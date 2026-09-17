Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mobil NVIDIA GeForce RTX 5090 grafik tezlatkichining quvvat cheklovi olib tashlanib, qurilmaning quvvati 175 vattdan 250 vattgacha oshirildi.
- Bu modifikatsiya 2025-yilgi XMG Neo 16 oʻyin noutbukida GizmoSlipTech YouTube-kanali tomonidan sinovdan oʻtkazildi va 3DMark Steel Nomad testida 41,6 foizga yuqori natija koʻrsatdi.
Texnologiya olamida qilingan navbatdagi qiziqarli tajriba portativ kompyuterlar imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixlosmandlardan biri NVIDIA GeForce RTX 5090 mobil grafik tezlatkichining quvvat cheklovini olib tashlashga muvaffaq boʻldi va buning natijasida qurilmaning quvvati 175 vattdan 250 vattgacha oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu gayritabiiy modifikatsiya GizmoSlipTech YouTube-kanali tomonidan 2025-yilgi XMG Neo 16 oʻyin noutbukida sinovdan oʻtkazildi. Eksperiment muallifining soʻzlariga koʻra, maxsus dasturiy taʼminot PREMO laqabli entuziast tomonidan sunʼiy intellekt vositalari va vayb-coding yordamida yaratilgan. Hozircha mazkur dastur va uning oʻrnatish boʻyicha batafsil koʻrsatmalari ommaga eʼlon qilingani yoʻq.
Ishlash unumdorligining sezilarli oʻsishiQuvvat limiti olib tashlangach, grafik karta koʻrsatkichlari keskin yaxshilandi. 3DMark Steel Nomad testida RTX 5090 Laptop standart 175 vattli versiyaga nisbatan 41,6 foizga koʻproq ball toʻplashga erishdi. Bu koʻrsatkich noutbuklar uchun juda yuqori natija hisoblanadi.
Real videooʻyinlarda ham sezilarli oʻsish kuzatildi, garchi natijalar sintetik testlardagidek yuqori boʻlmasa-da. Xususan, Black Myth: Wukong oʻyinining Cinematic sozlamalarida ish unumdorligi 23,33 foizga, Cyberpunk 2077 da nurlar traksiyasi (ray tracing) yoqilgan Ultra rejimida 23,89 foizga, The Witcher 3 loyihasida эsa deyarli 30 foizga oshgan.
Sovutish tizimi va yashirin xavflarIkki yuz ellik vatt quvvat sarflaydigan GeForce RTX 5090 kartasining haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun XMG Neo 16 noutbukiga mos keluvchi maxsus tashqi suyuqlik sovutish tizimi — XMG Oasis ishlatildi. Aynan shu tashqi tizim yuqori haroratni jilovlab turishga yordam berdi.
Biroq mutaxassislar bu kabi tajribalar jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Noutbukning elektr taʼminoti tizimi, VRM, drossellar va quvvat liniyalari dastlab muayyan quvvat sarfiga moʻljallangan boʻladi. Grafik kartaning 250 vatt rejimida uzoq vaqt ishlashi qizib ketishga va butun qurilmaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…