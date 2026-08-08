Zotac kompaniyasi foydalanuvchiga GeForce RTX 5090 videokartasini sovgʻa qildi

·54·Texno
Zotac kompaniyasi foydalanuvchiga GeForce RTX 5090 videokartasini sovgʻa qildi
Qisqacha

Zotac kompaniyasi bir yil davomida muammoli GeForce RTX 4090 videokartasini ishlatgan va uni kafolat bo'yicha to'rt marta servis markaziga yuborgan mijozga qo'shimcha to'lovsiz GeForce RTX 5090 modelini berdi. Mijozning qurilmasida «o'limning ko'k ekrani» (BSOD), qotib qolish va tasvir artefaktlari kuzatilgan. GeForce RTX 5090 uchun Zotac atigi 30 kunlik kafolat belgilagan, biroq kompaniya bu qarorga izoh bermagan.

Texnologiyalar olamida kamdan kam uchraydigan va foydalanuvchini xursand qilgan qiziqarli holat yuz berdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Zotac kompaniyasi oʻz mijoziga muammoli GeForce RTX 5090 flagman videokartasini mutlaqo bepul taqdim etdi, holbuki xaridor aslida avvalgi avlodga mansub boshqa modelni kafolat boʻyicha taʼmirlatish uchun topshirgan edi. Bunday saxovat yirik texnik brendlar tomonidan har doim ham qoʻllanavermaydi va u uzoq davom etgan muammolar ortidan yuzaga keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit platformasida Prudent_Echidna1254 nikli foydalanuvchi oʻzining boshidan kechirgan voqeasi bilan boʻlishdi. Unga koʻra, xaridor bir yil davomida GeForce RTX 4090 videokartasining ishlashidan qiynalgan. Ushbu qimmatbaho uskuna muntazam ravishda tizimda «oʻlimning koʻk ekrani» (BSOD) paydo boʻlishiga, kompyuterning toʻsatdan qotib qolishiga hamda tasvirda artefaktlar chiqishiga sabab boʻlgan.

Toʻrt martalik urinish va kafolat muddati

Muammoni bartaraf etish maqsadida foydalanuvchi oʻz qurilmasini kafolat shartlariga asosan toʻrt marta servis markaziga yuborishga majbur boʻlgan. Oxirgi murojaat esa uch yillik kafolat muddati tugashiga taxminan bir oy qolganda amalga oshirilgan. Foydalanuvchi navbatdagi taʼmirlash ham hech qanday natija bermasligidan va kafolat muddati tugagandan soʻng nosozlik yana boshlanishidan jiddiy xavotir bildirgan.

Taxminan oʻttiz kundan soʻng u Zotac kompaniyasining Amerika boʻlinmasi bilan bogʻlanib, taʼmirlash jarayonining holati bilan qiziqqan. Mijozning doimiy murojaatlaridan charchagan yoki vaziyatni adolatli hal qilishga qaror qilgan kompaniya vakillari cheksiz taʼmirlash siklini toʻxtatishga qaror qilishdi va kutilmagan taklifni bildirishdi.

Yangi avlod flagmani va uning shartlari

Natijada foydalanuvchi eski RTX 4090 modelining taʼmirlangan nusxasini emas, balki hech qanday qoʻshimcha toʻlovlarsiz Nvidia kompaniyasining eng soʻnggi va dolzarb flagmani boʻlgan GeForce RTX 5090 videokartasini qoʻlga kiritdi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ishlab chiqaruvchilar takroriy taʼmirlash muammoni bartaraf etmagan hollarda baʼzida shunday qadamlar tashlaydi, biroq bu standart amaliyot hisoblanmaydi.

Shunga qaramay, mazkur vaziyatda kichik bir muhim nuqta bor. Zotac yangi taqdim etilgan GeForce RTX 5090 videokartasiga atigi 30 kunlik kafolat muddatini belgilagan. Kompaniya nima uchun kafolat muddati bunchalik qisqa qilib belgilanganiga hech qanday izoh bermagan. Reddit foydalanuvchilari bu holatni turlicha baholashdi: ayrimlar qoʻllab-quvvatlash xizmatining saxiyligini maqtagan boʻlsa, boshqalar mijoz toʻrt marta ovora boʻlganiga eʼtibor qaratdi.

ZotacGeForce RTX 5090RTX 4090NvidiaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi