Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyalik Rumaysa Gelgi 2 metr 15 santimetr bo‘yi bilan dunyodagi eng baland bo‘yli ayol sifatida tan olinib, so‘nggi 12 yil ichida Ginnes rekordlar kitobiga sakkiz marta kiritildi.
- Uiver sindromi bilan og‘rigan 1997 yilda tug‘ilgan bu ayol, rekordlaridan kam uchraydigan kasalliklar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish uchun foydalanmoqda.
Turkiyaning Karabuk viloyati Safranbolu tumanida yashovchi Rumaysa Gelgi dunyodagi eng baland bo‘yli ayol sifatida tanilgan. Uning bo‘yi 2 metr 15 santimetrni tashkil etadi. U so‘nggi 12 yil davomida Ginnesning rekordlar kitobiga sakkiz marta kiritilgan. Gelgi o‘z yutuqlaridan kam uchraydigan kasalliklar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish uchun ham foydalanmoqda.
1997 yilda tug‘ilgan Rumaysa Gelgiga hayotining ilk davridayoq kam uchraydigan genetik kasallik — Uiver sindromi tashxisi qo‘yilgan. Ushbu sindrom suyaklarning tezroq o‘sishiga sabab bo‘lishi mumkin. Gelgi bolaligidan turli sog‘liq muammolariga duch kelgan va uzoq yillar davomida tibbiy muolajalar hamda fizioterapiya olgan.
2014 yilda, 17 yoshida, uning bo‘yi 213,6 santimetr ekani qayd etilib, u dunyodagi eng baland bo‘yli o‘smir qiz deb topilgan. 2021 yilda esa o‘lchovlar Gelgining bo‘yi 215,16 santimetrga yetganini tasdiqlagan va u dunyodagi eng baland bo‘yli ayol sifatida rekord o‘rnatgan.
Shundan so‘ng Gelgi boshqa yo‘nalishlarda ham Ginnes rekordlariga erishdi. U dunyodagi eng katta kaftlar, eng keng qo‘l qulochi va eng uzun orqa umurtqa pog‘onasiga ega ayol sifatida qayd etildi. 2024 yilda esa uning rekordlari qatoriga tug‘ilgandagi eng uzun chaqaloq bo‘lgani va eng uzun quloqlarga egaligi bilan bog‘liq yana ikkita natija qo‘shildi.
Dasturiy ta’minot ishlab chiquvchisi bo‘lib ishlaydigan Gelgi xalqaro tadbirlarda qatnashib, o‘z hayoti va sog‘lig‘i bilan bog‘liq tajribalari haqida so‘zlab beradi. Uning hayoti haqida Ginnesning rekordlar kitobi tomonidan “Rumaysa: Baland qad bilan” nomli hujjatli film ham tayyorlangan.
Gelgi uchun rekordlar shunchaki jismoniy ko‘rsatkichlar emas. U o‘z tajribasi orqali insonlar o‘rtasidagi farqlarni qabul qilish, kam uchraydigan kasalliklar haqida xabardorlikni oshirish va bunday holatlar bilan yashayotgan insonlarni qo‘llab-quvvatlashga intiladi.
Izohlar 0
…