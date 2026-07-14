GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emas
Dunyoning eng kuchli grafik kartalaridan biri hisoblangan NVIDIA GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq koʻngilsiz hodisalar davom etmoqda. Reddit foydalanuvchilaridan biri oʻzining qimmatbaho qurilmasi kutilmaganda ishdan chiqqani, jarayon esa kuchli qirsillash va tutun bilan kuzatilganini maʼlum qildi. Ushbu holat texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki bu safar nosozlik sababi avvalgi holatlardagidek 12VHPWR quvvat ulagichining erishi bilan bogʻliq emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
CurrentlyPooping taxallusi ostidagi foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, voqea Assassin's Creed Black Flag Resynced oʻyinini ishga tushirgandan bir necha daqiqa oʻtgach sodir boʻlgan. Kompyuter korpusi ichidan baland ovozli qirsillash eshitilib, tutun chiqa boshlagan va tizim darhol oʻchgan. Qurilmani qismlarga ajratib koʻzdan kechirish natijasida Zotac brendi ostida ishlab chiqarilgan GeForce RTX 5090 videokartasi jiddiy shikastlangani aniqlandi.
Nosozlikning kutilmagan sababiixbt.com nashri xabar berishicha, eʼlon qilingan fotosuratlarda termal shikastlanish belgilari quvvat ulagichida emas, balki PCIe uyasiga yaqin joyda, yaʼni videokartaning ona plataga ulanadigan qismida yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu holat mutaxassislar va foydalanuvchilar oʻrtasida turli taxminlarni keltirib chiqardi. Hozircha aniq xulosa berilmagan boʻlsa-da, asosiy aybdor sifatida bosma platadagi mikroyoriqlar koʻrsatilmoqda.
Maʼlumki, GeForce RTX 5090 seriyasidagi videokartalar oʻzining ulkan hajmi va ogʻirligi bilan ajralib turadi. Taxminlarga koʻra, karta bir yil davomida oʻz ogʻirligi ostida egilishi natijasida platada koʻzga koʻrinmas yoriqlar paydo boʻlgan. Aynan shu omil elektr zanjirida qisqa tutashuvga va qurilmaning "yonishiga" sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Bu holat zamonaviy flagman videokartalarining konstruksion chidamliligi borasidagi xavotirlarni yana bir bor tasdiqlamoqda.
Ogʻir videokartalar egalari uchun tavsiyalarOʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega grafik chiplarga talab yuqori ekanligini hisobga olsak, mahalliy geymerlar va dizaynerlar uchun bu muhim ogohlantirishdir. GeForce RTX 5090 kabi ogʻir qurilmalar oʻrnatilganda, ularning vertikal holatini ushlab turuvchi maxsus tayanchlardan (support bracket) foydalanish hayotiy zaruratga aylanmoqda. Aks holda, vaqt oʻtishi bilan ona plata yoki videokartaning oʻzi deformatsiyaga uchrashi muqarrar.
Ushbu voqea shuni koʻrsatadiki, hatto eng qimmat va zamonaviy texnologiyalar ham jismoniy chidamlilik borasida zaif nuqtalarga ega boʻlishi mumkin. Hozircha Zotac yoki NVIDIA kompaniyalari ushbu konkret holat boʻyicha rasmiy bayonot berishmadi. Biroq, foydalanuvchilarga oʻz tizimlarini yigʻishda nafaqat quvvat manbaiga, balki konstruksiyaning mustahkamligiga ham jiddiy eʼtibor qaratish tavsiya etiladi.
…