Hindistonda dahshatli fojia: Yuk mashinasi ziyoratchilarni bosib ketdi

·48·Dunyo
Hindistonda dahshatli fojia: Yuk mashinasi ziyoratchilarni bosib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Madxya-Pradesh shtatida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi, natijada 12 kishi halok bo‘ldi va 39 kishi jarohatlandi.
  • Gvaliyar shahri yaqinida, «Shitala Mata» ibodatxonasi yonida, sholi po‘stlog‘i bilan to‘liq yuklangan yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, politsiya to‘siqlarini buzib o‘tib, ziyoratchilar olomonini bosib ketgan.
  • Hodisa «Navratri» festivali vaqtida, 18 oktyabrga o‘tar kechasi, taxminan soat 01:30 larda sodir bo‘lgan.

Hindiston markazidagi Madxya-Pradesh shtatida og‘ir yuk mashinasi ibodatxona sari yo‘l olgan ziyoratchilar olomonini bosib ketishi oqibatida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. News On Air nashri bergan xabarga ko‘ra, fojia oqibatida kamida 12 nafar fuqaro halok bo‘lgan, yana 39 kishi og‘ir tan jarohatlari olgan.

Hodisa 18 oktyabr kuniga o‘tar kechasi, taxminan soat 01:30 larda Gvaliyar shahrida joylashgan mashhur «Shitala Mata» ibodatxonasi yaqinida sodir bo‘lgan.

Nishablikdagi nazoratsiz harakat va buzib o‘tilgan to‘siqlar

Mahalliy politsiya xizmati taqdim etgan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa quyidagicha rivojlangan:

  • Og‘ir yuk bilan nishablikka tushish: Sholi po‘stlog‘i (paddi) bilan to‘liq yuklangan katta yuk mashinasi Chxinor tomondan harakatlanib kelgan. Og‘ir yuk mashinalari uchun qatnov cheklangan tik va xavfli nishablik qismida haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan;

  • Politsiya to‘siqlarini buzib o‘tish: Tezlikni jilovlay olmagan yuk mashinasi diniy bayram munosabati bilan o‘rnatilgan politsiya nazorat punkti va xavfsizlik to‘siqlarini kuch bilan buzib o‘tib, pastlikka qarab qulab tushgan;

  • Ibodatxona devori va olomon: Mashina piyoda ketayotgan yuzlab ziyoratchilarni bosib o‘tib, «Shitala Mata» ibodatxonasining tashqi devori va kirish darvozasiga kelib urilgan.

Talofatlar va yaradorlarning ahvoli

Halokat joyida favqulodda qutqaruv ishlari amalga oshirildi:

  • 12 kishi qurbon bo‘ldi: Hodisa joyida kamida 12 nafar ziyoratchi vafot etgani rasman tasdiqlandi;

  • 39 nafar yarador: Jami 39 kishi tezkorlik bilan yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazildi. Shifokorlarning bildirishicha, ularning 5-6 nafari og‘ir sinishlar va jarohatlar bilan kritik ahvolda qolmoqda;

  • Jarohatlangan posbonlar: Postda xizmat vazifasini bajarayotgan ikki nafar politsiya zobiti ham turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan.

Surishtiruv va xavfsizlik masalalari

Hozirda shtat rasmiylari va huquq-tartibot idoralari tomonidan keng qamrovli tergov harakatlari olib borilmoqda:

  • Cheklangan hududga kirish sabablari: Mahalliy hokimiyat millionlab odamlarni jalb qiladigan milliy «Navratri» festivali vaqtida og‘ir yuk mashinasi qat’iy xavfsizlik ostidagi yopiq hududga qanday kirib qolganini o‘rganmoqda;

  • Ortiqcha yuk va texnik nosozlik: Guvohlarning ta’kidlashicha, yuk mashinasi me’yordan ancha ortiqcha yuklangan bo‘lgan. Hozirda transport vositasining tormoz tizimi va texnik holatini baholash uchun maxsus ekspertiza tayinlangan.

Madxya-Pradesh shtati rahbariyati qurbonlarning oilalariga hamdardlik bildirib, barcha jarohatlanganlarga davlat hisobidan bepul va shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilishini ta’minlamoqda.

HindistonMadhya PradeshGwaliorShitala Mata
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradiKeniyada ziyoratchilar bo‘lgan mikroavtobus halokatga uchradi3 oktabr 16:57Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiVengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradi17 avgust 09:5725 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladiIlon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi12 oktabr 10:45Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)24 sentabr 18:2023 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi22 sentabr 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda