99 yoshda samolyot qanotida uchish: Britaniyalik momo Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 99 yoshli Xelga Daffi samolyot qanotida uchib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi.
- U havoda uchayotgan samolyot qanotiga mahkamlangan holda parvoz qilib, mazkur xavfli aviatsiya tryukini bajargan eng keksa ayolga aylandi.
- Daffi xonim avgust oyida 97 yoshli Betti Bromaj tomonidan o‘rnatilgan rekordni ikki yilga yangiladi.
Buyuk Britaniyada yashovchi 99 yoshli Xelga Daffi haqiqiy jasorat va mardlik namunasini ko‘rsatib, butun dunyoni lol qoldirdi. U havoda uchayotgan samolyot qanotiga mahkamlangan holda parvoz qilish — ekstremal «wing walking» tryukini muvaffaqiyatli amalga oshirdi va Ginnesning rekordlar kitobiga rasman o‘z nomini yozdirib qo‘ydi.
Ushbu hayratlanarli parvoz natijasida Daffi xonim sayyoramizda mazkur xavfli aviatsiya tryukini bajargan eng keksa ayol sifatida tarixga kirdi.
Osmondagi jasorat: Tryuk qanday amalga oshirildi?
Ekstremal parvoz tafsilotlari tomoshabinlarni hayratga solmay qo‘ymaydi:
Qanot ustidagi turish: Biplan rusumli yengil samolyotning yuqori qanotiga maxsus xavfsizlik kamarlari va moslamalari orqali bog‘langan Xelga Daffi parvoz davomida tik turgan holda havo oqimiga qarshi harakatlandi;
Sovuqqonlik va jasorat: Ulkan balandlik va kuchli shamolga qaramay, 99 yoshli ayol parvoz davomida o‘zini juda xotirjam tutdi va murakkab topshiriqni bexato bajarib yerga qo‘ndi;
Oila va tomoshabinlar hayajoni: Parvoz maydonida to‘plangan yaqinlari va tomoshabinlar keksa ayolning bu mardonavor qadamini olqishlar bilan kutib oldi.
Avgust oyidagi rekord yangilandi
Aviatsiya tarixidagi ushbu yo‘nalishda keksa insonlar o‘rtasidagi raqobat yaqinda yana bir bor yangilangan edi:
Betti Bromajning natijasi: Shu yilning avgust oyi boshida 97 yoshli yana bir britaniyalik ayol — Betti Bromaj xuddi shunday tryukni muvaffaqiyatli bajarib, rekord qayd etgan edi;
Daffidan yangi cho‘qqi: Xelga Daffi 99 yoshida mazkur ko‘rsatkichni naq ikki yilga yangilab, insonning irodasi, qiziqishi va shijoati uchun yosh chegarasi yo‘qligini yana bir karra isbotladi.
Ginnesning rekordlar kitobi komissiyasi parvoz qoidalarga to‘liq muvofiq amalga oshirilganini tasdiqladi va Daffi xonimga rasmiy rekordchilik sertifiqatini topshirdi.
Izohlar 0
…