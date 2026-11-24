Holand familiyasi uchun sudlashmoqda: polshalik elektrik uning nomini brend qilib olgan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» hujumchisi Erling Holand o‘z familiyasini Yevropa Ittifoqida savdo belgisi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazish huquqi uchun polshalik elektrik Mixal Vas bilan sudlashmoqda.
- Mixal Vas 2022 yilda «Haaland» nomini o‘zining loyihasi qisqartmasi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazgan bo‘lsa-da, Yevropa Ittifoqi intellektual mulk idorasi (EUIPO) bu dalilni ishonchsiz deb topib, 2025 yil sentyabrda mazkur belgini bekor qilishga qaror qildi.
«Manchester Siti» va Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holand maydon tashqarisida ham kutilmagan raqibga duch keldi. Futbolchi o‘z familiyasidan brend sifatida foydalanish huquqi uchun polshalik elektrik bilan bog‘liq huquqiy nizoga aralashgan.
The Sun nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Holand 2023 yilda o‘z familiyasini shaxsiy brend sifatida ro‘yxatdan o‘tkazishga harakat qilgan. Biroq o‘shanda Yevropa Ittifoqida «Haaland» savdo belgisi boshqa shaxs nomiga avvalroq qayd etilgani ma’lum bo‘lgan.
Elektrik «Haaland» nomini qanday qilib o‘zlashtirgan?
Gap polshalik Mixal Vas haqida ketmoqda. U 2022 yilda «Haaland» nomini Yevropa Ittifoqi hududida savdo belgisi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazgan.
Ushbu belgi sport kiyimlari, futbol poyabzallari, energetik ichimliklar, oziq-ovqat qo‘shimchalari, sport sumkalari, o‘yinchoqlar va boshqa mahsulotlarni qamrab olgan. Hatto ayollar ichki kiyimlari ham ro‘yxatga kiritilgan.
Polshalik elektrik esa «Haaland» nomi o‘zining High Advanced Activity Land loyihasi qisqartmasi ekanini ta’kidlagan. U futbolchining mashhurligidan foydalanish niyati bo‘lmaganini bildirgan.
Komissiya elektrikning dalillariga ishonmadi
Erling Holandning huquqshunoslari savdo belgisi futbolchining mashhur familiyasidan noqonuniy ravishda foydalanish maqsadida ro‘yxatdan o‘tkazilganini ta’kidlagan.
Yevropa Ittifoqi intellektual mulk idorasi (EUIPO) mutaxassislari ham ishni ko‘rib chiqib, polshalik arizachining dalillarini ishonarli deb topmagan. Natijada 2025 yil sentyabr oyida savdo belgisini bekor qilish haqida qaror qabul qilingan.
Elektrik bu qaror ustidan shikoyat qilgan, ammo 2026 yil may oyida EUIPO apellyatsiya palatasi ham avvalgi qarorni o‘z kuchida qoldirgan.
Mutaxassislar, jumladan, «Haaland» so‘zining dastlabki harflari High Advanced Activity iborasini anglatadi, degan izohni mantiqan ishonchli deb hisoblamagan.
Endi nizo Yevropa sudiga ko‘chdi
Polshalik elektrik EUIPO qarorlariga rozi bo‘lmay, Yevropa Ittifoqi Umumiy sudiga murojaat qilgan. Yevropa Ittifoqining rasmiy huquqiy hujjatlarida ushbu ish 2026 yil 22 iyulda T-460/26 raqami bilan ro‘yxatga olingan.
Shikoyatchi savdo belgisini bekor qilish haqidagi qarorni o‘zgartirishni so‘ramoqda. Demak, Holandning familiyasi bilan bog‘liq huquqiy nizo hali yakuniga yetmagan.
Bu yerda muhim jihat bor: gap futbolchining familiyasini boshqa odamlar umuman ishlatishi mumkin emasligi haqida emas, balki muayyan tovar va xizmatlar uchun «Haaland» nomini Yevropa Ittifoqida savdo belgisi sifatida kim ro‘yxatdan o‘tkazish huquqiga egaligi haqida ketmoqda.
Holand uchun familiya ham shaxsiy brendga aylandi
Erling Holand so‘nggi yillarda jahon futbolidagi eng mashhur hujumchilardan biriga aylandi. Uning nomi nafaqat sport maydonidagi natijalari, balki tijoriy loyihalar uchun ham katta qiymatga ega.
Shu bois futbolchining familiyasidan foydalanish huquqi atrofidagi nizo oddiy savdo belgisi bahsidan ko‘ra kengroq ahamiyat kasb etmoqda. Bu mashhur sportchilarning ismi va familiyasi shaxsiy brend sifatida qanday himoya qilinishi masalasini ham kun tartibiga olib chiqadi.
Endi asosiy savol — Yevropa sudi polshalik elektrikning shikoyatini qanoatlantiradimi yoki Holand foydasiga chiqarilgan qaror o‘z kuchida qoladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…