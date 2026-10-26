Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!

·81·Dunyo
Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyalik Rumaysa Gelgi 2 metr 15 santimetr bo‘yi bilan dunyodagi eng baland bo‘yli ayol sifatida tan olinib, so‘nggi 12 yil ichida Ginnes rekordlar kitobiga sakkiz marta kiritildi.
  • Uiver sindromi bilan og‘rigan 1997 yilda tug‘ilgan bu ayol, rekordlaridan kam uchraydigan kasalliklar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish uchun foydalanmoqda.

Turkiyaning Karabuk viloyati Safranbolu tumanida yashovchi Rumaysa Gelgi dunyodagi eng baland bo‘yli ayol sifatida tanilgan. Uning bo‘yi 2 metr 15 santimetrni tashkil etadi. U so‘nggi 12 yil davomida Ginnesning rekordlar kitobiga sakkiz marta kiritilgan. Gelgi o‘z yutuqlaridan kam uchraydigan kasalliklar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish uchun ham foydalanmoqda.

1997 yilda tug‘ilgan Rumaysa Gelgiga hayotining ilk davridayoq kam uchraydigan genetik kasallik — Uiver sindromi tashxisi qo‘yilgan. Ushbu sindrom suyaklarning tezroq o‘sishiga sabab bo‘lishi mumkin. Gelgi bolaligidan turli sog‘liq muammolariga duch kelgan va uzoq yillar davomida tibbiy muolajalar hamda fizioterapiya olgan.

2014 yilda, 17 yoshida, uning bo‘yi 213,6 santimetr ekani qayd etilib, u dunyodagi eng baland bo‘yli o‘smir qiz deb topilgan. 2021 yilda esa o‘lchovlar Gelgining bo‘yi 215,16 santimetrga yetganini tasdiqlagan va u dunyodagi eng baland bo‘yli ayol sifatida rekord o‘rnatgan.

Shundan so‘ng Gelgi boshqa yo‘nalishlarda ham Ginnes rekordlariga erishdi. U dunyodagi eng katta kaftlar, eng keng qo‘l qulochi va eng uzun orqa umurtqa pog‘onasiga ega ayol sifatida qayd etildi. 2024 yilda esa uning rekordlari qatoriga tug‘ilgandagi eng uzun chaqaloq bo‘lgani va eng uzun quloqlarga egaligi bilan bog‘liq yana ikkita natija qo‘shildi.

Dasturiy ta’minot ishlab chiquvchisi bo‘lib ishlaydigan Gelgi xalqaro tadbirlarda qatnashib, o‘z hayoti va sog‘lig‘i bilan bog‘liq tajribalari haqida so‘zlab beradi. Uning hayoti haqida Ginnesning rekordlar kitobi tomonidan “Rumaysa: Baland qad bilan” nomli hujjatli film ham tayyorlangan.

Gelgi uchun rekordlar shunchaki jismoniy ko‘rsatkichlar emas. U o‘z tajribasi orqali insonlar o‘rtasidagi farqlarni qabul qilish, kam uchraydigan kasalliklar haqida xabardorlikni oshirish va bunday holatlar bilan yashayotgan insonlarni qo‘llab-quvvatlashga intiladi.

Rumaysa GelgiGinnes rekordlar kitobiUiver sindromi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11 sentabr 17:42Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?11 avgust 09:49Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdi8 avgust 05:3731 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordi4 iyun 16:02Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiHindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdi4 iyun 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi