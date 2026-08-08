Zotac kompaniyasi foydalanuvchiga GeForce RTX 5090 videokartasini sovgʻa qildi
Zotac kompaniyasi bir yil davomida muammoli GeForce RTX 4090 videokartasini ishlatgan va uni kafolat bo'yicha to'rt marta servis markaziga yuborgan mijozga qo'shimcha to'lovsiz GeForce RTX 5090 modelini berdi. Mijozning qurilmasida «o'limning ko'k ekrani» (BSOD), qotib qolish va tasvir artefaktlari kuzatilgan. GeForce RTX 5090 uchun Zotac atigi 30 kunlik kafolat belgilagan, biroq kompaniya bu qarorga izoh bermagan.
Texnologiyalar olamida kamdan kam uchraydigan va foydalanuvchini xursand qilgan qiziqarli holat yuz berdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Zotac kompaniyasi oʻz mijoziga muammoli GeForce RTX 5090 flagman videokartasini mutlaqo bepul taqdim etdi, holbuki xaridor aslida avvalgi avlodga mansub boshqa modelni kafolat boʻyicha taʼmirlatish uchun topshirgan edi. Bunday saxovat yirik texnik brendlar tomonidan har doim ham qoʻllanavermaydi va u uzoq davom etgan muammolar ortidan yuzaga keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit platformasida Prudent_Echidna1254 nikli foydalanuvchi oʻzining boshidan kechirgan voqeasi bilan boʻlishdi. Unga koʻra, xaridor bir yil davomida GeForce RTX 4090 videokartasining ishlashidan qiynalgan. Ushbu qimmatbaho uskuna muntazam ravishda tizimda «oʻlimning koʻk ekrani» (BSOD) paydo boʻlishiga, kompyuterning toʻsatdan qotib qolishiga hamda tasvirda artefaktlar chiqishiga sabab boʻlgan.
Toʻrt martalik urinish va kafolat muddatiMuammoni bartaraf etish maqsadida foydalanuvchi oʻz qurilmasini kafolat shartlariga asosan toʻrt marta servis markaziga yuborishga majbur boʻlgan. Oxirgi murojaat esa uch yillik kafolat muddati tugashiga taxminan bir oy qolganda amalga oshirilgan. Foydalanuvchi navbatdagi taʼmirlash ham hech qanday natija bermasligidan va kafolat muddati tugagandan soʻng nosozlik yana boshlanishidan jiddiy xavotir bildirgan.
Taxminan oʻttiz kundan soʻng u Zotac kompaniyasining Amerika boʻlinmasi bilan bogʻlanib, taʼmirlash jarayonining holati bilan qiziqqan. Mijozning doimiy murojaatlaridan charchagan yoki vaziyatni adolatli hal qilishga qaror qilgan kompaniya vakillari cheksiz taʼmirlash siklini toʻxtatishga qaror qilishdi va kutilmagan taklifni bildirishdi.
Yangi avlod flagmani va uning shartlariNatijada foydalanuvchi eski RTX 4090 modelining taʼmirlangan nusxasini emas, balki hech qanday qoʻshimcha toʻlovlarsiz Nvidia kompaniyasining eng soʻnggi va dolzarb flagmani boʻlgan GeForce RTX 5090 videokartasini qoʻlga kiritdi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ishlab chiqaruvchilar takroriy taʼmirlash muammoni bartaraf etmagan hollarda baʼzida shunday qadamlar tashlaydi, biroq bu standart amaliyot hisoblanmaydi.
Shunga qaramay, mazkur vaziyatda kichik bir muhim nuqta bor. Zotac yangi taqdim etilgan GeForce RTX 5090 videokartasiga atigi 30 kunlik kafolat muddatini belgilagan. Kompaniya nima uchun kafolat muddati bunchalik qisqa qilib belgilanganiga hech qanday izoh bermagan. Reddit foydalanuvchilari bu holatni turlicha baholashdi: ayrimlar qoʻllab-quvvatlash xizmatining saxiyligini maqtagan boʻlsa, boshqalar mijoz toʻrt marta ovora boʻlganiga eʼtibor qaratdi.
…