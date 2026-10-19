99 yoshda samolyot qanotida uchish: Britaniyalik momo Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi

·54·Dunyo
99 yoshda samolyot qanotida uchish: Britaniyalik momo Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 99 yoshli Xelga Daffi samolyot qanotida uchib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi.
  • U havoda uchayotgan samolyot qanotiga mahkamlangan holda parvoz qilib, mazkur xavfli aviatsiya tryukini bajargan eng keksa ayolga aylandi.
  • Daffi xonim avgust oyida 97 yoshli Betti Bromaj tomonidan o‘rnatilgan rekordni ikki yilga yangiladi.

Buyuk Britaniyada yashovchi 99 yoshli Xelga Daffi haqiqiy jasorat va mardlik namunasini ko‘rsatib, butun dunyoni lol qoldirdi. U havoda uchayotgan samolyot qanotiga mahkamlangan holda parvoz qilish — ekstremal «wing walking» tryukini muvaffaqiyatli amalga oshirdi va Ginnesning rekordlar kitobiga rasman o‘z nomini yozdirib qo‘ydi.

Ushbu hayratlanarli parvoz natijasida Daffi xonim sayyoramizda mazkur xavfli aviatsiya tryukini bajargan eng keksa ayol sifatida tarixga kirdi.

Osmondagi jasorat: Tryuk qanday amalga oshirildi?

Ekstremal parvoz tafsilotlari tomoshabinlarni hayratga solmay qo‘ymaydi:

  • Qanot ustidagi turish: Biplan rusumli yengil samolyotning yuqori qanotiga maxsus xavfsizlik kamarlari va moslamalari orqali bog‘langan Xelga Daffi parvoz davomida tik turgan holda havo oqimiga qarshi harakatlandi;

  • Sovuqqonlik va jasorat: Ulkan balandlik va kuchli shamolga qaramay, 99 yoshli ayol parvoz davomida o‘zini juda xotirjam tutdi va murakkab topshiriqni bexato bajarib yerga qo‘ndi;

  • Oila va tomoshabinlar hayajoni: Parvoz maydonida to‘plangan yaqinlari va tomoshabinlar keksa ayolning bu mardonavor qadamini olqishlar bilan kutib oldi.

Avgust oyidagi rekord yangilandi

Aviatsiya tarixidagi ushbu yo‘nalishda keksa insonlar o‘rtasidagi raqobat yaqinda yana bir bor yangilangan edi:

  • Betti Bromajning natijasi: Shu yilning avgust oyi boshida 97 yoshli yana bir britaniyalik ayol — Betti Bromaj xuddi shunday tryukni muvaffaqiyatli bajarib, rekord qayd etgan edi;

  • Daffidan yangi cho‘qqi: Xelga Daffi 99 yoshida mazkur ko‘rsatkichni naq ikki yilga yangilab, insonning irodasi, qiziqishi va shijoati uchun yosh chegarasi yo‘qligini yana bir karra isbotladi.

Ginnesning rekordlar kitobi komissiyasi parvoz qoidalarga to‘liq muvofiq amalga oshirilganini tasdiqladi va Daffi xonimga rasmiy rekordchilik sertifiqatini topshirdi.

Xelga DaffiGinnes rekordiwing walkingBritaniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdiMashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdi6 oktabr 09:31412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi24 sentabr 21:05Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldi31 iyul 18:55Antarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildiAntarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildi9 avgust 12:33Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?28 avgust 10:4396 yoshida Ginnes rekordiga kirgan fudbloger barchani hayratga soldi96 yoshida Ginnes rekordiga kirgan fudbloger barchani hayratga soldi22 iyul 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda