Navai'ga nisbatan jinoyat ishi tugatildi: rapper Qozog‘istondan chiqarib yuborildi

·1·Dunyo
Navai'ga nisbatan jinoyat ishi tugatildi: rapper Qozog‘istondan chiqarib yuborildi

Rossiyalik rapper Navai (Navai Bakirov)ga nisbatan Qozog‘istonda qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi tugatildi. Musiqachining o‘zi esa mamlakat hududidan chiqarib yuborildi. Bu haqda Qozog‘iston politsiyasi ma’lumotlariga tayanib, mahalliy va xalqaro OAV xabar bermoqda.

Qayd etilishicha, Jambil viloyati politsiya departamenti ish rapperning qilmishidan chin dildan pushaymon bo‘lgani va huquqbuzarlikni birinchi marta sodir etganini inobatga olib tugatilganini bildirgan. Biroq ish oqlovchi bo‘lmagan asoslar bilan yopilgan. Bu qaror musiqachining aybsiz deb topilganini anglatmaydi.

Eslatib o‘tamiz, Navai 13-oktyabr kuni Qozog‘istonning Qirg‘iziston bilan chegarasidagi “Qorday” nazorat-o‘tkazish punktida mamlakatga kirayotgan vaqtida to‘xtatilgan. Uning avtomobili tekshirilganda, huquq-tartibot idoralari taqiqlangan moddani aniqlab, olib qo‘ygan. Shundan so‘ng musiqachiga nisbatan giyohvand moddalar kontrabandasi va noqonuniy saqlanishi bilan bog‘liq moddalar asosida tergov boshlangan.

15-oktyabr kuni sud rapperni ikki oy muddatga hibsga olish haqida qaror chiqargan edi. Biroq keyinchalik jinoyat ishi tugatilib, Navai Qozog‘istondan chiqarib yuborildi.

Navai BakirovQozog‘iston politsiyasiQorday nazorat-o‘tkazish punktiGiyohvand moddalar kontrabandasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reper Guf Qozog‘istonda narkotik sabab qamoqqa olingan Navai'ni himoya qilib chiqdiReper Guf Qozog‘istonda narkotik sabab qamoqqa olingan Navai'ni himoya qilib chiqdi16 oktabr 19:56Olmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdiOlmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdi14 oktabr 19:41Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqdaReper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqda14 oktabr 22:30Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi14 sentabr 17:172035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?2035 yilgacha bo‘lgan prognoz: Qaysi muhandislar eng ko‘p talab qilinadi?Bugun 13:06Yapon olimlari nega sigirlarni zebraga aylantirdi ?Yapon olimlari nega sigirlarni zebraga aylantirdi ?Bugun 11:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda