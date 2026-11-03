11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meksika poytaxti Mexiko shahrida Marhumlar kuni munosabati bilan o‘rnatilgan 33,4 metrli Katrina haykali Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.
- Og‘irligi 100 tonnadan ortiq bo‘lgan ushbu inshootni yaratish ustida 140 nafarga yaqin usta, dizayner va quruvchi mehnat qildi.
- 11 qavatli bino balandligidagi mazkur san’at asari milliy liboslar va rang-barang gullar bilan bezatilib, shahar markazida o‘ziga xos ko‘rinish kasb etdi.
Meksika poytaxti Mexiko shahrining markaziy maydonida an’anaviy Marhumlar kuni (Día de los Muertos) munosabati bilan hayratlanarli darajada ulkan Katrina haykali qad rostladi. Balandligi naqd 11 qavatli binoga teng bo‘lgan mazkur inshoot rasman Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.
Balandligi 33,4 metrni, og‘irligi esa 100 tonnadan ziyodni tashkil etgan ushbu betakror san’at asari millionlab sayyohlar va mahalliy aholining diqqat markaziga aylandi.
Hayratlanarli raqamlar va murakkab muhandislik mehnati
Mazkur loyihani amalga oshirish mahalliy hunarmandlar va muhandislardan ulkan kuch talab etdi:
140 ga yaqin ustaning mehnati: Milliy libosdagi mashhur Katrina skeletini yaratish va uni montaj qilish jarayonida 140 nafarga yaqin mohir usta, dizayner va quruvchi uzluksiz ish olib bordi;
Parametrlar: Balandligi 33,4 metr, umumiy vazni 100 tonnadan ortiq;
Rango-rang milliy bezaklar: Ulkan skelet an’anaviy siyohrang ko‘ylak hamda boshiga rang-barang gullardan yasalgan chambar bilan bezatilgan bo‘lib, Meksika milliy ramzlarini o‘zida to‘liq aks ettirgan;
Kechki go‘zallik: Qorong‘i tushishi bilan tarixiy ibodatxonalar va Mexiko markazi fonida haykal maxsus yoritgichlar bilan nurlantirilib, shahar bo‘ylab ulug‘vor ko‘rinish hosil qilmoqda.
Marhumlar kuni: Kulgi va xotira uyg‘unlashgan milliy bayram
Meksikada har yili 1–2 noyabr kunlari nishonlanadigan Marhumlar kuni dunyodagi eng qadimiy va o‘ziga xos an’analardan biridir:
Yaqinlarni xotirlash falsafasi: Bu kunlarda aholi motam tutish o‘rniga olamdan o‘tgan ajdodlari va yaqinlarini mehr, tabassum hamda yorqin bayram dasturxonlari bilan yodga oladi;
Katrina ramzi: Ko‘chalardagi yuzga chiziladigan rang-barang bosh suyaklari (kalavera) va nafis kiyingan Katrina obrazi o‘limdan qo‘rqmaslik, balki hayotni qadrlash va marhumlarni shodonlik bilan xotirlash ramzi sanaladi.
Ginnes rekordini qayd etgan ulkan Katrina nafaqat milliy xotira marosimining cho‘qqisiga, balki Meksikaning boy madaniy merosi butun dunyoga namoyish etilgan global voqeaga aylandi.
Izohlar 0
…