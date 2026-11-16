Hindistonda shirinlik deb tishlangan buyum portlab, erkakning hayotiga zomin bo‘ldi

1 daqiqa o'qish22
Hindistonda shirinlik deb tishlangan buyum portlab, erkakning hayotiga zomin bo‘ldi

Hindistonning Madxya-Pradesh shtati Dindori tumanida 35 yoshli erkak noodatiy va fojiali hodisa oqibatida halok bo‘ldi. Rajendra Barautiya og‘ziga solgan shirinlikka o‘xshash buyum portlab ketishi natijasida og‘ir tan jarohatlari oldi.

Voqea 10 noyabr kuni kechqurun sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, Barautiya o‘z uyining hovlisida o‘tirgan paytda rasgulla deb ataladigan mashhur hind shirinligiga o‘xshash narsani ko‘rib, uni tishlagan. Biroq buyum aslida portlovchi moslama bo‘lib, erkakning og‘zida portlagan.

Portlash oqibatida u jiddiy jarohatlangan. Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga yetkazilganiga qaramay, shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.

Hodisa yuzasidan politsiya tergov boshlagan. Huquq-tartibot idoralari portlovchi moslama bilan bog‘liq holda ikki kishini hibsga olgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu vosita odatda yovvoyi to‘ng‘izlarni ovlashda qo‘llanadigan portlovchi qurilma turiga kiradi.

Ayni paytda tergovchilar buyum qanday qilib shirinlik ko‘rinishida tayyorlangani va jabrlanuvchining qo‘liga qanday yetib borganini aniqlamoqda. Shuningdek, hodisa qasddan uyushtirilgan jinoyatmi yoki muvaffaqiyatsiz yakunlangan hazil natijasimi, degan savolga javob izlanmoqda. Voqeaning barcha tafsilotlari tergov davomida oydinlashishi kutilmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari