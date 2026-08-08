GeForce RTX 5090 taqchilligi: videokartalar qanday majburiy paketlarda sotilmoqda
Tayvandagi ayrim chakana savdo do'konlari GeForce RTX 5090 videokartalarini alohida sotishni to'xtatib, ularni boshqa butlovchi qismlar bilan majburiy to'plamlarda taklif qilmoqda. Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G uchun xaridorlar sakkizta Gigabyte ona platasi va 1000 W quvvat blokini ham olib, jami taxminan 7480 dollar to'lashi kerak.
Jahon bozorida flagman toifasidagi qurilmalarga boʻlgan keskin taqchillik oʻta gʻaroyib va hatto absurd vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tayvanning ayrim chakana savdo doʻkonlari eng qudratli grafik chiplarni alohida sotishni butunlay toʻxtatib, ularni faqatgina boshqa butlovchi qismlar bilan ulkan toʻplamlar tarkibida taklif qilishni boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bozordagi bu kabi holatlar xaridorlarni qiyin ahvolga solib qoʻymoqda, chunki eng soʻnggi avlod flagmanini qoʻlga kiritish uchun ular oʻzlariga mutlaqo kerak boʻlmagan turli xil ehtiyot qismlarni ham qoʻshib sotib olishga majbur boʻlmoqda. Bunday sunʼiy taqchillik va shartlar texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida jiddiy eʼtirozlarga sabab boʻlmoqda.
Eng absurd va qimmat toʻplamlarEng hayratlanarli holatlardan biri Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G modeli atrofida yuzaga keldi. Mazkur videokartani xarid qilishni istaganlar bitta qurilma uchun darhol sakkizta Gigabyte ona platasi va quvvati 1000 W boʻlgan bitta quvvat blokini ham qoʻshib olishga majbur qilinmoqda.
Ushbu toʻplamdagi ona platalar turlicha boʻlib, ularning ikkitasi B860M chipsetida, bittasi X870E va naq beshtasi B850 chipsetiga ega modellardir. Butun boshli ushbu toʻplam uchun sotuvchilar taxminan 7480 dollar talab qilmoqda. Hisob-kitoblarga koʻra, sakkizta ona plata va quvvat blokining oʻrtacha bozordagi umumiy qiymati 1600 dollarni tashkil etadi, natijada videokartaning oʻziga 6000 dollar narx qoʻyilgan.
Boshqa ishlab chiqaruvchilar siyosatiBozordagi vaziyat faqat bitta brend bilan cheklanib qolmagani maʼlum boʻldi. MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modelini xarid qilish istagidagilar uchun ham maxsus toʻplamlar tayyorlangan boʻlib, ularga uchta MSI MPG X870E Carbon, ikkita B650M Gaming Plus ona platalari hamda yuqori unumdorlikdagi AMD Ryzen 9 9950X3D protsessori qoʻshib berilmoqda. Bunday toʻplamning umumiy qiymati esa 8500 dollarga baholanmoqda.
Alohida taʼkidlash joizki, ayrim holatlarda sotuvchilar faqat ona platalar bilan cheklanib qolmayapti. Masalan, Asus ProArt RTX 5090 OC modeli xaridorlarga bir nechta qoʻshimcha videokartalar bilan birga taklif etilyapti:
- Asus tomonidan ishlab chiqarilgan toʻrtta Radeon RX 9060 XT videokartasi bilan birgalikdagi toʻplam narxi 7720 dollarni tashkil qiladi
- Tashqi Thunderbolt 5 interfeysiga ega Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX, bitta X870E Aorus Master, uchta B850M Force va ikkita GeForce RTX 5060 kiruvchi toʻplam esa 8280 dollarga baholangan
…