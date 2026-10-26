Italiyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdi

·44·Dunyo
Italiyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pizalik talabalar jamoasi uzunligi 7 metr va qanotlari kengligi 20,04 metr bo‘lgan qog‘oz samolyotni havoga uchirib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi.
  • «Ikar» loyihasi doirasida yaratilgan 28,49 kilogrammlik ushbu samolyot 25 iyun kuni 59 metr masofani bosib o‘tib, 2013 yilda o‘rnatilgan avvalgi rekordni yangiladi.

Italiyaning Piza shahridagi talabalar jamoasi dunyodagi eng katta qog‘oz samolyotni yasab, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Oddiy qog‘ozdan samolyot yasash ko‘pchilik uchun oddiy mashg‘ulot bo‘lsa-da, bu galgi loyiha o‘zining ulkan o‘lchamlari va murakkab konstruksiyasi bilan ajralib turdi.

Faqat qog‘oz varaqlari va bir necha litr yelimdan tayyorlangan samolyotning uzunligi 7 metr, qanotlarining kengligi esa 20,04 metrni tashkil etadi. Uning og‘irligi 28,49 kilogramm, ya’ni qariyb 63 funtga teng.

Samolyotni uchirish uchun oylab tayyorgarlik ko‘rilgan

Ginnes rekordi rasman tan olinishi uchun samolyot nafaqat ulkan bo‘lishi, balki muayyan talablarga ham javob berishi kerak edi. Uni bitta odam uchirishi va samolyot havoda kamida 15 metr masofani bosib o‘tishi shart bo‘lgan.

Bu vazifa kutilganidan ancha murakkab chiqdi. «Ikar» loyihasi ustida ishlagan jamoa samolyotning barqarorligi, mustahkamligi, og‘irligi va aerodinamik xususiyatlarini hisobga olib, bir necha oy davomida sinovlar o‘tkazdi.

Mos konstruksiyani ishlab chiqish jarayonida jami taxminan 300 kilogramm qog‘oz va 60 kilogramm yelim ishlatildi. Talabalar samolyotni ortiqcha og‘irlashtirmasdan mustahkamligini oshirish uchun asalari uyasi shaklidagi konstruksiyani tanlashdi. Bunday tuzilish samolyotning mustahkamligini ta’minlashga yordam berdi.

25 iyun kuni Bolonyadagi BolognaFiere ko‘rgazma majmuasida jamoa a’zolaridan biri ulkan qog‘oz samolyotni havoga uchirdi. Samolyot 59 metr, ya’ni qariyb 193,6 fut masofani bosib o‘tib, yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Katta angarda odamlar ko‘z o‘ngida oq rangli ulkan qog‘oz samolyot uchmoqda.

Avvalgi rekord 2013 yilda o‘rnatilgan edi

Qog‘oz samolyotlar bo‘yicha avvalgi rekord 2013 yildan beri saqlanib kelayotgandi. O‘shanda Germaniyadagi Braunshveyg texnika universiteti jamoasi uzunligi 5 metr, og‘irligi 24 kilogramm va qanotlari kengligi 18 metr bo‘lgan qog‘oz samolyotni muvaffaqiyatli uchirgan. U havoda taxminan 18 metr masofani bosib o‘tgan edi.

Italiyalik talabalarning yangi natijasi esa avvalgi rekorddan ancha yuqori bo‘ldi. Ular samolyotning o‘lchamlarini kattalashtirish bilan birga, uning havoda barqaror uchishini ham ta’minlashga muvaffaq bo‘lishdi.

Qizig‘i, bu voqeadan atigi bir oy oldin xitoylik talabalar jamoasi masofadan boshqariladigan eng katta qog‘oz samolyot bo‘yicha yangi rekord o‘rnatgan edi. Bu esa oddiy qog‘ozdan yasalgan samolyotlar ham muhandislik mahorati va puxta hisob-kitoblar orqali yirik loyihaga aylanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Ginnes rekordlar kitobiIkar loyihasiPiza universitetiBolognaFiere
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!Kecha 13:06Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11 sentabr 17:42Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?11 avgust 09:49Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdi8 avgust 05:3731 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi4 iyun 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi