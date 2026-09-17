Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandi

·26·Texno
Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mobil NVIDIA GeForce RTX 5090 grafik tezlatkichining quvvat cheklovi olib tashlanib, qurilmaning quvvati 175 vattdan 250 vattgacha oshirildi.
  • Bu modifikatsiya 2025-yilgi XMG Neo 16 oʻyin noutbukida GizmoSlipTech YouTube-kanali tomonidan sinovdan oʻtkazildi va 3DMark Steel Nomad testida 41,6 foizga yuqori natija koʻrsatdi.

Texnologiya olamida qilingan navbatdagi qiziqarli tajriba portativ kompyuterlar imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixlosmandlardan biri NVIDIA GeForce RTX 5090 mobil grafik tezlatkichining quvvat cheklovini olib tashlashga muvaffaq boʻldi va buning natijasida qurilmaning quvvati 175 vattdan 250 vattgacha oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu gayritabiiy modifikatsiya GizmoSlipTech YouTube-kanali tomonidan 2025-yilgi XMG Neo 16 oʻyin noutbukida sinovdan oʻtkazildi. Eksperiment muallifining soʻzlariga koʻra, maxsus dasturiy taʼminot PREMO laqabli entuziast tomonidan sunʼiy intellekt vositalari va vayb-coding yordamida yaratilgan. Hozircha mazkur dastur va uning oʻrnatish boʻyicha batafsil koʻrsatmalari ommaga eʼlon qilingani yoʻq.

Ishlash unumdorligining sezilarli oʻsishi

Quvvat limiti olib tashlangach, grafik karta koʻrsatkichlari keskin yaxshilandi. 3DMark Steel Nomad testida RTX 5090 Laptop standart 175 vattli versiyaga nisbatan 41,6 foizga koʻproq ball toʻplashga erishdi. Bu koʻrsatkich noutbuklar uchun juda yuqori natija hisoblanadi.

Real videooʻyinlarda ham sezilarli oʻsish kuzatildi, garchi natijalar sintetik testlardagidek yuqori boʻlmasa-da. Xususan, Black Myth: Wukong oʻyinining Cinematic sozlamalarida ish unumdorligi 23,33 foizga, Cyberpunk 2077 da nurlar traksiyasi (ray tracing) yoqilgan Ultra rejimida 23,89 foizga, The Witcher 3 loyihasida эsa deyarli 30 foizga oshgan.

Sovutish tizimi va yashirin xavflar

Ikki yuz ellik vatt quvvat sarflaydigan GeForce RTX 5090 kartasining haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun XMG Neo 16 noutbukiga mos keluvchi maxsus tashqi suyuqlik sovutish tizimi — XMG Oasis ishlatildi. Aynan shu tashqi tizim yuqori haroratni jilovlab turishga yordam berdi.

Biroq mutaxassislar bu kabi tajribalar jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Noutbukning elektr taʼminoti tizimi, VRM, drossellar va quvvat liniyalari dastlab muayyan quvvat sarfiga moʻljallangan boʻladi. Grafik kartaning 250 vatt rejimida uzoq vaqt ishlashi qizib ketishga va butun qurilmaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

NVIDIAGeForce RTX 5090VideokartaOyin noutbukiTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiAQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiBugun, 17:57Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBugun, 15:56O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiBugun, 15:20«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildiBugun, 13:46ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi