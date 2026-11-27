20 yil soqol o‘stirib Ginnes rekordga kirgan eng yosh ayol uni olib tashlashga qaror qildi
Ginnesning rekordlar kitobiga to‘liq soqolga ega eng yosh ayol sifatida kiritilgan britaniyalik 35 yoshli Xarnaam Kaur 20 yildan beri o‘stirib kelayotgan soqolini olishga qaror qildi. U bu haqdagi xabarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e’lon qilgan videosi orqali muxlislariga ma’lum qildi.
Kaurning aytishicha, bunday qarorga kelish uning uchun oson bo‘lmagan va turli hissiyotlarni boshdan kechirgan. Shunga qaramay, u hayotidagi yangi bosqichni boshlashni intiqlik bilan kutmoqda.
Ayol tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish qarori boshqalarning fikri yoki jamiyat kutganlari bilan bog‘liq emasligini alohida ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu faqat o‘z xohishi va shaxsiy tanloviga asoslangan qaror.
Shuningdek, Xarnaam soqolini olib tashlaganidan keyingi ko‘rinishini qachon ommaga namoyish etishini hozircha aytmagan. U buning uchun o‘zini ruhan to‘liq tayyor his qilishi kerakligini bildirgan.
Ma’lum bo‘lishicha, Xarnaam Kaurda o‘smirlik davrida polikistik tuxumdonlar sindromi (PCOS) sababli yuzida tuklar o‘sishi boshlangan. U uzoq yillar davomida o‘ziga xos tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq qiyinchiliklarni yengib, o‘zini qanday bo‘lsa, shunday qabul qilishni o‘rgangan.
2016 yilda, 24 yoshida uning rekordi Ginnesning rekordlar kitobida rasman qayd etilgan. Endilikda esa u qariyb yigirma yillik soqoli bilan xayrlashib, hayotida yangi sahifa ochmoqchi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…