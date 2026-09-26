Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi
Qo‘qon shahridagi to‘ylardan birida kuyovning tortidan olingan bir bo‘lak oddiy tort 4000 dollarga sotilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Eng qizig‘i, tortni aynan kuyovning o‘rtoqlari o‘zaro "auksion" orqali sotib olishgan.
Videoda boshlovchi tortning bir bo‘lagini ko‘tarib, uni auksionga qo‘yadi. Shundan so‘ng kuyovning o‘rtoqlari ketma-ket narx taklif qila boshlaydi.
Avval 2450 dollar, keyin 2500 va 3000 dollar taklif qilinadi. Yakunda esa narx 4000 dollargacha ko‘tariladi.
Shu tariqa oddiy tort bo‘lagi to‘yda eng qimmat "sovrin"lardan biriga aylanadi.
Videodagi noodatiy savdo ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lgan. Ayrimlar buni to‘yga xos hazil va do‘stlar o‘rtasidagi ko‘ngilochar an’ana sifatida qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar oddiy bir bo‘lak tort uchun bunday katta summa taklif qilinganiga hayron qolgan.
Izohlar 0
…