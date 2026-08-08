GeForce RTX 5090 taqchilligi: videokartalar qanday majburiy paketlarda sotilmoqda

·61·Texno
GeForce RTX 5090 taqchilligi: videokartalar qanday majburiy paketlarda sotilmoqda
Qisqacha

Tayvandagi ayrim chakana savdo do'konlari GeForce RTX 5090 videokartalarini alohida sotishni to'xtatib, ularni boshqa butlovchi qismlar bilan majburiy to'plamlarda taklif qilmoqda. Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G uchun xaridorlar sakkizta Gigabyte ona platasi va 1000 W quvvat blokini ham olib, jami taxminan 7480 dollar to'lashi kerak.

Jahon bozorida flagman toifasidagi qurilmalarga boʻlgan keskin taqchillik oʻta gʻaroyib va hatto absurd vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tayvanning ayrim chakana savdo doʻkonlari eng qudratli grafik chiplarni alohida sotishni butunlay toʻxtatib, ularni faqatgina boshqa butlovchi qismlar bilan ulkan toʻplamlar tarkibida taklif qilishni boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bozordagi bu kabi holatlar xaridorlarni qiyin ahvolga solib qoʻymoqda, chunki eng soʻnggi avlod flagmanini qoʻlga kiritish uchun ular oʻzlariga mutlaqo kerak boʻlmagan turli xil ehtiyot qismlarni ham qoʻshib sotib olishga majbur boʻlmoqda. Bunday sunʼiy taqchillik va shartlar texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida jiddiy eʼtirozlarga sabab boʻlmoqda.

Eng absurd va qimmat toʻplamlar

Eng hayratlanarli holatlardan biri Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G modeli atrofida yuzaga keldi. Mazkur videokartani xarid qilishni istaganlar bitta qurilma uchun darhol sakkizta Gigabyte ona platasi va quvvati 1000 W boʻlgan bitta quvvat blokini ham qoʻshib olishga majbur qilinmoqda.

Ushbu toʻplamdagi ona platalar turlicha boʻlib, ularning ikkitasi B860M chipsetida, bittasi X870E va naq beshtasi B850 chipsetiga ega modellardir. Butun boshli ushbu toʻplam uchun sotuvchilar taxminan 7480 dollar talab qilmoqda. Hisob-kitoblarga koʻra, sakkizta ona plata va quvvat blokining oʻrtacha bozordagi umumiy qiymati 1600 dollarni tashkil etadi, natijada videokartaning oʻziga 6000 dollar narx qoʻyilgan.

Boshqa ishlab chiqaruvchilar siyosati

Bozordagi vaziyat faqat bitta brend bilan cheklanib qolmagani maʼlum boʻldi. MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modelini xarid qilish istagidagilar uchun ham maxsus toʻplamlar tayyorlangan boʻlib, ularga uchta MSI MPG X870E Carbon, ikkita B650M Gaming Plus ona platalari hamda yuqori unumdorlikdagi AMD Ryzen 9 9950X3D protsessori qoʻshib berilmoqda. Bunday toʻplamning umumiy qiymati esa 8500 dollarga baholanmoqda.

Alohida taʼkidlash joizki, ayrim holatlarda sotuvchilar faqat ona platalar bilan cheklanib qolmayapti. Masalan, Asus ProArt RTX 5090 OC modeli xaridorlarga bir nechta qoʻshimcha videokartalar bilan birga taklif etilyapti:

  • Asus tomonidan ishlab chiqarilgan toʻrtta Radeon RX 9060 XT videokartasi bilan birgalikdagi toʻplam narxi 7720 dollarni tashkil qiladi
  • Tashqi Thunderbolt 5 interfeysiga ega Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX, bitta X870E Aorus Master, uchta B850M Force va ikkita GeForce RTX 5060 kiruvchi toʻplam esa 8280 dollarga baholangan
Odatda butun boshli majmuani yoki “temir” jamlanmasini xarid qilish arzonroq tushishi kerak boʻlsa-da, bu galgi holatda xaridorlar ortiqcha va keraksiz jihozlar uchun ham qoʻshimcha haq toʻlashga majbur boʻlmoqda. Bu esa RTX 5090 atrofidagi sunʼiy taqchillik va narx-navo siyosati yanada keskinlashganidan dalolat beradi.

GeForce RTX 5090NVIDIAVideokartalarTexnologiyaTayvan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi