Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi

·100·Jamiyat
Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi

Qo‘qon shahridagi to‘ylardan birida kuyovning tortidan olingan bir bo‘lak oddiy tort 4000 dollarga sotilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Eng qizig‘i, tortni aynan kuyovning o‘rtoqlari o‘zaro "auksion" orqali sotib olishgan.

Videoda boshlovchi tortning bir bo‘lagini ko‘tarib, uni auksionga qo‘yadi. Shundan so‘ng kuyovning o‘rtoqlari ketma-ket narx taklif qila boshlaydi.

Avval 2450 dollar, keyin 2500 va 3000 dollar taklif qilinadi. Yakunda esa narx 4000 dollargacha ko‘tariladi.

Shu tariqa oddiy tort bo‘lagi to‘yda eng qimmat "sovrin"lardan biriga aylanadi.

Videodagi noodatiy savdo ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lgan. Ayrimlar buni to‘yga xos hazil va do‘stlar o‘rtasidagi ko‘ngilochar an’ana sifatida qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar oddiy bir bo‘lak tort uchun bunday katta summa taklif qilinganiga hayron qolgan.

Qo‘qonkuyovtort auksioni4000 dollar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...11 sentabr 11:03«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi3 avgust 22:16Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...24 iyul 00:39Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiQarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandi20 iyul 15:51Qo‘qonda 20 yoshli yigit tanishini pichoqlab o‘ldirdi: sud hukmi chiqdiQo‘qonda 20 yoshli yigit tanishini pichoqlab o‘ldirdi: sud hukmi chiqdi6 iyul 23:56Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiJaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdi4 iyun 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)