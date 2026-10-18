Hindistonda dahshatli fojia: Yuk mashinasi ziyoratchilarni bosib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Madxya-Pradesh shtatida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi, natijada 12 kishi halok bo‘ldi va 39 kishi jarohatlandi.
- Gvaliyar shahri yaqinida, «Shitala Mata» ibodatxonasi yonida, sholi po‘stlog‘i bilan to‘liq yuklangan yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, politsiya to‘siqlarini buzib o‘tib, ziyoratchilar olomonini bosib ketgan.
- Hodisa «Navratri» festivali vaqtida, 18 oktyabrga o‘tar kechasi, taxminan soat 01:30 larda sodir bo‘lgan.
Hindiston markazidagi Madxya-Pradesh shtatida og‘ir yuk mashinasi ibodatxona sari yo‘l olgan ziyoratchilar olomonini bosib ketishi oqibatida dahshatli yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. News On Air nashri bergan xabarga ko‘ra, fojia oqibatida kamida 12 nafar fuqaro halok bo‘lgan, yana 39 kishi og‘ir tan jarohatlari olgan.
Hodisa 18 oktyabr kuniga o‘tar kechasi, taxminan soat 01:30 larda Gvaliyar shahrida joylashgan mashhur «Shitala Mata» ibodatxonasi yaqinida sodir bo‘lgan.
Nishablikdagi nazoratsiz harakat va buzib o‘tilgan to‘siqlar
Mahalliy politsiya xizmati taqdim etgan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa quyidagicha rivojlangan:
Og‘ir yuk bilan nishablikka tushish: Sholi po‘stlog‘i (paddi) bilan to‘liq yuklangan katta yuk mashinasi Chxinor tomondan harakatlanib kelgan. Og‘ir yuk mashinalari uchun qatnov cheklangan tik va xavfli nishablik qismida haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan;
Politsiya to‘siqlarini buzib o‘tish: Tezlikni jilovlay olmagan yuk mashinasi diniy bayram munosabati bilan o‘rnatilgan politsiya nazorat punkti va xavfsizlik to‘siqlarini kuch bilan buzib o‘tib, pastlikka qarab qulab tushgan;
Ibodatxona devori va olomon: Mashina piyoda ketayotgan yuzlab ziyoratchilarni bosib o‘tib, «Shitala Mata» ibodatxonasining tashqi devori va kirish darvozasiga kelib urilgan.
Talofatlar va yaradorlarning ahvoli
Halokat joyida favqulodda qutqaruv ishlari amalga oshirildi:
12 kishi qurbon bo‘ldi: Hodisa joyida kamida 12 nafar ziyoratchi vafot etgani rasman tasdiqlandi;
39 nafar yarador: Jami 39 kishi tezkorlik bilan yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazildi. Shifokorlarning bildirishicha, ularning 5-6 nafari og‘ir sinishlar va jarohatlar bilan kritik ahvolda qolmoqda;
Jarohatlangan posbonlar: Postda xizmat vazifasini bajarayotgan ikki nafar politsiya zobiti ham turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan.
Surishtiruv va xavfsizlik masalalari
Hozirda shtat rasmiylari va huquq-tartibot idoralari tomonidan keng qamrovli tergov harakatlari olib borilmoqda:
Cheklangan hududga kirish sabablari: Mahalliy hokimiyat millionlab odamlarni jalb qiladigan milliy «Navratri» festivali vaqtida og‘ir yuk mashinasi qat’iy xavfsizlik ostidagi yopiq hududga qanday kirib qolganini o‘rganmoqda;
Ortiqcha yuk va texnik nosozlik: Guvohlarning ta’kidlashicha, yuk mashinasi me’yordan ancha ortiqcha yuklangan bo‘lgan. Hozirda transport vositasining tormoz tizimi va texnik holatini baholash uchun maxsus ekspertiza tayinlangan.
Madxya-Pradesh shtati rahbariyati qurbonlarning oilalariga hamdardlik bildirib, barcha jarohatlanganlarga davlat hisobidan bepul va shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilishini ta’minlamoqda.
Izohlar 0
…