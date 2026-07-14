GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emas

·18·Texno
GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emas

Dunyoning eng kuchli grafik kartalaridan biri hisoblangan NVIDIA GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq koʻngilsiz hodisalar davom etmoqda. Reddit foydalanuvchilaridan biri oʻzining qimmatbaho qurilmasi kutilmaganda ishdan chiqqani, jarayon esa kuchli qirsillash va tutun bilan kuzatilganini maʼlum qildi. Ushbu holat texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki bu safar nosozlik sababi avvalgi holatlardagidek 12VHPWR quvvat ulagichining erishi bilan bogʻliq emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CurrentlyPooping taxallusi ostidagi foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, voqea Assassin's Creed Black Flag Resynced oʻyinini ishga tushirgandan bir necha daqiqa oʻtgach sodir boʻlgan. Kompyuter korpusi ichidan baland ovozli qirsillash eshitilib, tutun chiqa boshlagan va tizim darhol oʻchgan. Qurilmani qismlarga ajratib koʻzdan kechirish natijasida Zotac brendi ostida ishlab chiqarilgan GeForce RTX 5090 videokartasi jiddiy shikastlangani aniqlandi.

Nosozlikning kutilmagan sababi

ixbt.com nashri xabar berishicha, eʼlon qilingan fotosuratlarda termal shikastlanish belgilari quvvat ulagichida emas, balki PCIe uyasiga yaqin joyda, yaʼni videokartaning ona plataga ulanadigan qismida yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu holat mutaxassislar va foydalanuvchilar oʻrtasida turli taxminlarni keltirib chiqardi. Hozircha aniq xulosa berilmagan boʻlsa-da, asosiy aybdor sifatida bosma platadagi mikroyoriqlar koʻrsatilmoqda.

Maʼlumki, GeForce RTX 5090 seriyasidagi videokartalar oʻzining ulkan hajmi va ogʻirligi bilan ajralib turadi. Taxminlarga koʻra, karta bir yil davomida oʻz ogʻirligi ostida egilishi natijasida platada koʻzga koʻrinmas yoriqlar paydo boʻlgan. Aynan shu omil elektr zanjirida qisqa tutashuvga va qurilmaning "yonishiga" sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Bu holat zamonaviy flagman videokartalarining konstruksion chidamliligi borasidagi xavotirlarni yana bir bor tasdiqlamoqda.

Ogʻir videokartalar egalari uchun tavsiyalar

Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega grafik chiplarga talab yuqori ekanligini hisobga olsak, mahalliy geymerlar va dizaynerlar uchun bu muhim ogohlantirishdir. GeForce RTX 5090 kabi ogʻir qurilmalar oʻrnatilganda, ularning vertikal holatini ushlab turuvchi maxsus tayanchlardan (support bracket) foydalanish hayotiy zaruratga aylanmoqda. Aks holda, vaqt oʻtishi bilan ona plata yoki videokartaning oʻzi deformatsiyaga uchrashi muqarrar.

Ushbu voqea shuni koʻrsatadiki, hatto eng qimmat va zamonaviy texnologiyalar ham jismoniy chidamlilik borasida zaif nuqtalarga ega boʻlishi mumkin. Hozircha Zotac yoki NVIDIA kompaniyalari ushbu konkret holat boʻyicha rasmiy bayonot berishmadi. Biroq, foydalanuvchilarga oʻz tizimlarini yigʻishda nafaqat quvvat manbaiga, balki konstruksiyaning mustahkamligiga ham jiddiy eʼtibor qaratish tavsiya etiladi.

NVIDIAGeForce RTX 5090ZotacTexnologiyaVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiNorvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiBugun, 02:34Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiIntel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiBugun, 02:26Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaOnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaBugun, 01:25Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganBugun, 01:22Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi