihasiga start berildi. 3 sentyabr kuni Tojikiston Prezidenti Imomali Rahmon hamda Dushanbe shahri meri Rustam Imomali poytaxtning Shohmansur tumanida ko‘p funksiyali muhtasham me’moriy majmua qurilishiga rasman tamal toshini qo‘yishdi. Mazkur megaloyihaning bosh ramzi — balandligi 340 metrni tashkil etuvchi 77 qavatli «Dushanbe minorasi» bo‘lib, u butun mintaqadagi eng baland inshootga aylanishi kutilmoqda.

340 metrlik rekord va 5 ta osmono‘par bino: Majmua nimalarni o‘z ichiga oladi?

Loyiha Markaziy Osiyodagi eng yirik zamonaviy arxitektura va ko‘ngilochar markazlardan biriga aylanishi rejalashtirilgan:

  • «Dushanbe minorasi» — yangi cho‘qqi: 77 qavatli, balandligi 340 metr bo‘lgan bosh minora nafaqat Tojikiston, balki butun Markaziy Osiyodagi eng baland bino sifatida qad rostlaydi;

  • 52 ta yirik obyekt: Murakkab me’moriy majmua tarkibiga jami 52 ta turli vazifadagi inshoot, jumladan, 5 ta osmono‘par minora va mintaqadagi eng ulkan savdo-ko‘ngilochar majmuasi kiradi;

  • Ko‘p tarmoqli ekotizim: Majmua hududida premium toifadagi xalqaro mehmonxona, biznes ofislar, kafe va restoranlar, 1000 o‘rinli zamonaviy konsert zali, kinoteatrlar, bolalar maydonchalari, sport komplekslari hamda sayr uchun sun’iy ko‘l va yashil bog‘lar barpo etiladi.

Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda

29 gektarlik «shahar ichida shahar»: 6 000 dan ortiq xonadon va 4 300 ta yangi ish o‘rni

Qurilish ko‘lami hudud infratuzilmasi va iqtisodiyotiga kuchli turtki berishi ko‘zda tutilgan:

  • Ulkan yashash maydoni: Majmuaning umumiy yer maydoni 29 gektarni tashkil etib, unda 270 ming kvadrat metrlik zamonaviy turar-joy va ishbilarmonlik klasteri barpo etiladi;

  • Turar-joy va ijtimoiy muassasalar: Loyiha doirasida 6 160 ta xonadonga ega 42 ta ko‘p qavatli bino, 1 200 nafar o‘quvchiga mo‘ljallangan zamonaviy maktab hamda 500 o‘rinli bolalar bog‘chasi qad ko‘taradi;

  • Yangi ish o‘rinlari: Mazkur savdo, biznes va servis majmuasi to‘liq ishga tushgach, 4 300 dan ortiq yangi ish o‘rni yaratiladi.

Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda

O‘zbekiston kompaniyalari jalb etiladi: 5 yillik xalqaro konsorsium

Megaloyiha xorijiy muhandislik va qurilish shirkatlarining keng hamkorligida amalga oshirilmoqda:

  • Bosh pudratchi va muddat: Qurilish ishlari «Tas International Group» kompaniyasi tomonidan 5 yil davomida bosqichma-bosqich olib boriladi. Qurilish jarayoniga 2 000 dan ziyod mahalliy mutaxassis va ishchilar jalb etiladi;

  • Xalqaro tajriba va O‘zbekiston ishtiroki: Majmuaning loyihaviy konsepsiyasini ishlab chiqqan «Cool Design Studio» kompaniyasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, obyektni bunyod etishda Tojikiston shirkatlari bilan bir qatorda O‘zbekiston, Rossiya hamda Birlashgan Arab Amirliklarining ixtisoslashgan professional kompaniyalari bevosita qatnashadi.

Markaziy Osiyo shaharlari o‘rtasida tobora kuchayib borayotgan zamonaviy arxitektura va moliyaviy markazlar yaratish poygasida «Dushanbe minorasi» mintaqaning yangi tashrif qog‘oziga aylanishga da’vogarlik qilmoqda.

Sizningcha, Markaziy Osiyo poytaxtlarida bunday 300 metrdan oshadigan osmono‘par inshootlar va ulkan sitilarning ko‘payishi mintaqaga xorijiy investitsiyalar oqimini tezlashtiradimi? O‘zbekiston kompaniyalarining qo‘shni mamlakatdagi bu kabi ulkan megaloyihalarda ishtirok etishi haqida qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiTramp tasvirli 1 dollarlik tangalar AQSHda sotuvga chiqdiBugun, 21:08Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiIkki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldiBugun, 18:41Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiSnoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiBugun, 17:59Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiLuish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiBugun, 17:02Qozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiQozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiBugun, 16:29«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydiBugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi