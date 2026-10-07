Ko‘zi deyarli ko‘rmaydigan erkak mast holda 241 km mashina haydadi

·3·Dunyo
Ko‘zi deyarli ko‘rmaydigan erkak mast holda 241 km mashina haydadi

Angliyaning Xaddersfild shahrida yashovchi 50 yoshli ko‘zi deyarli ko‘rmaydigan erkak mast holda avtomobil boshqarib, avtomagistral bo‘ylab 150 milga, ya’ni qariyb 241 kilometr masofaga yo‘l bosdi. Eng hayratlanarlisi, u nafaqat mast bo‘lgan, balki haydovchilik guvohnomasi ham bo‘lmagan.

Bu voqeadan keyin erkak tirik qolganining o‘zi katta omad ekani aytilmoqda. Hodisa 29 iyun kuni ertalab sodir bo‘lgan.

O‘sha kuni Angliya politsiya xodimlari Karlayl yaqinidagi M6 avtomagistralida navbatchilik qilayotgan paytda Opel Meriva avtomobilining bir yo‘lakdan boshqasiga beqaror ravishda o‘tib, yo‘lda g‘alati harakatlanayotganiga e’tibor qaratgan.

Politsiya avval xavfli va ehtiyotsiz haydovchini ushlagan, deb o‘ylagan. Biroq avtomobil to‘xtatilganidan keyin vaziyat kutilganidan ancha jiddiy ekani ma’lum bo‘ldi. Haydovchi yaqqol mast holatda edi. Qolaversa, uning haydovchilik guvohnomasi ham, sug‘urtasi ham bo‘lmagan va u deyarli butunlay ko‘rmaydigan inson bo‘lib chiqdi.

To‘rt shisha vino ichib, Shotlandiyaga yo‘l olgan

Yaqinda bo‘lib o‘tgan sud majlisida Entoni Xoll mast holda avtomobil boshqarganini, haydovchilik guvohnomasi va sug‘urtasiz mashina haydaganini hamda sherigiga tegishli avtomobilni uning roziligisiz olganini tan oldi.

Uning advokati sudda Xoll og‘ir shaxsiy vaziyatdan chiqib ketishga urinib, shunday qaror qabul qilganini aytdi. Himoya tomoni erkakning munosabatlaridagi muammolar va moliyaviy qiyinchiliklar uning ruhiy bosim ostida qolishiga sabab bo‘lganini ta’kidladi.

Biroq bu holat ko‘zi deyarli ko‘rmaydigan inson nima sababdan mast holda avtomagistralga chiqib, rulga o‘tirganini izohlash uchun yetarli bo‘lmadi.

Xollning o‘zi sherigi bilan birga to‘rt shisha vino ichganidan so‘ng muammolaridan uzoqlashish maqsadida Shotlandiyaga borishga qaror qilganini aytdi.

U hech qachon haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan. Shunga qaramay, Xoll hayotining katta qismini avtomobil bilan bog‘liq ishlar atrofida o‘tkazgani va shu sababli mashina boshqarishni bilaman, deb hisoblagan.

Eng hayratlanarli jihati shundaki, u ikki yil avval deyarli to‘liq ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan bo‘lsa-da, bu holat uni avtomobil rulliga o‘tirish qaroridan qaytarmagan.

Yoqilg‘i quyish uchun ham to‘xtagan

Politsiya hisobotida qayd etilishicha, Xoll M6 avtomagistrali bo‘ylab harakatlanayotgan vaqtida hatto yoqilg‘i quyish shoxobchasiga kirib, mashinasiga yoqilg‘i quygan.

U yerda unga shoxobcha xodimlari yordam bergan. Biroq xodimlar uning mast holatda ekani yoki ko‘rish qobiliyati deyarli yo‘qligini politsiyaga ma’lum qilmagan.

Mashinani katta yuk mashinasining chiroqlari ortidan haydagan

Ko‘zi deyarli ko‘rmaydigan, mast holdagi inson qanday qilib kechasi avtomagistral bo‘ylab 150 mil, ya’ni 241 kilometr masofani bosib o‘tgani tabiiy ravishda savol tug‘diradi.

Xoll buni o‘ziga xos tarzda izohlagan. Uning aytishicha, u hali ham chiroqlarni xira ko‘ra olardi. Shuning uchun yo‘lda katta yuk mashinasining ortidan harakatlanib, uning orqa chiroqlariga qarab borgan.

Biroq bu usul ham xavfsiz harakatlanish uchun yetarli bo‘lmagan. Politsiya xodimlari uning avtomobili yo‘lda bir necha marta bir yo‘lakdan ikkinchisiga o‘tib ketganini va hatto yo‘lning favqulodda to‘xtash qismiga chiqib ketganini kuzatgan.

Bunday holatda jiddiy yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lmaganining o‘zi katta omad bo‘ldi. Biroq Xollning qilmishi jazosiz qolmadi.

Sud uni 36 hafta muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qildi. Biroq jazo 18 oy muddatga shartli ravishda to‘xtatib turildi.

Bundan tashqari, Xollga 90 kun davomida alkogol iste’mol qilmaslik va reabilitatsiya dasturida ishtirok etish majburiyati yuklatildi.

Entoni XollM6 avtomagistraliBuyuk Britaniyayo‘l-transport hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘zi ojiz erkak 240 km mashina haydab, politsiyaga tushdiKo‘zi ojiz erkak 240 km mashina haydab, politsiyaga tushdi30 sentabr 22:31Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?7 iyul 11:39Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi14 avgust 18:04Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiVengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdi1 sentabr 09:40Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?