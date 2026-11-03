11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi

·55·Dunyo
11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Meksika poytaxti Mexiko shahrida Marhumlar kuni munosabati bilan o‘rnatilgan 33,4 metrli Katrina haykali Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.
  • Og‘irligi 100 tonnadan ortiq bo‘lgan ushbu inshootni yaratish ustida 140 nafarga yaqin usta, dizayner va quruvchi mehnat qildi.
  • 11 qavatli bino balandligidagi mazkur san’at asari milliy liboslar va rang-barang gullar bilan bezatilib, shahar markazida o‘ziga xos ko‘rinish kasb etdi.

Meksika poytaxti Mexiko shahrining markaziy maydonida an’anaviy Marhumlar kuni (Día de los Muertos) munosabati bilan hayratlanarli darajada ulkan Katrina haykali qad rostladi. Balandligi naqd 11 qavatli binoga teng bo‘lgan mazkur inshoot rasman Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.

Balandligi 33,4 metrni, og‘irligi esa 100 tonnadan ziyodni tashkil etgan ushbu betakror san’at asari millionlab sayyohlar va mahalliy aholining diqqat markaziga aylandi.

Hayratlanarli raqamlar va murakkab muhandislik mehnati

Mazkur loyihani amalga oshirish mahalliy hunarmandlar va muhandislardan ulkan kuch talab etdi:

  • 140 ga yaqin ustaning mehnati: Milliy libosdagi mashhur Katrina skeletini yaratish va uni montaj qilish jarayonida 140 nafarga yaqin mohir usta, dizayner va quruvchi uzluksiz ish olib bordi;

  • Parametrlar: Balandligi 33,4 metr, umumiy vazni 100 tonnadan ortiq;

  • Rango-rang milliy bezaklar: Ulkan skelet an’anaviy siyohrang ko‘ylak hamda boshiga rang-barang gullardan yasalgan chambar bilan bezatilgan bo‘lib, Meksika milliy ramzlarini o‘zida to‘liq aks ettirgan;

  • Kechki go‘zallik: Qorong‘i tushishi bilan tarixiy ibodatxonalar va Mexiko markazi fonida haykal maxsus yoritgichlar bilan nurlantirilib, shahar bo‘ylab ulug‘vor ko‘rinish hosil qilmoqda.

Marhumlar kuni: Kulgi va xotira uyg‘unlashgan milliy bayram

Meksikada har yili 1–2 noyabr kunlari nishonlanadigan Marhumlar kuni dunyodagi eng qadimiy va o‘ziga xos an’analardan biridir:

  • Yaqinlarni xotirlash falsafasi: Bu kunlarda aholi motam tutish o‘rniga olamdan o‘tgan ajdodlari va yaqinlarini mehr, tabassum hamda yorqin bayram dasturxonlari bilan yodga oladi;

  • Katrina ramzi: Ko‘chalardagi yuzga chiziladigan rang-barang bosh suyaklari (kalavera) va nafis kiyingan Katrina obrazi o‘limdan qo‘rqmaslik, balki hayotni qadrlash va marhumlarni shodonlik bilan xotirlash ramzi sanaladi.

Ginnes rekordini qayd etgan ulkan Katrina nafaqat milliy xotira marosimining cho‘qqisiga, balki Meksikaning boy madaniy merosi butun dunyoga namoyish etilgan global voqeaga aylandi.

MexikoMarhumlar kuniKatrinaGinnes rekordlar kitobi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdiItaliyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdi26 oktabr 23:44Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!26 oktabr 13:06Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11 sentabr 17:42Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31To‘yiga tayyorlangan ayol yog‘ olish operatsiyasidan so‘ng vafot etdiTo‘yiga tayyorlangan ayol yog‘ olish operatsiyasidan so‘ng vafot etdi28 sentabr 07:17250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?11 avgust 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda